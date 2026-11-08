Luis Sarmiento: «Los jóvenes se han cansado de que les traten como si sus problemas no existieran»

La vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los jóvenes españoles. Los precios del alquiler, la dificultad para ahorrar y la precariedad laboral están retrasando la emancipación de toda una generación. En Girona, a estos problemas se suma el desgaste político y social de los últimos años del procés, que, a juicio de Luis Sarmiento, ha dejado a muchos jóvenes decepcionados con la política.

El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Girona, recién graduado en Ciencia Política, representa una nueva generación de dirigentes populares que busca abrirse paso en una provincia tradicionalmente complicada para el partido. Sarmiento dio el salto a la política en 2023, después de votar por primera vez al PP y concluir que no bastaba con expresar su descontento en las urnas.

En esta entrevista con Periodista Digital, analiza las preocupaciones de la juventud gerundense, defiende las propuestas de Alberto Núñez Feijóo en materia de vivienda y empleo, marca distancias con Vox y explica por qué considera que las próximas elecciones generales serán decisivas para el futuro de su generación.

«Quejarse desde casa no era suficiente»

¿Quién es Luis Sarmiento y qué te llevó a implicarte en política?

Soy un chico joven que acaba de terminar la carrera de Ciencia Política, aunque la política me interesa desde mucho antes de entrar en la universidad. Siempre he sido de los que leían las noticias, seguían los debates y discutían de política en casa o con los amigos.

Si tuviera que definirme, diría que soy una persona más bien introvertida, pero eso no significa que me quede callado. Me gusta dar mi opinión, debatir y, sobre todo, escuchar argumentos distintos para llegar a la mejor solución. Creo que en política hace falta más gente que debata para resolver problemas.

Di el paso en 2023, cuando todavía estaba en la universidad. Empecé a ver con claridad que las políticas del sanchismo iban a condicionar mi futuro y el de toda mi generación: el acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la falta de oportunidades. Pensé que quejarse desde casa no era suficiente. Si quería que España cambiara y que los jóvenes tuviéramos un futuro mejor, tenía que implicarme.

¿Qué encontraste en Nuevas Generaciones y cuándo decidiste asumir mayores responsabilidades?

Llegué a Nuevas Generaciones en septiembre de 2023. Venía de un año electoral muy intenso: en las municipales de mayo voté por primera vez al Partido Popular porque quería un cambio para mi ciudad, y en las generales de julio volví a hacerlo porque quería ese mismo cambio para España y poner fin al sanchismo.

Pero votar me supo a poco. Después de esas elecciones sentí que, si de verdad quería que las cosas cambiaran, no bastaba con meter una papeleta en la urna cada cuatro años. Así que en septiembre di el paso y me afilié a Nuevas Generaciones.

Lo que me motivó fue cambiar las políticas que nos afectan a los jóvenes para que nuestra generación, y las que vienen detrás, tengan un futuro mejor que el que nos están dejando.

El momento de asumir responsabilidades llegó cuando me propusieron incorporarme a la Secretaría General de Nuevas Generaciones de Girona. Para mí fue una muestra de confianza muy grande y no lo dudé: era la oportunidad de pasar de participar a aportar, de dejar de ser solo uno más para empezar a construir proyecto.

Girona, un territorio complicado para el PP

¿Qué supone liderar NNGG en Girona y cuáles son tus principales objetivos?

Liderar Nuevas Generaciones en Girona es un reto muy grande, y no voy a negarlo: es una provincia complicada para nosotros. Pero yo lo veo más como un plus que como una dificultad. Aquí nadie nos regala nada, y eso nos obliga a trabajar más, a pisar más calle y a esforzarnos el doble. Y eso, al final, nos hace mejores.

Para mí es, sobre todo, una gran oportunidad. En Girona hay muchísimos jóvenes cansados y decepcionados con la mala política que nos dejó el procés: años de división, de ruido y de promesas que no llevaron a ningún sitio mientras los problemas reales seguían ahí.

A esos jóvenes quiero escucharles y ofrecerles algo distinto: una oportunidad real de futuro y un motivo para volver a tener esperanza.

Ahora que se acercan las elecciones, mi objetivo principal es que entiendan que su voz puede llegar al Congreso. Si nos dan su confianza y conseguimos el escaño por Girona, sus preocupaciones tendrán a alguien que las defienda en Madrid.

Vivienda, empleo y seguridad: las tres grandes preocupaciones

¿Qué problemas detectáis entre los jóvenes de Girona y qué soluciones propone Nuevas Generaciones?

