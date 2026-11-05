¿Se puede ser más sociópata? Sánchez esquiva a las víctimas de Urda y luego presume de su cariño

Hay que tener mucha cara.

Y también, por qué no decirlo, una sociopatía mundial.

Pedro Sánchez, que no estuvo en la misa funeral celebrada el 31 de octubre de 2026 en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Urda por las 69 víctimas del choque de trenes mientras las familias y vecinos de la localidad toledana despedían a los suyos —con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y representantes del PP—, ahora presume de recibir el cariño de los familiares de los fallecidos y heridos.

Lo de Pedro Sánchez raya y traspasa la sociopatía más profunda. El mismo presidente que huyó de Paiporta (Valencia) cuando la DANA, el mismo que se hizo blindar su presencia en Urda tras la tragedia ferroviaria que le costó la vida a 69 personas para evitar encontrarse con… pic.twitter.com/NOKkHFV8T2 — Luis Rioja (@miescano351) November 5, 2026

Y es que por sistema Sánchez ha eludido funerales y homenajes por víctimas de tragedias recientes (COVID, DANA, Adamuz y ahora Urda), mientras en otros contextos no ha tenido reparo en acudir a ceremonias religiosas.⁠

En los días posteriores al accidente del 28 de octubre de 2026, Sánchez se desplazó al puesto de mando avanzado, participó en reuniones del CECOPI en Toledo y reiteró el compromiso del Estado con las víctimas, heridos y familias. Anunció tres días de luto oficial, prometió esclarecer hasta el último detalle y anunció un paquete de ayudas económicas (duplicar el seguro obligatorio de pasajeros, anticipo de indemnizaciones, oficinas de atención integral).

Todo ello en declaraciones institucionales y comparecencias públicas, sin que exista constancia pública de un encuentro personal, privado o directo con familiares de las víctimas en Urda o en los hospitales.⁠

El contraste llegó ahora a la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid. En la inauguración, presidida por los Reyes y con un minuto de silencio por las víctimas, Sánchez recordó que «nuestro recuerdo sigue estando con los fallecidos, con los heridos, con sus familiares y con sus seres queridos» y agradeció el cariño recibido por parte de los familiares de las víctimas y la solidaridad recibida de los países iberoamericanos. Dedicó la cumbre como un «homenaje» a las víctimas.⁠

Desde círculos críticos se interpreta esta secuencia —ausencia en el funeral local, coordinación lejana y declaraciones de acompañamiento en foros internacionales— como un ejercicio de apropiación del dolor ajeno sin el contacto directo que las circunstancias exigían.

La diferencia con la presencia institucional de Page en Urda o con la agenda de los Reyes, que sí visitaron a afectados en el Hospital Universitario de Toledo y presidirán el funeral institucional posterior en la Catedral de Toledo alimenta la percepción de distancia. Mientras el Gobierno anuncia ayudas materiales y reitera su compromiso, la pregunta que circula entre las voces más duras es si el acompañamiento real a las familias se ha limitado a la retórica y a la gestión burocrática, evitando el cara a cara que otras tragedias han exigido a los responsables políticos.

En un país que ha vivido dos graves accidentes de alta velocidad en menos de un año, la gestión de la empatía pública se ha convertido en parte del relato. Sánchez habla de estar volcado y de no dejar solas a las familias.

Los hechos verificables muestran coordinación en Madrid, declaraciones de apoyo y ausencia en el único acto en Urda donde las familias estaban reunidas.