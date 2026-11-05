  • ESP
    España América
Política

SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO EN LA ASAMBLEA DE MADRID

La vomitiva Mar Espinar (PSOE) intenta empatar lo de Urda con la cifra que excita a la izquierda y se lleva un tremendo revolcón de Ayuso

"¿Irán al funeral de Toledo? ¿Irán todos aquellos que nos dan lecciones al funeral de Toledo? Claro que no, porque evidentemente no todos somos iguales y mucho menos iguales a los socialistas"

Mar Espinar e Isabel Díaz Ayuso.
Mar Espinar e Isabel Díaz Ayuso. Youtube.
Archivado en: Asamblea de Madrid | Gobierno de España | Gobierno de la Comunidad de Madrid | Isabel Díaz Ayuso | Mar Espinar | Parlamento | Política | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

¿Se puede ser más sociópata? Sánchez esquiva a las víctimas de Urda y luego presume de su cariño

¿Se puede ser más sociópata? Sánchez esquiva a las víctimas de Urda y luego presume de su cariño

¡Qué miserable!

La socialista Mar Espinar intentó en la Asamblea de Madrid igualar el caso de Urda con la manida cifra de los 7.291 muertos en las residencias madrileñas durante la pandemia. La presidenta Isabel Díaz Ayuso no se quedó callada y contraatacó con datos precisos que incluían nombres y apellidos de fallecidos en toda España.

Ayuso desmontó el argumento de Espinar de forma directa. La presidenta madrileña enumeró fallecimientos ocurridos bajo gobiernos socialistas en otras comunidades y aportó cifras actualizadas que desbordaron el relato de la oposición. El debate se centró en la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria y en cómo cada parte utiliza los datos para atacar al contrario.

Así trató de tapar lo de los trenes de Urda la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid:

Señora Ayuso, escúcheme, el señor Fuente se ha ido sin culpa jurídica, asumiendo la responsabilidad política de un país como España y dando todas las explicaciones. Se ha ido roto por el dolor de las víctimas y usted sigue aquí, señora Ayuso, posiblemente con responsabilidades penales, con toda la responsabilidad política, sin haber dado ni una explicación y enfrentándose al dolor de las víctimas de las residencias, señora Ayuso.

La respuesta de Isabel Díaz Ayuso, para enmarcar:

Como son tan miserables, evidentemente, sabía que después de 116 muertos en los trenes y 30 millones de euros de pérdidas comerciales en la Puerta del Sol, usted me iba a venir con las residencias porque ya les conocemos. Pero es que lo que da más vergüenza es que en España han muerto entre 120.000 y 150.000 personas por su gestión de la pandemia, la de Sánchez y la del señor Illa. Y años más tarde nos vienen a hablar de las residencias porque no tienen ninguna dignidad.

Y remachó con una pregunta colosal:

¿Irán al funeral de Toledo? ¿Irán todos aquellos que nos dan lecciones al funeral de Toledo? Claro que no, porque evidentemente no todos somos iguales y mucho menos iguales a los socialistas.

OFERTAS BRONCE

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 1 Y EL 20% !!!

Desde el descuento más pequeño a las ofertas más increíbles, actualizadas diariamente

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]