Si hablas con jóvenes de Girona, te dicen tres cosas: la vivienda, la seguridad y la falta de oportunidades. Y hay una idea que se repite mucho: no queremos irnos de Girona. Queremos poder vivir, trabajar y formar una familia aquí, en nuestra tierra, y no vernos obligados a marcharnos porque no nos salen las cuentas.

La vivienda es el gran problema. Los precios son inasumibles y, además, la okupación se ha convertido en un problema serio en la provincia: retira viviendas del mercado, genera inseguridad en los barrios y hace que muchos propietarios no se atrevan a alquilar. Por eso lo primero es dar seguridad jurídica: que quien ocupa ilegalmente una vivienda pueda ser desalojado rápidamente y que el propietario recupere lo que es suyo.

Luego, hay que construir más. Para eso proponemos liberar suelo público y reducir la burocracia que hoy hace que una promoción tarde años en salir adelante. Junto a eso, queremos ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda. Lo haremos con la Hucha Hogar Joven, para que cada joven pueda ahorrar para su primera casa y desgravarse esas aportaciones en la renta.

También daremos avales de hasta el 100% para la hipoteca de la primera vivienda, porque hoy el problema de muchos jóvenes no es pagar la cuota, sino reunir la entrada. Y rebajaremos el IVA y el ITP en la compra de la primera vivienda, para que la operación no se encarezca con impuestos justo en el momento más difícil.

En empleo, queremos mejorar la oferta de trabajo en la provincia y premiar a quien empieza. Por eso proponemos bonificaciones en el impuesto de la renta durante los primeros cuatro años de cotización, para que un joven que empieza a trabajar note de verdad su sueldo.

En seguridad, los jóvenes de Girona quieren sentirse seguros en sus calles. Eso pasa por una inmigración ordenada y legal, por más medios para las fuerzas de seguridad y porque quien la hace, la pague.

Al final, lo que queremos es sacar a los jóvenes de la desesperanza en la que les ha dejado el socialismo y demostrarles que hay alternativa: que se puede tener un futuro en Girona.

La desafección política y el voto joven

¿Crees que los jóvenes están cada vez más interesados en la política o han perdido la confianza en los partidos tradicionales?

Creo que pasan las dos cosas a la vez. Hay una parte de la juventud que está más interesada en la política que nunca: se informa, debate, opina en redes y tiene muy claro lo que le preocupa. Pero hay otra parte que ve la política como algo lejano, algo que no va con ellos. Y no es por desinterés, sino por decepción: llevan años escuchando promesas, ven que su situación no mejora y llegan a la conclusión de que implicarse no sirve para nada.

Es verdad que existe una decepción con los partidos tradicionales, y sería un error negarlo. Pero yo creo que esa decepción no es con la política en sí, sino con la falta de resultados. Los jóvenes no piden discursos, piden soluciones: poder pagar un alquiler, tener un trabajo digno y no tener que irse de su tierra para construir un proyecto de vida.

Para recuperar su confianza, lo primero es escucharles. Ir donde están ellos, a las universidades, a los pueblos y a las redes sociales, y hablarles de los problemas que de verdad les afectan, no de lo que interesa a los políticos. Y lo segundo es abrirles la puerta: que sientan que en Nuevas Generaciones tienen un sitio, que su opinión cuenta y que pueden ser protagonistas del cambio.

Yo mismo di el paso porque me cansé de quejarme desde casa, y eso es lo que quiero transmitir a otros jóvenes: que si quieren que las cosas cambien, la mejor manera es implicarse.

«Vox se queda en la protesta y en el enfado»

¿A qué atribuyes el giro de una parte de la juventud hacia la derecha? ¿Qué diferencia al PP de Vox?

Creo que ese giro tiene una explicación muy sencilla: los jóvenes se han cansado de que les traten como si sus problemas no existieran. Durante años, el discurso de la izquierda ha sido que la juventud era suya por definición. Pero los jóvenes ven que, con el Gobierno de Sánchez, la vivienda es inaccesible, los sueldos no llegan y emanciparse es casi imposible. Y cuando la realidad no se corresponde con lo que te prometen, buscas otras respuestas. No es una moda, es una reacción lógica a una mala gestión.

Aquí en Girona, además, se suma otra cosa: muchos jóvenes han crecido en plena época del procés, viendo cómo la política se dedicaba a dividir en lugar de resolver problemas. Y eso ha generado mucho hartazgo.

Respeto mucho a los jóvenes que votan a Vox, porque comparto buena parte de su diagnóstico. Están preocupados por la vivienda, por la seguridad, por la inmigración descontrolada y por su futuro, y tienen toda la razón en estarlo.

