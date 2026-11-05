Abascal y Milei escenifican su alianza en Madrid a las puertas del 29-N

La imagen apareció en la noche con toda la precisión de un acto electoral. Santiago Abascal y Javier Milei se encontraron de nuevo en Madrid, justo en un momento en el que las elecciones del 29 de noviembre suponen un reto esencial para Vox. Milei llegó para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana, pero su primer gran movimiento político fue reunirse con su colega español.

La cita tuvo lugar tras el mitin de Abascal en Cuenca. El líder de Vox había anunciado en la mañana que esta vez era un encuentro cara a cara, no una videollamada, haciendo una referencia humorística a la película Torrente. La broma, más que un alivio, subrayaba la real importancia del momento: en política, a veces una imagen vale más que un extenso discurso.

Una foto con lectura electoral

Milei y Abascal han forjado una relación tanto política como personal, cimentada en numerosas coincidencias: la defensa de una economía liberal, la crítica hacia la izquierda y el rechazo a gran parte del consenso político europeo. El presidente argentino ha calificado en el pasado al líder de Vox como un aliado internacional, mientras que Abascal presenta a Milei como un símbolo de resistencia frente al poder establecido.

Esta reunión también despeja las dudas que surgieron por la ausencia de ambos en el último viaje del presidente argentino a España. En esa ocasión, Abascal estaba inmerso en su gira de precampaña y ambos optaron por una videollamada, que se publicó en redes sociales. La falta de la habitual fotografía avivó rumores sobre un posible distanciamiento, aunque Vox desmintió cualquier ruptura.

Ahora, el mensaje es mucho más sólido. Abascal declaró que se había reunido con su “amigo y aliado” y expresó su agradecimiento a Milei por su presencia en la cumbre. La Oficina del Presidente de Argentina también compartió la imagen, presentando a Abascal como diputado y candidato a presidente. La escenificación es beneficiosa para ambos:

Abascal potencia su imagen internacional y vincula su campaña a una figura política de gran repercusión mediática.

potencia su imagen internacional y vincula su campaña a una figura política de gran repercusión mediática. Milei reafirma su cercanía con una fuerza española que se opone a Pedro Sánchez.

reafirma su cercanía con una fuerza española que se opone a Pedro Sánchez. Vox recupera una imagen icónica para su electorado justo antes de una cita electoral crucial.

recupera una imagen icónica para su electorado justo antes de una cita electoral crucial. Argentina demuestra una relación preferente con uno de los partidos más relevantes de la derecha española.

El encuentro, que tuvo lugar en privado, no ha revelado detalles sobre lo conversado. Sin embargo, el contexto permite entrever sus prioridades. La economía, la política energética, la inmigración y la batalla cultural figuran entre los puntos comunes de ambos líderes. También comparten la denuncia de lo que consideran una deriva intervencionista de los gobiernos progresistas.

La agenda de Milei, entre la cumbre y la política española

La visita de Milei a Madrid es ya la octava desde que asumió la presidencia en Argentina, según medios de comunicación españoles. No obstante, su agenda del miércoles despertó interés por las faltas de ciertos actos. El presidente no asistió a la inauguración oficial de la Cumbre Iberoamericana ni a la cena que ofrecieron los Reyes en el Palacio Real.

Su única actividad multilateral confirmada para el jueves era la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno, programada en la Galería de las Colecciones Reales. La cumbre reúne a diez presidentes y jefes de Gobierno, con ausencias notables como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Delcy Rodríguez.

Esta secuencia puede acarrear críticas en el ámbito diplomático. Un presidente que asiste a una cumbre internacional suele priorizar su presencia en los actos institucionales. Milei, sin embargo, ha optado por dar visibilidad inmediata a su encuentro con Abascal. Esta decisión se alinea con su estilo político, aunque también puede reforzar la percepción de que utiliza foros internacionales como un escaparate para consolidar alianzas ideológicas.

El jueves, además de participar en la sesión plenaria, Milei tenía planteado reunirse con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta cita representaría una nueva coincidencia con una líder española con la que disfruta de buena sintonía política. Madrid se convierte, de este modo, en el telón de fondo de una red de relaciones que va más allá de los canales oficiales del Gobierno central.

Una alianza útil, aunque no exenta de riesgos

Para Vox, el apoyo de Milei tiene un claro valor simbólico, pero también presenta limitaciones. La política en España no se decide en Buenos Aires y la popularidad internacional del presidente argentino no asegura votos en suelo español. Además, la asociación puede movilizar a un electorado más leal, pero también ofrecer fundamentos a quienes ven a Vox como una fuerza excesivamente influenciada por figuras extranjeras.

El desenlace dependerá de cómo se interprete la imagen. Para los partidarios de Abascal, simboliza la conexión de Vox con un movimiento internacional que busca transformar la derecha. Para sus críticos, confirma la estrategia de importar conflictos y discursos políticos de fuera. La misma fotografía puede interpretarse como un respaldo o un reproche, dependiendo del lado desde el que se observe.

Lo curioso de esta visita se resume en una coincidencia significativa: Milei llegó a Madrid oficialmente por una cumbre iberoamericana, pero su primer encuentro político destacado fue con el candidato de Vox. Y Abascal, después de su mitin en Cuenca y con la campaña despegando, logró encontrar un hueco en su apretada agenda. La videollamada ya es cosa del pasado; la imagen, por otro lado, empieza a circular justo cuando más beneficios electorales puede proporcionar.