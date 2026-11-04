Pedro Sánchez ensalza la labor de Óscar Puente y el meneo que se gana el okupa de La Moncloa es glorioso

Tiene la sensibilidad de una almeja.

Pedro Sánchez decidió alabar públicamente la marcha de su ministro de Transportes en un mensaje que ha generado una oleada de críticas.

En su publicación en X, el presidente del Gobierno presentó la dimisión como un acto de dignidad y respeto a las víctimas, pero el balance de la gestión de Óscar Puente durante casi tres años al frente del ministerio incluye descarrilamientos, averías constantes, retrasos generalizados, cancelaciones masivas y dos accidentes mortales que han dejado 116 víctimas. Esa realidad contrasta con las palabras elogiosas y ha provocado un rechazo inmediato entre muchos usuarios.

El mensaje de Sánchez insistió en destacar las supuestas virtudes del ministro saliente:

Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo.

La frase ha sido interpretada por la opinión pública como un intento de blanquear una trayectoria marcada por problemas estructurales en el transporte que han afectado a miles de usuarios diarios y han tenido consecuencias trágicas.

Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 3, 2026

Las respuestas al tuit reflejaron el malestar. Usuarios recuerdan los más de cien fallecidos en accidentes recientes y cuestionan que se presente la salida como un gesto honorable:

@sanchezcastejon Que sus rostros te persigan para siempre a ti y al asesino al que has hecho dimitir porque las encuestas te iban mal.

Óscar Puente ha sido lo peor de la política, indigno, maleducado, irresponsable, irrespetuso, negligente, corrupto, chulesco, barriobajero…

Serás el siguiente. — Capitán General de los Tercios (@capTercio) November 3, 2026

@sanchezcastejon Muy bien. Ahora filtra los audios de tu conversación con Óscar Puente a El País, la SER y RTVE para que nos enteremos todos de los detalles. Igual que hicisteis con ADIF. — Percival Manglano (@pmanglano) November 3, 2026

@sanchezcastejon ¡Hay que tenerlos bien puestos, señor presidente, o, directamente, no tener neuronas en el cerebro! ¿Cómo tiene los huevazos de decir que Óscar Puente dignifica la política después de tener a sus espaldas 116 muertos entre Urda y Adamuz? — Luis Rioja (@miescano351) November 4, 2026

@sanchezcastejon Hace dos días la dignidad era mantenerse como ministro, hoy es dimitir, otro cambio de opinión — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) November 3, 2026

@sanchezcastejon Te lo has cargado porque bajabas de los cien escaños. No por los cien muertos. — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) November 3, 2026

@sanchezcastejon Óscar Puente se tenía que haber marchado ya con los 46 muertos en Adamuz. El único hecho diferencial ha sido el descalabro que estabais viendo en las encuestas. Sois escoria y no habrá días para perdonaros todo el daño que le habéis hecho a España. — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) November 3, 2026

@sanchezcastejon Voluntad propia, dice 🤣🤣🤣 https://t.co/CYGhJRmACP — Raúl Gallart (GIRAUTERS) 📲 (@RaulGallart80) November 3, 2026