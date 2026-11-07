  • ESP
    España América
Política

LA EXCANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE ARAGÓN ACABÓ TROLEADA POR METEPATAS

Sublime meneo a la fracasada Pilar Alegría (PSOE) por acusar al PP de copiarle a Pedro Sánchez su campaña electoral

La respuesta de los de Feijóo, insuperable: "Claro, copiamos la bandera de de España y el azul corporativo de nuestro partido. ¡Como bromista no tienes precio!"

Pilar Alegría.
Pilar Alegría.
Archivado en: Alberto Núñez Feijóo | Gobierno de España | Partidos Políticos | Pedro Sánchez | Pilar Alegría | Política | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Inda deja KO a la socialista Alegría en los juzgados, en un nuevo combate entre censura, corrupción y periodismo

Inda deja KO a la socialista Alegría en los juzgados, en un nuevo combate entre censura, corrupción y periodismo

Parece una broma.

Pero no.

La que fuera candidata del PSOE a las elecciones en Aragón, la exministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se metió en camisa de once varas al salir como una posesa a acusar al PP de haberle copiado la campaña o precampaña electoral a Pedro Sánchez.

Su ‘argumento de peso’ se centró en que el partido de Alberto Núñez Feijóo se puso un fondo azul y utilizó la bandera de España:

La respuesta a esta metedura de pata no iba a tardar en llegar. El propio Partido Popular dejó en su sitio a la ‘observadora’ de las juergas destroyer de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel:

Pero Alegría, que de neuronas debía de andar justita, aún tuvo el cuajo de replicar:

Y ya, evidentemente, acabo troleada sin remisión alguna:

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE ESTILO DE VIDA
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]