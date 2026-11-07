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LA MINISTRA DE CIENCIA SE CISCA CON SU GESTO EN LAS VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA FERROVIARIA EN URDA

¡Qué obsceno! Diana Morant (PSOE) se desgañita como una posesa en mitad de un mitin defendiendo la «dignidad» de Óscar Puente

El duelo oficial apenas duró dos días para la banda socialista

¡Qué obsceno! Diana Morant (PSOE) se desgañita como una posesa en mitad de un mitin defendiendo la "dignidad" de Óscar Puente
Diana Morant. Youtube.
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Es lo más obsceno que podrán ver.

Cuando aún no se han apagado los ecos de terrible accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda, el PSOE ya está al mejillón.

Es decir, al 29-N y a salir en defensa del defenestrado Óscar Puente.

Solo así se puede entender que la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, se desgañitase en la tarde noche del 6 de noviembre de 2026 en un mitin de los socialistas para defender la supuesta dignidad del exministro de Transportes.

La también candidata socialista a la Comunidad Valenciana llega un momento en el que pierde el control gritando y con gestos exagerados ante el público, en una intervención poco menos que controvertida.

En un contexto donde las lágrimas y el duelo por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) les duraron dos días al gabinete de Pedro Sánchez, esta salida de tono resulta especialmente chocante.

El tono del mitin y el contexto político

La intervención de Diana Morant se produjo en un acto del PSOE donde la ministra eleva la voz hasta el límite para insistir en la «dignidad» de Óscar Puente. Las imágenes transmiten una imagen de descontrol que contrasta con el luto reciente por la tragedia de Urda. El gabinete de Pedro Sánchez mostró una rápida transición del duelo a la actividad política habitual, y esta defensa airada de un compañero de partido encaja en esa misma línea de normalización apresurada:

Somos la España que responde con eficacia, la que responde con verdad y la que responde con dignidad. Gracias Óscar por la dignidad que has demostrado en política en los momentos en que hace falta dignidad, en que hace falta empatizar con el dolor, en el que nos tenemos que hacer cargo del dolor de la gente.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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