La ruleta rusa de coger un tren en España: un Cercanías entre Madrid y Guadalajara circuló... ¡¡¡con la puerta abierta!!!

No es IA.

Es una verdad, una lamentable verdad, más grande que la copa de un pino.

Después de lo de Urda (Toledo), se podía pensar que habría más cuidado a la hora de iniciar cualquier servicio ferroviario.

Pero nada más lejos de la realidad.

Y si no vean las imágenes de un Cercanías que cubría el recorrido entre Madrid y Guadalajara circulando con la puerta completamente abierta, lo que ha generado una oleada de indignación sobre el estado de los servicios públicos. El material, publicado por @o_deconstruido, resume en una frase el malestar acumulado: «Impuestos nórdicos… servicios tercermundistas».

El clip, de unos 25 segundos, capta el momento en que el tren avanza por la vía con la puerta lateral sin cerrar, algo que contraviene las normas básicas de seguridad ferroviaria. Las reacciones no se han hecho esperar y muchos usuarios han señalado que este tipo de fallos no son aislados, sino el resultado de años de descuido en el mantenimiento y la supervisión de la red de cercanías.

La imagen que resume el hartazgo

El vídeo muestra claramente cómo el convoy se desplaza con la puerta abierta mientras los viajeros permanecen dentro del vagón. No se aprecian avisos ni paradas de emergencia, y el tren continúa su marcha sin que nada interrumpa el trayecto. Esta escena ha servido de detonante para recordar otros incidentes similares que han terminado en tragedia en los últimos años.

Reacciones en la red

Los comentarios destacan la gravedad del hecho. Uno de los usuarios más directos señala: «Madre mia, un tren no puede circular con la puerta abierta, contraviene la normativa de seguridad @transportesgob». Otro añade con ironía: «Una ventilación natural! Que nos quejamos de todo y por todo!». Un tercero resume el momento con crudeza: «La puerta abierta, y el tren andando con dos cojones».

«Impuestos nórdicos… servicios tercermundistas.»

— @o_deconstruido

El malestar se concentra en la incapacidad de José Luis Ábalos y de Óscar Puente para atajar los problemas estructurales del departamento, que han permitido que fallos como este se repitan hasta derivar en accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). Las menciones a enchufes y amiguismos dentro del ministerio desde la llegada de Pedro Sánchez al poder alimentan la percepción de que la prioridad nunca ha sido la seguridad de los usuarios.

La gente exige explicaciones inmediatas y un cambio real en la gestión, no más excusas.