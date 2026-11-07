Sublime meneo a la fracasada Pilar Alegría (PSOE) por acusar al PP de copiarle a Pedro Sánchez su campaña electoral

Parece una broma.

Pero no.

La que fuera candidata del PSOE a las elecciones en Aragón, la exministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se metió en camisa de once varas al salir como una posesa a acusar al PP de haberle copiado la campaña o precampaña electoral a Pedro Sánchez.

Su ‘argumento de peso’ se centró en que el partido de Alberto Núñez Feijóo se puso un fondo azul y utilizó la bandera de España:

Piden el cambio haciendo una copia (mala) https://t.co/SQmYjilk0E — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) November 6, 2026

La respuesta a esta metedura de pata no iba a tardar en llegar. El propio Partido Popular dejó en su sitio a la ‘observadora’ de las juergas destroyer de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel:

@Pilar_Alegria Claro. Copiamos la bandera de de España y el azul corporativo de nuestro partido.

Como bromista no tienes precio! 🤣 — PP de Aragón (@pparagon) November 6, 2026

Pero Alegría, que de neuronas debía de andar justita, aún tuvo el cuajo de replicar:

@pparagon Para broma, la de no soy presidente porque no quiero. Imposible de superar — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) November 6, 2026

Y ya, evidentemente, acabo troleada sin remisión alguna: