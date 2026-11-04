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SÁNCHEZ ALABA AL YA EXMINISTRO DE TRANSPORTES PESE A UN GESTIÓN MÁS QUE DEFICIENTE

Pedro Sánchez ensalza la labor de Óscar Puente y el meneo que se gana el okupa de La Moncloa es glorioso

El ya extitular ministerial deja tras de sí una etapa llena de incidentes, retrasos y víctimas mortales en sus casi tres años de mandato

Pedro Sánchez ensalza la labor de Óscar Puente y el meneo que se gana el okupa de La Moncloa es glorioso
Pedro Sánchez y Óscar Puente. EP.
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Tiene la sensibilidad de una almeja.

Pedro Sánchez decidió alabar públicamente la marcha de su ministro de Transportes en un mensaje que ha generado una oleada de críticas.

En su publicación en X, el presidente del Gobierno presentó la dimisión como un acto de dignidad y respeto a las víctimas, pero el balance de la gestión de Óscar Puente durante casi tres años al frente del ministerio incluye descarrilamientos, averías constantes, retrasos generalizados, cancelaciones masivas y dos accidentes mortales que han dejado 116 víctimas. Esa realidad contrasta con las palabras elogiosas y ha provocado un rechazo inmediato entre muchos usuarios.

El mensaje de Sánchez insistió en destacar las supuestas virtudes del ministro saliente:

Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo.

La frase ha sido interpretada por la opinión pública como un intento de blanquear una trayectoria marcada por problemas estructurales en el transporte que han afectado a miles de usuarios diarios y han tenido consecuencias trágicas.

Las respuestas al tuit reflejaron el malestar. Usuarios recuerdan los más de cien fallecidos en accidentes recientes y cuestionan que se presente la salida como un gesto honorable:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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