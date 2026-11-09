Elecciones 29-N: ¿Adónde irá el voto de Aliança Catalana?

La boleta de Aliança Catalana no estará disponible en las urnas el 29-N, pero su impacto se sentirá con fuerza. La decisión de Sílvia Orriols de no presentarse a estas elecciones estatales convierte a sus votantes en la pieza más deseada de la jornada, tal y como señala Vozpópuli.

El dilema no es baladí. Mientras las encuestas y la atmósfera política en el Parlament auguran un auge significativo de esta formación identitaria, sus simpatizantes, en las elecciones generales, se verán obligados a elegir entre otras opciones o incluso a no votar. Este desenlace podría alterar el equilibrio de fuerzas entre Junts, Vox, Esquerra Republicana y el Partido Popular.

Una formación que avanza sin presentarse

Aliança Catalana ha forjado su espacio a partir de una combinación política poco común: nacionalismo catalán, oposición decidida a la inmigración irregular, fomento de políticas de seguridad y crítica al sistema partidista establecido. Su crecimiento ha provocado reacciones en las demás formaciones, a pesar de que la misma Orriols opta por permanecer al margen de estos comicios.

La dirigente considera que es contradictorio participar en elecciones de un Estado que describe como opresor. Sin embargo, su ausencia no implica un silencio absoluto. Cada declaración relacionada con el 29-N puede influir en una parte de sus seguidores y, sobre todo, impactar en el debate acerca de la inmigración, la seguridad y la soberanía.

La paradoja presenta una irónica realidad electoral: una candidatura que no figura en la boleta puede acabar decidiendo quién obtiene más votos en su esfera ideológica.

Hasta hace unos meses, Junts parecía ser el beneficiario natural de este electorado. Muchos de los votantes de Aliança provienen de entornos independentistas y comparten con la formación de Carles Puigdemont una sensibilidad hacia lo nacional. No obstante, estas coincidencias tienen límites evidentes. En lo que respecta a la inmigración y el orden público, las posturas de ambas fuerzas se encuentran notablemente distantes.

VOX lucha por el mismo electorado

VOX ha identificado esta oportunidad y ha intensificado su mensaje para atraer al votante de Orriols. Las coincidencias son más notables en áreas como la inmigración, la seguridad y la crítica a las políticas progresistas. Para la formación liderada por Santiago Abascal, el 29-N representa una chance para demostrar que puede ocupar el espacio que Aliança deja vacío.

La propia Orriols ha reconocido que un ciudadano puede optar por Aliança Catalana en las elecciones autonómicas y por VOX en las generales. Su argumento es simple: los electores no están atados a un solo partido y pueden variar su voto según la elección. Esta declaración desafía la noción de un voto cautivo y reafirma que el electorado catalán tiene comportamientos distintos según el contexto.

La diferencia entre VOX y Junts es mínima. Además, el porcentaje restante podría distribuirse entre la abstención, otras candidaturas o decisiones de última hora. En un escenario tan reñido, unos pocos miles de votos pueden tener un peso mayor que un gran mensaje partidista.

El resurgir del voto dual

El politólogo y profesor de Comunicación Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, Adrián Caballero, define esta tendencia como el regreso del voto dual. Durante años, una parte del electorado catalán optaba por partidos distintos según el ámbito: apoyaban propuestas constitucionalistas en las generales y fuerzas nacionalistas en las autonómicas.

Ahora, este patrón podría evolucionar. El votante podría elegir Aliança Catalana para el Parlament y VOX para el Congreso. No necesariamente por una identificación total con ambas formaciones, sino porque cada una aborda diferentes prioridades.

El eje nacional sigue presente, pero podría quedar relegado ante cuestiones más inmediatas como la seguridad, la inmigración o el control de fronteras. Este cambio explica por qué un elector favorable a la independencia podría inclinarse por VOX en unas generales si considera que esta formación ofrece respuestas más contundentes a sus inquietudes urgentes.

La pregunta crucial será si el voto prestado regresa después a Aliança Catalana. VOX puede atraer apoyos en el 29-N, aunque convertirlos en un respaldo duradero resulta más complejo. Junts enfrenta el mismo reto: su cercanía cultural con parte del electorado de Orriols no asegura que logre retenerlo si la prioridad recae en el orden público.

Una batalla con dos posibles ganadores

El panorama más probable no sugiere un único vencedor. Junts mantiene una ventaja potencial por la procedencia independentista de muchos votantes de Aliança, mientras que VOX ofrece una propuesta más alineada con sus preocupaciones sobre inmigración y seguridad. Ambos partidos disponen de argumentos para posicionarse como la opción más útil para este electorado.

El desarrollo de la campaña será crucial. Si el debate se centra en la relación entre Cataluña y el Estado, Junts puede resultar beneficiado. En cambio, si la conversación se dirige hacia la delincuencia, la inmigración o la presión sobre los servicios públicos, VOX tendrá más espacio para crecer.

La incógnita también incide en la abstención. Algunos seguidores pueden encontrar incoherente votar por otra formación y optar por no ir a las urnas. Otros pueden considerar que la ausencia de Aliança les da libertad para elegir. En este sentido, la disciplina de voto parece menos estricta que la de los partidos tradicionales.

El dato más significativo es que la potencial transferencia no anula el futuro de Aliança Catalana: podría fortalecer su posición. Si sus votantes sienten que pueden cambiar su voto sin abandonar a Orriols, esta formación podría presentarse más adelante como el pilar estable de un espacio político más abarcador. Así, el 29-N medirá algo más que la distribución de escaños: pondrá de relieve cuánto pesa una marca que ni siquiera aparece en la boleta.