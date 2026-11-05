¡Bombazo! La UCO interroga a la pareja de Ábalos durante el registro de su casa en Valencia

El impacto mediático por la dimisión de Óscar Puente puede pasar a mejor vida.

Y es que este 5 de noviembre de 2026 ‘resucitan’ los casos de corrupción del PSOE y del Gobierno Sánchez,

Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, se encuentra en el epicentro de la reciente intervención de la UCO: los agentes la interrogan, con la presencia de un abogado, mientras realizan el registro en la vivienda del exministro de Transportes en Valencia.

La operación, autorizada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, no se limita a la capital del Turia. Esta acción también abarca Córdoba, Madrid y Sevilla, en el marco de una pieza separada y secreta, que se ha abierto tras la entrega de un nuevo informe sobre el caso Koldo por parte de la Guardia Civil.

Una declaración con abogado y una pieza bajo secreto

De la Torre se encontraba en su hogar cuando los agentes arribaron. Su declaración tiene lugar con asistencia legal, una protección procesal que le permite conocer sus derechos y previene que el interrogatorio se convierta en un espectáculo mediático lleno de ruido. Ahora, la investigación tendrá que aclarar qué rol se le asigna a la pareja del exministro y qué hechos concretos se están analizando en esta nueva pieza.

La apertura de esta investigación separada se produjo tras la llegada de un informe elaborado por la UCO. El contenido específico de dicho documento se mantiene bajo secreto, por lo que aún se desconocen los delitos que se están indagando y la conexión entre los varios domicilios, empresas y organismos implicados. Hay informaciones que sugieren movimientos financieros sospechosos y la posible existencia de nuevos amaños en contratos públicos, aunque cualquier suposición deberá contar con el respaldo de documentos sólidos y decisiones judiciales claras.

La discreción impuesta por el juez causa dos efectos inmediatos:

Disminuye la información disponible sobre los objetivos específicos de los registros.

Incrementa la presión política y mediática sobre los implicados en este procedimiento.

Desde el punto de vista legal, una entrada y registro no implica necesariamente una condena. Asimismo, el hecho de que se tome declaración a una persona no la convierte automáticamente en responsable de los hechos que se investigan. La relevancia de estas diligencias dependerá de lo que los agentes logren encontrar y de cómo se integren posteriormente al procedimiento.

Valencia, Córdoba, Madrid y Sevilla

La extensión territorial del operativo revela que la UCO intenta reconstruir una posible red de relaciones, contratos o transacciones de dinero que no se limitaría a una sola residencia. La actuación impacta en espacios privados y, según diversas informaciones, también implica requerimientos documentales de entidades públicas.

El despliegue simultáneo brinda a los investigadores la oportunidad de resguardar documentación antes de que pueda perderse o modificarse. En este tipo de casos, los dispositivos móviles, discos duros, memorias externas, tarjetas y documentos físicos pueden resultar más relevantes que cualquier declaración política ante las cámaras. La UCO ha tenido éxito en el pasado al obtener evidencias digitales y documentación física, elementos que deberán ser examinados con cuidado antes de llegar a una conclusión.

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción otorga un respaldo institucional a la operación. Su involucramiento sugiere que se busca seguir el rastro de posibles beneficios, intermediarios y decisiones administrativas. El secreto de las actuaciones impide determinar si la nueva pieza amplía hechos ya conocidos o si abre una nueva línea de investigación dentro del expediente.

El ‘caso Koldo’ vuelve a expandirse

Esta causa surgió a raíz de las supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia. Con el tiempo, la investigación ha ido incluyendo otras vertientes relacionadas con obra pública, adjudicaciones y supuestos pagos en efectivo. En el transcurso del procedimiento han salido a la luz nombres como el del exasesor ministerial Koldo García, el exdirigente socialista Santos Cerdán y el propio Ábalos.

El nuevo operativo se produce en un momento particularmente sensible para el exministro. La intervención de la Guardia Civil en su hogar vuelve a colocar el caso en el foco mediático y lleva a su círculo cercano a enfrentar una fase de investigación cuyos detalles aún son desconocidos. Se anticipa que la estrategia de las defensas se centrará en exigir que se definan claramente los hechos, que se eviten duplicidades y que se respete la presunción de inocencia.

La política española ha dejado claro que un proceso judicial puede perdurar a través de múltiples legislaturas, cambios de Gobierno y repetidas oleadas de titulares. El caso Koldo, al menos hasta ahora, demuestra esa resistencia: cada nuevo informe policial puede abrir otra puerta, aunque aún no sepamos qué hay exactamente tras ella.

Entre los datos más destacados del día resalta la coincidencia temporal entre la apertura de la pieza secreta y la realización de registros en cuatro ciudades. La declaración de Andrea de la Torre, llevada a cabo con abogado presente, será una de las primeras diligencias que los investigadores deberán incluir en un rompecabezas que vuelve a crecer antes de que se revele la imagen completa.