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UN ADOLESCENTE ESTABA EN EL GRUPO DE LOS FACINEROSOS

Santiago Abascal estalla ante el lanzamiento de huevos en el mitin de VOX: «Ya están aquí las milicias de Sánchez»

Más de 1.200 personas llenan la Plaza Mayor de Ciudad Real para escuchar al líder de VOX

Archivado en: Partidos Políticos | Política

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¡Manda huevos la cosa!

Y nunca mejor dicho en este caso.

La precampaña de Santiago Abascal por Castilla-La Mancha dejó este 4 de noviembre de 2026 una imagen que resume el clima de tensión que rodea a VOX de cara al 29-N.

Lo que la formación había anunciado como una simple declaración a medios en la Plaza Mayor de Ciudad Real se convirtió en un acto multitudinario. Según la Policía Nacional, más de 1.200 personas se concentraron en el centro de la capital manchega para recibir al presidente de VOX entre gritos de «¡Presidente, presidente!» y cánticos contra Pedro Sánchez.

Abascal estaba respondiendo a las preguntas de los periodistas cuando se produjo el incidente.

Criticaba la «manipulación de RTVE» sobre la postura de VOX respecto a las pensiones y negaba cualquier intención de privatizarlas cuando varios huevos salieron disparados en dirección al atril. Los proyectiles no alcanzaron al líder de VOX: terminaron impactando en la zona de la prensa, uno de ellos en la cabeza de una periodista.

La reacción de Abascal fue inmediata y directa:

Ya están aquí las milicias de Pedro Sánchez lanzando huevos a los periodistas. Que sepan que han sido los periodistas los destinatarios de este lanzamiento de huevos.

La muchedumbre silbó y buscó a los autores. El lanzador huyó, pero la Policía Nacional lo identificó poco después: se trata de un adolescente. Abascal pidió disculpas a los profesionales afectados y expresó el deseo de que «acciones vandálicas como esta poco a poco no se vuelvan a producir en España».

El episodio encaja en el discurso que Abascal lleva semanas repitiendo.

El líder de VOX ha denunciado en varias ocasiones que Sánchez «ha juntado a todos los extremistas» para traer «violencia e intimidación» a la campaña, especialmente contra su partido. Ha utilizado la expresión «milicias de Sánchez» para referirse a protestas en Sol, a los acampados en la playa del Trampolín en Ceuta, a incidentes en Cataluña, Menorca o La Coruña, y a intentos de boicotear actos de VOX.

En Ciudad Real, el contraste fue evidente: un acto masivo y festivo de simpatizantes frente a un lanzamiento de huevos que acabó salpicando a los propios periodistas. Medios locales y nacionales han recogido el incidente, y varios de ellos destacan la ironía de que los “destinatarios” finales fueran los profesionales de la información.

El acto se enmarca en la gira de Abascal por España de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. En Ciudad Real, el líder de VOX reiteró su objetivo de llegar a Ka Moncloa, señaló a Sánchez como «principal responsable de lo que está pasando en España»y  repasó una larga lista de nombres vinculados a las polémicas del Ejecutivo (Ábalos, Koldo, Cerdán, Óscar Puente, etc.).

Mientras la Plaza Mayor coreaba y aplaudía, un adolescente decidía responder con huevos. Para Abascal y para buena parte de sus seguidores, el mensaje es claro: no se trata de un hecho aislado, sino de otro intento de silenciar con violencia lo que no pueden rebatir con argumentos.

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