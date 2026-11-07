¡Qué obsceno! Diana Morant (PSOE) se desgañita como una posesa en mitad de un mitin defendiendo la «dignidad» de Óscar Puente

Es lo más obsceno que podrán ver.

Cuando aún no se han apagado los ecos de terrible accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda, el PSOE ya está al mejillón.

Es decir, al 29-N y a salir en defensa del defenestrado Óscar Puente.

Solo así se puede entender que la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, se desgañitase en la tarde noche del 6 de noviembre de 2026 en un mitin de los socialistas para defender la supuesta dignidad del exministro de Transportes.

La también candidata socialista a la Comunidad Valenciana llega un momento en el que pierde el control gritando y con gestos exagerados ante el público, en una intervención poco menos que controvertida.

En un contexto donde las lágrimas y el duelo por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) les duraron dos días al gabinete de Pedro Sánchez, esta salida de tono resulta especialmente chocante.

¿De qué sórdida pizzería se ha escapado la candidata del PSOE a la Comunidad Valencia y también ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant? Véanla a grito pelado defender a Óscar Puente como un político digno. ¿Se puede ser más obsceno? pic.twitter.com/1GJtrTCMxj — Luis Rioja (@miescano351) November 7, 2026

El tono del mitin y el contexto político

La intervención de Diana Morant se produjo en un acto del PSOE donde la ministra eleva la voz hasta el límite para insistir en la «dignidad» de Óscar Puente. Las imágenes transmiten una imagen de descontrol que contrasta con el luto reciente por la tragedia de Urda. El gabinete de Pedro Sánchez mostró una rápida transición del duelo a la actividad política habitual, y esta defensa airada de un compañero de partido encaja en esa misma línea de normalización apresurada: