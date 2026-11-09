Barómetro electoral a 20 días del 29-N: PP y VOX en los 200 escaños; PSOE en los 100 y Frente Amplio en menos de 10

A tan solo veinte días de las elecciones generales, el panorama demoscópico se está definiendo con claridad. El PP y VOX rozan o superan los 200 escaños, mientras que el PSOE se sitúa en torno al centenar y el Frente Amplio parece perder fuerza. Según el análisis de El Español, el PP y UPN lograrían 136 diputados, Vox alcanzaría 66, el PSOE se quedaría con 108 y el Frente Amplio con cinco.

Estos datos llegan antes del arranque oficial de la campaña electoral y en un contexto marcado por la crisis interna del PSOE, la dimisión de Óscar Puente y la conmoción política tras el trágico accidente ferroviario en Urda. Aunque el electorado todavía puede modificar su postura, la tendencia parece favorecer a la derecha.

Una ventaja amplia, aunque no idéntica en todos los sondeos

Las encuestas coinciden al señalar al Partido Popular como la principal fuerza política. De acuerdo con la estimación publicada por ABC, el PP obtendría 136 escaños y un 31,3% de los votos, mientras que Vox rondaría el 20% y conseguiría 65 diputados. Si se suma la representación de PP, VOX y UPN, se superarían los 200 escaños, un número que dejaría muy por encima la mayoría absoluta de 176 escaños.

El barómetro de Sigma Dos para El Mundo presenta un análisis más conservador, aunque asegura la misma dirección: PP y VOX podrían acumular 199 diputados y un 50,4% de los votos. Alberto Núñez Feijóo obtendría en torno al 31% de los sufragios, con un rango que podría llegar hasta los 137 escaños, mientras que el PSOE quedaría entre 101 y 106.

La disparidad entre los estudios no altera el diagnóstico general. La cuestión ya no es quién saldrá victorioso, sino con qué margen y bajo qué condiciones se podrá gobernar. Para alcanzar la mayoría, el PP necesitaría el apoyo de VOX, a menos que una participación excepcional o una distribución territorial muy favorable cambiaran radicalmente el resultado.

El PSOE pierde aire y depende de una remontada rápida

El Partido Socialista se adentra en la recta final con una posición significativamente peor que en las elecciones de 2023, en las que logró 121 diputados. El promedio de las encuestas recientes lo ubica entre 104 y 108 escaños, con una diferencia que, en algunos casos, supera los treinta diputados respecto al PP.

La dimisión de Óscar Puente del Ministerio de Transportes ha añadido presión a un Gobierno que ya enfrentaba críticas por su gestión en el ámbito ferroviario y por las crisis internas acumuladas. Aunque esta renuncia no es la única causante del retroceso, ha acentuado la percepción de agotamiento. En el mundo de la política, raramente una crisis llega sola: a menudo trae su propio equipaje, que puede incluir sorpresas indeseadas.

Sin embargo, el desafío del PSOE va más allá de la fuga de votantes hacia la derecha. Parte del electorado progresista también se está desplazando hacia Frente Amplio, lo que fragmenta aún más el espacio de la izquierda. De acuerdo con los análisis, este trasvase ocurre principalmente dentro de cada bloque: el PP está recuperando apoyos en el centro-derecha, mientras que el PSOE pierde electores hacia su izquierda.

Frente Amplio, ante el riesgo de quedar reducido a una fuerza menor

La formación que heredó al antiguo socio de coalición se presenta como la cuarta fuerza, aunque su capacidad parlamentaria es significativamente inferior a la de la legislatura pasada. Las estimaciones oscilan entre cinco y diez escaños, pues su resultado está lejos del obtenido en 2023 y condicionado por la decisión de presentarse sin Podemos.

El principal reto para Frente Amplio consiste en evitar que la fragmentación del espacio progresista transforme sus votos en meras cifras testimonio. En un sistema electoral como el español, conseguir apoyos en provincias pequeñas no siempre se traduce en escaños. Aunque el porcentaje nacional pueda parecer respetable, esto puede llevar a una cosecha parlamentaria mucho más modesta.

La evolución de Frente Amplio será crucial para el PSOE. Si logra retener parte del electorado de izquierdas, podría obstaculizar la recuperación socialista. Sin embargo, si no cumple con las expectativas, algunos de sus votantes podrían regresar al partido de Pedro Sánchez por miedo a una mayoría conservadora en el horizonte.

La campaña puede mover el tablero, pero parte de una foto incómoda

El comienzo de la campaña marcará el inicio de una nueva fase. Los partidos tendrán la oportunidad de convertir las cifras en mensajes y buscarán movilizar a los votantes más indecisos. El PP intentará presentar la unión con Vox como una alternativa de gobierno sólida, mientras que el PSOE trabajará para convertir las elecciones en un plebiscito sobre los riesgos de una coalición conservadora.

Los últimos datos revelan varias claves:

El bloque PP-VOX inicia con una mayoría parlamentaria probable en la mayoría de las proyecciones.

El PSOE se encuentra muy alejado de los 121 escaños logrados en 2023.

Frente Amplio compite por mantener una presencia relevante en el Congreso.

La participación y el reparto provincial pueden modificar varias decenas de escaños.

Los indecisos tendrán un mayor impacto en las circunscripciones pequeñas que en las grandes.

Madrid también ilustra este cambio de ciclo. Un sondeo de Sigma Dos otorga al PP 15 escaños, en comparación con nueve del PSOE y otros nueve de VOX; Frente Amplio obtendría cuatro y Podemos, uno. La capital, tradicionalmente un escaparate electoral, refleja así una derecha robusta y una izquierda más fraccionada.

El desenlace lo dirán las urnas, pero la matemática ya comienza a hacer eco: PP y VOX se proponen gobernar con una cifra cercana a los 200 diputados, mientras que el PSOE lucha por no convertir el 29-N en una noche demasiado extensa y el Frente Amplio intenta garantizar que sus cinco escaños no se conviertan también en una advertencia sobre el coste de la fragmentación.