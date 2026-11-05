La vomitiva Mar Espinar (PSOE) intenta empatar lo de Urda con la cifra que excita a la izquierda y se lleva un tremendo revolcón de Ayuso

¡Qué miserable!

La socialista Mar Espinar intentó en la Asamblea de Madrid igualar el caso de Urda con la manida cifra de los 7.291 muertos en las residencias madrileñas durante la pandemia. La presidenta Isabel Díaz Ayuso no se quedó callada y contraatacó con datos precisos que incluían nombres y apellidos de fallecidos en toda España.

Ayuso desmontó el argumento de Espinar de forma directa. La presidenta madrileña enumeró fallecimientos ocurridos bajo gobiernos socialistas en otras comunidades y aportó cifras actualizadas que desbordaron el relato de la oposición. El debate se centró en la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria y en cómo cada parte utiliza los datos para atacar al contrario.

¿Se puede ser más miserable que Mar Espinar (PSOE)? Parece que ya es muy complejo superar su umbral de herrumbe moral tratando de sacar la mierda de las 7.291 muertes de las residencias, pero @IdiazAyuso, que está en su prime, le dio para el pelo con los 150.000 muertos del… pic.twitter.com/kYGHyAtn1m — Luis Rioja (@miescano351) November 5, 2026

Así trató de tapar lo de los trenes de Urda la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid:

Señora Ayuso, escúcheme, el señor Fuente se ha ido sin culpa jurídica, asumiendo la responsabilidad política de un país como España y dando todas las explicaciones. Se ha ido roto por el dolor de las víctimas y usted sigue aquí, señora Ayuso, posiblemente con responsabilidades penales, con toda la responsabilidad política, sin haber dado ni una explicación y enfrentándose al dolor de las víctimas de las residencias, señora Ayuso.

La respuesta de Isabel Díaz Ayuso, para enmarcar:

Como son tan miserables, evidentemente, sabía que después de 116 muertos en los trenes y 30 millones de euros de pérdidas comerciales en la Puerta del Sol, usted me iba a venir con las residencias porque ya les conocemos. Pero es que lo que da más vergüenza es que en España han muerto entre 120.000 y 150.000 personas por su gestión de la pandemia, la de Sánchez y la del señor Illa. Y años más tarde nos vienen a hablar de las residencias porque no tienen ninguna dignidad.

Y remachó con una pregunta colosal: