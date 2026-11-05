Sánchez se queda solo: sus «aliados» le dan la espalda en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Este miércoles, el Teatro Real se transformó en el epicentro de la diplomacia iberoamericana, donde se busca una comunicación más clara sin perder la oportunidad de debatir. Felipe VI y la Reina Letizia dieron el pistoletazo de salida a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, acompañados por Pedro Sánchez, Andrés Allamand e Isabel Díaz Ayuso.

La ceremonia dio paso a dos días de intercambio entre los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana. El mensaje institucional fue contundente: es necesario fortalecer la colaboración en un entorno internacional caracterizado por rivalidades, incertidumbres y alianzas en constante cambio. En esta ocasión, la música se convirtió en una aliada silenciosa de la política exterior.

Una cumbre con ambición política

Felipe VI subrayó la relevancia de este espacio de diálogo como un “contrapunto a las tensiones y rivalidades”. El Rey solicitó “fuerzas renovadas” para mantener una comunidad que, a su juicio, debe probar que la concertación política puede tener efectos tangibles en la vida cotidiana.

Este planteamiento se conecta con una inquietud compartida tanto por España como por los países latinoamericanos: evitar que la relación se limite a discursos cargados de afinidad histórica. Temas como la transformación digital, la inteligencia artificial, la educación, la movilidad académica, la inclusión social y el desarrollo económico están en la agenda, todos ellos buscan convertir la palabra en compromisos concretos y medibles.

Pedro Sánchez, en un tono de desafío, utilizó la inauguración para reivindicar una alianza más sólida entre América Latina y Europa. El presidente abogó por una relación “más ambiciosa y con mayor peso en el mundo”, en un periodo en el que Bruselas intenta ampliar su influencia global, y América Latina busca ganar autonomía ante Estados Unidos, China y otros actores internacionales.

El debate es crucial. España pretende ser un puente europeo hacia la región, pero cumplir con ese papel implica demostrar resultados. Las empresas españolas mantienen intereses significativos en América Latina, mientras que los gobiernos latinoamericanos exigen inversiones, transferencia de tecnología, financiación y un enfoque menos paternalista. En este sentido, Madrid puede ofrecer un canal de comunicación; sin embargo, la región anhela más que simples fotografías de familia.

Unidad institucional, diferencias reales

La inauguración reunió a delegaciones de los 22 países, aunque la representación política no fue uniformemente alta en todos los casos. Asistieron varios mandatarios al evento, entre los que se encontraban los presidentes de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal y República Dominicana.

La ausencia de Javier Milei en el acto inaugural y en la cena del Palacio Real dejó un eco político notable. Aunque el presidente argentino tenía previsto participar en la sesión plenaria del jueves, su decisión de no asistir al inicio no se traduce en una retirada de la cumbre, pero pone de manifiesto la complejidad de la relación bilateral con el Gobierno español.

La diplomacia iberoamericana se beneficia, en gran parte, de su capacidad para mantener conversaciones que, en otros foros, quedarían estancadas. Esta flexibilidad es una ventaja, aunque conlleva su propio coste: los avances suelen realizarse más despacio que lo que los titulares sugieren. La comunidad incluye diversas sensibilidades políticas, y no siempre es fácil transformar esa diversidad en una postura compartida.

Entre los posibles logros se cuentan:

La Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad , que busca favorecer el reconocimiento de derechos y servicios entre naciones.

, que busca favorecer el reconocimiento de derechos y servicios entre naciones. La Carta Iberoamericana de Movilidad Académica , diseñada para facilitar intercambios educativos.

, diseñada para facilitar intercambios educativos. Nuevas iniciativas en el ámbito de la digitalización, inteligencia artificial y cooperación económica.

Los Reyes como anfitriones y símbolo de continuidad

La presencia de la Corona fue esencial en la escenificación de este evento. Los Reyes recibieron a los mandatarios en el Teatro Real, participaron en la fotografía grupal y luego ofrecieron una cena en el Palacio Real. Además, Felipe VI presidirá la sesión plenaria en la Galería de las Colecciones Reales.

Para España, esta cumbre sirve también para proyectar una continuidad institucional. La próxima edición, en 2026, será la cuarta que organiza el país, tras Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012. España asumió la Secretaría Pro Tempore en la cumbre que se celebró en Cuenca en 2024.

La dimensión simbólica fue cuidadosamente orquestada. La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, interpretó el Danzón número 2, de Arturo Márquez. Posteriormente, participaron artistas como Miguel Poveda, Eva Yerbabuena, Jorge Drexler, Carminho, Rozalén y Lila Downs.

El repertorio atravesó diversos acentos y tradiciones de la comunidad. El broche final con Canción con todos expresó, con bastante más eficacia que muchos comunicados, la idea de una identidad compartida, pero sin caer en la uniformidad.

Antes del inicio, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Este gesto introdujo un momento sobrio en una gala diseñada para combinar solemnidad, cultura y diplomacia.

El jueves, la atención se desplazará del aspecto artístico al trabajo político. Felipe VI presidirá la sesión plenaria, donde se prevé que los mandatarios discutan sobre los compromisos de cooperación y los principales desafíos de la región. Así se verá si la “voz armónica” promovida por el Rey puede prevalecer sobre las diferencias nacionales.

Y, por si fuera poco, hay un aspecto revelador: la primera cumbre iberoamericana tuvo lugar en Guadalajara, México, en 1991. Tres décadas después, el reto sigue siendo similar, aunque el mundo ha mostrado menos paciencia. La fotografía de familia puede aglutinar a 22 naciones; lograr que avancen al unísono requiere algo más que protocolo, melodías y una buena mesa en Palacio.