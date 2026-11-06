Roger Melero: «No quiero ir al Congreso a ocupar una silla, quiero defender Lleida y conseguir resultados»

La batalla electoral del próximo 29 de noviembre también se juega en Lleida. El Partido Popular quiere recuperar una representación que perdió hace ocho años y ha decidido confiar esa responsabilidad a una nueva generación de dirigentes. Su candidato al Congreso, Roger Melero, afronta el reto con un mensaje claro: devolver la voz a una provincia que, a su juicio, lleva demasiado tiempo sin recibir la atención política que merece.

Con 27 años y más de tres años de experiencia como concejal, Melero pretende convertir la seguridad, la vivienda, las infraestructuras y la defensa del sector primario en los ejes de su campaña. El candidato popular no ahorra críticas al PSOE y señala directamente la gestión municipal de la seguridad, cuestiona las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez y denuncia las dificultades que atraviesan agricultores y ganaderos.

También lanza un mensaje al electorado de centroderecha: considera que la fragmentación del voto puede volver a dejar a Lleida sin representación y reivindica al PP como la opción con mayores posibilidades de recuperar el diputado. En conversación con Periodista Digital, Melero desgrana sus propuestas, explica qué haría si consigue el escaño y defiende una manera de entender la política basada en la cercanía y la rendición de cuentas.

¿Por qué deberían confiar los ilerdenses en usted y no en los candidatos del PSOE, ERC o Junts?

Porque conozco Lleida, sus barrios, sus pueblos y los problemas que tenemos. Llevo más de tres años trabajando como concejal y sé perfectamente qué necesita nuestra provincia. No me presento para hacer carrera política, sino para defender Lleida en Madrid.

Llevamos ocho años sin representación del Partido Popular por Lleida en el Congreso. Quiero recuperar esa voz y demostrar que se puede hacer política con las ideas claras, con compromiso y, sobre todo, con resultados.

La seguridad, la limpieza y el mantenimiento siguen preocupando a muchos vecinos. ¿Qué ha fallado en Lleida?

Ha fallado la gestión y, sobre todo, han fallado las prioridades. Cristina Morón, actual concejal de Seguridad y Movilidad y candidata del PSC al Congreso por Lleida, es la máxima responsable política municipal de la seguridad.

Este verano hemos vivido graves incidentes entre grupos de jóvenes de distintas nacionalidades, incluidos enfrentamientos entre jóvenes de origen magrebí y pakistaní, con heridos, armas blancas y detenciones. Son hechos que no podemos normalizar.

Solo hace falta salir a la calle y preguntar a los leridanos cómo valoran la seguridad de sus barrios. Necesitamos más presencia policial, prevención y medidas contundentes contra la delincuencia. La seguridad es un derecho, y los responsables políticos deben responder por su gestión.

¿Qué medidas concretas defiende el PP para combatir la inmigración irregular?

Nuestra posición es clara: España necesita una inmigración legal, ordenada y controlada. Defendemos reforzar las fronteras, combatir las mafias y actuar con contundencia frente a la delincuencia.

Proponemos modificar las leyes que sean necesarias para que las expulsiones de extranjeros que delinquen puedan ejecutarse de manera efectiva, con todas las garantías jurídicas. No basta con anunciar expulsiones si después no se llevan a cabo.

Queremos que se respeten nuestras leyes y que exista una política migratoria firme, con normas claras y consecuencias reales para quienes las incumplan.

¿Qué ofrece el PP a los votantes de derechas que no encuentran en Vox?

En Lleida defendemos la importancia del voto útil y de concentrar el voto del centroderecha. Nuestra provincia solo elige cuatro diputados y la división del voto puede tener consecuencias importantes en el reparto de escaños.

En las elecciones de 2023, el PP consiguió 23.699 votos y Vox 12.560, pero ninguno obtuvo representación. El PP fue la candidatura sin escaño más votada.

El objetivo del Partido Popular es recuperar el diputado por Lleida y contribuir a formar un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Ese es el cambio político que defendemos.

¿Ha defendido suficientemente Pedro Sánchez al campo español? ¿Qué cambiaría el Partido Popular?

Rotundamente no. Considero que el Gobierno ha abandonado a nuestros agricultores y ganaderos. Cada vez tienen más costes, más burocracia y más dificultades para competir, mientras muchos se preguntan si podrán mantener sus explotaciones.

Lleida es una potencia agrícola y ganadera, y tenemos que defenderla como se merece. Desde el Congreso trabajaría para simplificar los trámites, garantizar una PAC justa, defender la reciprocidad en los acuerdos comerciales y asegurar que nuestros productores puedan competir en igualdad de condiciones.

No podemos exigir cada vez más a nuestros agricultores mientras les ponemos cada vez más dificultades para trabajar.

Uno de los grandes problemas de la provincia es la marcha de los jóvenes. ¿Cómo piensa evitar la fuga de talento?