La diferencia está en lo que hacemos con ese malestar. Vox se queda en la protesta y en el enfado; el Partido Popular ofrece soluciones y tiene capacidad real para aplicarlas. Nosotros gobernamos en comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España, y allí donde gobernamos se bajan impuestos, se facilita el acceso a la vivienda y se lucha contra la okupación. Eso no es un discurso, son hechos.

Y hay algo muy práctico que quiero que entiendan los jóvenes de Girona: el voto tiene que servir para algo. Si queremos que en el Congreso haya alguien que defienda a los jóvenes de esta provincia, ese voto tiene que concentrarse en quien tiene posibilidades reales de conseguir el escaño y de formar Gobierno para echar a Sánchez. Dividir el voto solo beneficia a los mismos de siempre.

Feijóo y el futuro electoral de los jóvenes

¿Qué papel debe desempeñar Alberto Núñez Feijóo para recuperar la confianza de los jóvenes? ¿Qué os jugáis en las próximas elecciones generales?

Los jóvenes del Partido Popular tenemos un papel fundamental en estas elecciones, porque somos los que mejor conocemos los problemas de nuestra generación: los vivimos cada día.

Sabemos lo que es buscar un piso y no poder pagarlo, lo que es encadenar contratos precarios o ver cómo amigos nuestros se marchan de Girona porque aquí no encuentran futuro. Por eso nuestro papel es ser la voz de esos jóvenes dentro del partido y, a la vez, la cara del partido ante los jóvenes. Tenemos que estar en la calle, en las universidades, en los pueblos y en las redes, escuchando, explicando nuestras propuestas y demostrando que hay una alternativa real a la desesperanza que nos ha dejado el sanchismo.

En cuanto a Alberto Núñez Feijóo, creo que ya está haciendo lo más importante: poner a los jóvenes en el centro de su proyecto, con propuestas concretas como la Hucha Hogar Joven, los avales para la primera vivienda o las bonificaciones fiscales para los que empiezan a trabajar.

Nuestra responsabilidad, la de Nuevas Generaciones, es llevar ese mensaje a cada joven, explicárselo en su idioma y en su día a día, y convencerle de que esta vez sí merece la pena confiar.

¿Qué nos jugamos? Mucho. Nos jugamos el futuro de toda una generación, porque cuatro años más de las mismas políticas significan cuatro años más de alquileres imposibles, de sueldos que no llegan y de jóvenes que retrasan su vida.

Y aquí en Girona nos jugamos algo muy concreto: conseguir que esta provincia tenga una voz del Partido Popular en el Congreso que defienda a sus jóvenes. Es un reto difícil, pero en Girona estamos acostumbrados a trabajar el doble, y vamos a dejarnos la piel para conseguirlo.

«Los jóvenes tienen derecho a construir su futuro en Girona»

¿Dónde te gustaría verte dentro de unos años y qué mensaje trasladarías a quienes todavía no encuentran un partido con el que identificarse?

El futuro es muy incierto, y en política todavía más, así que no me gusta hablar de cargos ni de dónde estaré dentro de unos años. Lo que sí tengo claro es cuál es mi misión: trabajar para que mi generación y las que vienen detrás puedan construir su vida a base de esfuerzo y trabajo.

Que un joven que se esfuerza pueda independizarse, comprarse una casa y formar una familia sin que eso parezca un sueño imposible. Eso, que para nuestros padres era lo normal, hoy se ha convertido en un privilegio, y yo quiero que vuelva a ser lo normal.

Dónde esté yo es lo de menos. Estaré donde pueda ser más útil para conseguirlo, y siempre lo haré de la mano del Partido Popular, que es el proyecto en el que creo y el único que puede hacerlo realidad.

A los jóvenes de Girona que hoy no se sienten representados por ningún partido les diría que les entiendo, porque yo también he sentido esa frustración. Pero que no se rindan. Que no dejen que nadie les convenza de que su futuro ya está escrito o de que tendrán que marcharse de Girona para salir adelante.

Su esfuerzo merece una recompensa, y tienen derecho a aspirar a una vida mejor aquí, en su tierra. En el Partido Popular y en Nuevas Generaciones van a encontrar a gente como ellos, con las mismas preocupaciones y las mismas ganas de cambiar las cosas. Las puertas están abiertas. Que vengan, que nos exijan y que nos ayuden a construir ese futuro, porque el cambio no va a venir solo: lo vamos a hacer juntos.