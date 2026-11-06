La UCO detiene al antiguo chófer de Sánchez y el presidente niega cualquier relación con él

La política española recorre de nuevo un camino familiar: investigación judicial, negaciones del presidente y fotos que resurgen en los momentos menos oportunos. La reciente operación de la Unidad Central Operativa (UCO) se ha saldado con la detención de seis individuos ligados a una pieza secreta del caso Koldo, entre los que destaca Cristian Corvillo, un exmilitante socialista que participó en la campaña de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017.

Todos los detenidos fueron puestos en libertad tras las diligencias policiales y se espera que comparezcan ante la Audiencia Nacional. La investigación indaga posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionados con contratos de obra pública.

La distancia que Moncloa intenta marcar

Pedro Sánchez aseveró este jueves que no tiene ningún tipo de relación con los arrestados. «Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo», aseguró durante su comparecencia posterior a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. El presidente agregó que el procedimiento ha estado bajo investigación durante años y ofreció su colaboración con la Justicia.

El problema no se limita al contenido de la declaración, sino que también se amplía al contraste con el archivo visual de aquella campaña. Corvillo estuvo al lado de Sánchez en viajes por Andalucía, difundió mensajes de apoyo a favor del entonces candidato y apareció junto a él en diversas fotografías. Además, distintas informaciones lo mencionan como su conductor durante ese período.

Moncloa sostiene que Corvillo no fue chófer del presidente, ni antes ni después de que ascendiera a la secretaría general del PSOE. La explicación intenta disociar una relación de campaña, presentada como algo momentáneo, de cualquier vínculo personal o político posterior. Sin embargo, en el ámbito político, las imágenes tienen una sorprendente capacidad de permanencia: resisten a los desmentidos y rara vez requieren de un chofer que las valide.

La operación también involucra a Andrea de la Torre, la pareja del exministro José Luis Ábalos, al hermano de Corvillo, Rubén, y a otros tres empresarios. La Guardia Civil realizó registros en el domicilio de Ábalos en Valencia y pidió documentación a Adif Alta Velocidad.

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Un asunto judicial con calendario electoral

La operación se produce a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. En Moncloa confían en que esta causa no perturbará la campaña, presentando las actuaciones como parte de una investigación de larga data. Así, buscan reducir su impacto: afirman que al estar el expediente abierto desde hace años, no puede considerarse una crisis nueva del Gobierno.

La oposición, como es previsible, intentará transformar el caso en un tema de responsabilidad política. Esto supone una doble dificultad para el PSOE. De un lado, debe acatar el secreto de las diligencias. Del otro, necesita aclarar por qué personas vinculadas a antiguos altos cargos socialistas regresan al centro del debate público.

Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, ha criticado la coincidencia temporal de los registros con el inicio de la precampaña. El PP ha respondido centrando su atención en las conexiones entre Corvillo, Koldo García, Víctor de Aldama y Ábalos. Simultáneamente, Sánchez ha exigido explicaciones a Alberto Núñez Feijóo por la supuesta oferta de dinero de un abogado del PP a Koldo a cambio de información contra el Gobierno, una acusación que los populares desmienten.

Este intercambio pone de manifiesto una táctica habitual: cada partido busca desviar la conversación pública lejos de su propia zona de vulnerabilidad. El PSOE habla de filtraciones y del PP; mientras que el PP hace hincapié en redes de intermediarios y en el entorno socialista. Mientras tanto, la causa sigue bajo secreto y la ciudadanía recibe más nombres que certezas.

La dimisión de Puente añade presión

La polémica coincide con la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes y su decisión de no encabezar la candidatura socialista por Valladolid. El exministro justificó su dimisión por dignidad tras dos trágicos accidentes ferroviarios que dejaron decenas de víctimas en menos de nueve meses.

Sánchez defendió que Puente estuvo junto a las víctimas, brindó explicaciones y asumió su responsabilidad política. Carlos Cuerpo ha tomado el mando de la cartera hasta las elecciones.

La sucesión de eventos complica la narrativa del Gobierno. Originalmente, la dimisión debía poner fin a la crisis ferroviaria, pero la operación de la UCO ha desviado la atención hacia la gestión de contratos públicos y los vínculos del antiguo entorno de Ábalos. El Ejecutivo busca presentar cada episodio como un asunto aislado, mientras que la oposición los agrupa en un mismo cuestionamiento sobre controles, confianza y responsabilidad.

También sigue en el aire la posibilidad de que no haya debates electorales entre los principales candidatos. Las conversaciones entre PSOE y PP no han culminado en un acuerdo definitivo sobre el formato y las ubicaciones. Una campaña sin debates brindaría más espacio a los mensajes propios y reduciría la confrontación directa, lo cual es una comodidad poco incómoda para quienes gobiernan.

El caso presenta, por el momento, varios datos llamativos: Corvillo ya había comparecido ante el Senado por sus conocidos vínculos con el entorno de Ábalos; la UCO lo relacionó con Koldo García y Víctor de Aldama; y los seis detenidos quedaron en libertad el mismo día de la operación.

La pieza continúa bajo secreto. Esta situación limita las conclusiones legales, pero no impide que el episodio tenga repercusiones políticas inmediatas. En plena precampaña, la distancia entre «no le conozco» y una fotografía compartida vuelve a medir la memoria de la opinión pública.