La UCO detiene al exchófer de Pedro Sánchez por sospechas de amaños de obra pública en Adif

Va a ser la nueva ‘Aldama‘ en el zapato del PSOE y del Gobierno Sánchez.

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, aseguró que iba a colaborar con la Justicia y parece que sus aportaciones están siendo bombas explosivas como las que dejó el comisionista.

Las indagaciones sobre las supuestas mordidas del caso Koldo vuelven a centrar la atención en los contratos de obra pública. De acuerdo con lo informado por el ‘Debate’, la UCO ha arrestado a Cristian Corvillo, quien fue chófer de Pedro Sánchez, en el marco de una operación que lleva la dirección del juez Ismael Moreno.

Este arresto es parte de las acciones promovidas por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El magistrado de la Audiencia Nacional ha abierto una nueva pieza separada y secreta, tras recibir un informe policial con la fecha del 3 de noviembre. Este documento, elaborado por el departamento de Delincuencia Económica de la UCO, habría presentado evidencia suficiente para solicitar nuevas diligencias.

Una operación que amplía el panorama de Transportes

Los agentes han llevado a cabo registros y han requerido documentación relacionada con adjudicaciones de obra pública. Entre los sitios inspeccionados se encuentran oficinas vinculadas a Adif y la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia. Este operativo se desarrolla en el marco de las diligencias previas que actualmente están en la Audiencia Nacional para investigar a aquellos que no tienen aforamiento.

El caso examina si ciertas empresas pudieron beneficiarse de contratos públicos a cambio de pagos económicos. El juez Moreno ya había señalado algunas adjudicaciones bajo sospecha en Adif y en la Dirección General de Carreteras. En este contexto, surgen antiguos responsables de organismos públicos y figuras asociadas a la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

La detención de Corvillo añade un nombre conocido en el ámbito de la política socialista, aunque su arresto no equivale automáticamente a una condena, ni permite prever el alcance de su posible responsabilidad. La investigación se encuentra bajo secreto, y serán las diligencias judiciales las que determinen el rol que le asignan los investigadores.

La pieza que quedó excluida del juicio del Supremo

El caso presenta una complejidad procesal notable. La parte principal, relacionada con los contratos de mascarillas durante la pandemia, fue analizada de manera parcial por el Tribunal Supremo, debido a que Ábalos tenía entonces la condición de aforado. Sin embargo, la Audiencia Nacional mantiene abiertas otras líneas que afectan a personas y acontecimientos que no formaron parte de aquel proceso.

Entre estos aspectos se encuentran:

Los supuestos amaños en contratos de obra pública.

La posible implicación de empresas públicas dependientes de Transportes.

Los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 para reembolsar gastos adelantados.

La posible participación de intermediarios y antiguos responsables administrativos.

El instructor también investiga la supuesta actuación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en una trama relacionada con la adjudicación de contratos. La hipótesis judicial deberá sustentarse con pruebas documentales, comunicaciones, movimientos económicos y declaraciones. En los tribunales, las sospechas exigen algo más que titulares: requieren documentación, trazabilidad y una explicación coherente del flujo de dinero.

El impacto político vuelve a resurgir rápidamente

La operación supone un nuevo golpe al Gobierno, dado el vínculo de uno de los detenidos con el entorno del presidente. Aunque no se ha hecho pública ninguna imputación contra Sánchez ni hay, por el momento, una atribución judicial de responsabilidad hacia él, la detención de un antiguo chófer reabre el debate sobre las redes de confianza que existieron en el Ministerio de Transportes durante la gestión de Ábalos.

Se espera que la oposición utilice el caso para exigir esclarecimientos políticos y revisar los controles sobre la contratación pública. Por su parte, el Ejecutivo puede argüir que se trata de una investigación judicial independiente y que se deben respetar las garantías procesales. Ambas posturas encarnan el guion habitual: unos consideran que hay una trama que avanza en la cadena política; otros recuerdan que una operación policial no equivale a una sentencia.

La presión se intensificará si la UCO halla nuevos vínculos entre adjudicaciones, empresas contratistas y personas del entorno ministerial. Resultará igualmente crucial determinar si los registros permiten reconstruir pagos, instrucciones o relaciones vinculadas a Adif. La pista económica se presenta, una vez más, como la más complicada de ocultar.

Qué puede suceder a continuación

La instrucción podría extenderse durante varios meses. El juez deberá decidir si mantiene la pieza bajo secreto, cita a nuevos investigados o transforma las diligencias iniciales en imputaciones concretas. También necesitará especificar qué hechos están directamente asociados al caso Koldo y cuáles deberían tramitarse de forma independiente.

El proceso podría avanzar por diferentes vías:

Análisis de la documentación incautada y de dispositivos electrónicos. Cruce de contratos públicos con comunicaciones y movimientos bancarios. Declaraciones de los detenidos y de posibles testigos. Nuevos requerimientos a Adif, empresas constructoras y organismos de Transportes.

La clave residirá en verificar si existió un patrón sistemático de adjudicación, intermediación y pago, o si los indicios se encuentran más bien relacionados con episodios aislados. Esa distinción separa las sospechas políticas de las acusaciones penales con probabilidad de prosperar.

Además, la investigación recuerda que el caso Koldo no se cerró con el juicio de la pieza de las mascarillas: la Audiencia Nacional continúa rastreando contratos, dinero y relaciones dentro de una red cuyo expediente parece tener más episodios que una serie de sobremesa.