El desvergonzado comegambas de UGT ya ni se tapa en su apoyo a Sánchez: «¿Pero qué coño se han creído, que somos tontos?»

No tiene empacho en apoyar a Pedro Sánchez.

Y además pasear orgulloso que su sindicato no piensa montarle una huelga general a este Gobierno y si hacer una jornada general de paro el 11 de noviembre de 2026 a la oposición de PP y VOX.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT y conocido en redes y en la calle como el ‘comegambas’, ha dejado de andarse con rodeos.

En una intervención respondió con total desvergüenza a quienes le preguntan por qué en ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez no ha habido ni una sola huelga general contra el Ejecutivo:

¿Y por qué no le habéis hecho a este gobierno una huelga en ocho años? Pero vamos a ver, ¿a alguien se le ocurre pensar que un gobierno con el que llegamos a un acuerdo de pensiones, que os he estado explicando antes, le vamos a hacer una huelga general? ¿A alguien se le ocurre pensar que a un gobierno que después de una negociación durísima acordamos con ellos que cuatro millones de hombres y de mujeres en nuestro país que tenían un contrato temporal tienen un contrato indefinido, le vamos a hacer una huelga general? ¿Le vamos a hacer una huelga general a un gobierno que ha subido el salario mínimo interprofesional en ocho años un 66%? ¿Pero qué coño se han creído? ¿Que somos tontos?

El líder de UGT insistió en que «las huelgas generales se hacen cuando hay razones para hacerlas» y presume de los acuerdos alcanzados con el actual Gobierno (reforma de pensiones, conversión masiva de contratos temporales en indefinidos, subida del SMI). Es decir, admite abiertamente la sintonía con Moncloa y justifica la ausencia de movilizaciones precisamente por esa relación.

Esta confesión llega en plena precampaña de la huelga general del 11-N (la primera de la era Sánchez y a solo 18 días de las elecciones del 29-N). Álvarez ha repetido en varias entrevistas que esta huelga no va contra el Gobierno, sino contra la patronal y «contra todos los que se sientan interpelados». Es la primera vez en democracia, según él mismo, que los sindicatos mayoritarios convocan un paro general que no apunta al Ejecutivo.

Ocho años de inflación, crisis de vivienda, pérdida de poder adquisitivo y precariedad laboral, y la respuesta de UGT ha sido el silencio… hasta que ha llegado el adelanto electoral. Ahora sí hay ‘razones’. Y esas ‘razones’, al parecer, no son las del Gobierno que ha estado en el poder todo este tiempo.