Lo primero es generar oportunidades. Tenemos jóvenes muy preparados que terminan sus estudios y se ven obligados a marcharse porque aquí no encuentran un empleo con buenas condiciones o posibilidades de crecer.

Tenemos que facilitar la llegada de empresas, apoyar a los autónomos, reducir la burocracia y potenciar sectores estratégicos como la agroindustria, la tecnología y la innovación.

Quiero que los jóvenes de Lleida puedan quedarse porque tienen oportunidades, no porque tengan que renunciar a sus aspiraciones profesionales.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil. ¿Qué propone el PP?

La vivienda es uno de los principales problemas de los jóvenes. Hoy muchos trabajan, tienen un sueldo y aun así no pueden emanciparse. Necesitamos soluciones reales y, sobre todo, construir más viviendas.

Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a impulsar un millón de viviendas durante la próxima legislatura, facilitar avales de hasta el 100% para que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda y aplicar rebajas del 60% en el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales para menores de 40 años.

También proponemos liberar suelo, agilizar licencias, reducir la burocracia y combatir la ocupación ilegal.

El próximo 29 de noviembre planteamos también un debate entre dos maneras de entender las políticas de vivienda: el modelo que representa Xavier García Albiol en Badalona y el que defendió Ada Colau en Barcelona, con enfoques diferentes sobre la propiedad, la regulación y la seguridad jurídica.

Y en Lleida llevamos muchos años viendo lo que considero la hipocresía del Partido Socialista en materia de vivienda. El caso de Montse Mínguez, con la polémica por los pisos de alquiler gestionados por su pareja, es un ejemplo de esa contradicción entre lo que predican y lo que hacen. Los ciudadanos merecen explicaciones, coherencia y, sobre todo, soluciones reales para acceder a una vivienda.

¿Considera que los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas perjudican a Lleida?

Sí, porque considero que Pedro Sánchez ha convertido la política nacional en una negociación permanente para mantenerse en el poder. Y mientras negocia con sus socios, los problemas de Lleida siguen sin resolverse.

Tenemos unas infraestructuras ferroviarias deficientes, carreteras que necesitan inversiones y una provincia que reclama mejores conexiones y servicios.

Lo que necesita Lleida son inversiones, igualdad de oportunidades y un Gobierno que se preocupe por todos los españoles.

Usted tiene 27 años. ¿Cree que los partidos tradicionales han desconectado de las preocupaciones de los jóvenes?

En muchos casos, sí. Hay jóvenes que sienten que los políticos viven en una realidad completamente diferente a la suya. Y puedo entenderlo, porque hoy muchos no pueden emanciparse, ahorrar o plantearse formar una familia.

Yo tengo 27 años y conozco de primera mano las preocupaciones de mi generación. No podemos pedir a los jóvenes que confíen en la política si la política no les ofrece soluciones.

Por eso creo que necesitamos una nueva generación de políticos que hable claro, que escuche y que se centre en resolver problemas, no en crear más.

Si consigue un escaño en el Congreso, ¿cuáles serían sus tres primeras iniciativas para Lleida?

Tengo tres prioridades muy claras.

La primera, las infraestructuras. Exigir inversiones para mejorar nuestras conexiones ferroviarias, las carreteras de la provincia y las comunicaciones con el Pirineo, especialmente los accesos a la Val d’Aran y Vielha. No podemos olvidarnos de las conexiones con Barcelona, Tarragona y el resto de España.

La segunda, la seguridad. Reclamar más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medidas eficaces contra la delincuencia y la reincidencia.

Y la tercera, el sector primario. Defender a nuestros agricultores y ganaderos, reducir la burocracia y garantizar que puedan trabajar y competir en condiciones justas.

Son tres cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de nuestra provincia.

El PP lleva ocho años sin representación por Lleida. Si no consigue el escaño, ¿asumirá la responsabilidad? Y si lo obtiene, ¿qué compromiso adquiere?

Cuando uno se presenta como número uno del Partido Popular, lo hace para conseguir los mejores resultados posibles y, por supuesto, para asumir responsabilidades.

En las últimas elecciones generales, el PP se quedó sin representación en tres provincias de toda España: Lleida, Girona y Guipúzcoa. Sabemos que son plazas complicadas y, precisamente por eso, el partido ha decidido apostar por perfiles jóvenes para encabezar las tres candidaturas.

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y de lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre. Por mi parte, puedo asegurar que lo voy a dar todo, hasta el último segundo de campaña, para conseguir el mejor resultado posible.

Y si consigo el escaño, mi compromiso es muy sencillo: ser un diputado cercano, que esté en la calle, que escuche a los vecinos y que defienda los intereses de Lleida en Madrid.

No quiero ir al Congreso a ocupar una silla. Quiero ir a trabajar, a defender nuestra provincia y a conseguir resultados.