¡Maldita hemeroteca! Óscar Puente se negó a limpiar Adif y Transportes a pesar de las evidencias de escándalos

Hay frases que pasarán a la historia y, de paso, al mármol.

Óscar Puente llegó al Ministerio de Transportes en 2024 con los escándalos en Adif y el propio departamento ya en boca de todos, pero optó por no mover ficha. En lugar de impulsar las depuraciones que correspondían a su cargo, prefirió dejar que fuera la Justicia la que actuara más adelante.

El mensaje recuerda cómo, nada más tomar posesión, Puente descartó cualquier limpieza interna a pesar de que las evidencias circulaban de forma abierta. Esa decisión contrasta con el papel que un titular ministerial puede y debe asumir cuando aparecen irregularidades graves en su ámbito de responsabilidad.

El exministro optó por la prudencia de esperar a los tribunales, una vía que, si bien legítima, dejaba en segundo plano la capacidad de actuación directa desde el Ejecutivo.

¿Se acuerdan cuando en 2024, recién llegado Óscar Puente al Ministerio de Transportes, se negó abiertamente a iniciar depuraciones pese a que las evidencias de los escándalos ya eran vozpópuli? Pues mada, hemeroteca para el dimisionario exministro. pic.twitter.com/OnkcyW3suM — Luis Rioja (@miescano351) November 6, 2026

El contexto de 2024

Cuando Óscar Puente llegó al Ministerio de Transportes a finales de 2023, las sombras de la etapa de José Luis Ábalos ya eran públicas: contratos de mascarillas, redes de intermediarios y sospechas sobre Adif y Puertos del Estado. En 2024, con el ‘caso Koldo’ ya en pleno desarrollo y con evidencias que la propia auditoría interna del Ministerio terminó confirmando, Puente se resistió a una depuración profunda.

En televisión, en el programa ‘laSexta Xplica’, llegó a preguntar retóricamente si se podía exigir a un funcionario que supiera «si Koldo cobraba», minimizando la necesidad de limpiar la casa. Hizo algunos ceses selectivos (subsecretario, director de personal de Adif y, más tarde, el propio presidente Ángel Contreras), pero siempre desvinculándolos de la trama o presentándolos como «pérdida de confianza» o «reorganización».

Al mismo tiempo, según investigaciones de ‘ABC’ y otros medios, sustituyó perfiles técnicos por personas con carné del PSOE o cercanas al entorno socialista, y mantuvo o ascendió a figuras que aparecían en conversaciones de la trama.

El resultado de esa gestión es conocido: sucesión de incidencias graves, caos en la red de alta velocidad y dos accidentes mortales (Adamuz y Urda) que suman más de 100 fallecidos. Tras Urda, y después de señalar a un controlador de Adif como hipótesis principal, Puente acabó dimitiendo en noviembre de 2026, reconociendo que un ministro de Transportes no puede continuar con dos tragedias de esa magnitud en menos de un año.

La hemeroteca, esa que ahora le persigue, demuestra que en 2024 optó por la contención y la politización de la cúpula en lugar de una limpieza real. Los ciudadanos pagan el precio.