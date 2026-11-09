¿Tiene un minuto? No se pierda el estrambote mitinero de Mónica García que da vergüenza ajena

El ridículo fue espantoso.

La izquierda española muestra signos claros de nerviosismo a pocas semanas de las elecciones del 29-N. Ese clima de urgencia se traduce en actos públicos que rozan lo grotesco, como el que ha protagonizado Mónica García en su último vídeo.

La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid decidIÓ centrar su intervención en un juego de palabras sobre perras y perros que, lejos de conectar con los problemas reales de la gente, genera sonrojo entre propios y ajenos.

El tono festivo y la elección de ese lema contrastan con la seriedad que se espera de una titular de Sanidad a escasas semanas de unos comicios autonómicos y locales clave. La intervención parece más un intento desesperado por movilizar a la base que un ejercicio de comunicación política efectiva.

Se habla mucho del perro pero somos las perras del mundo las que conseguimos cambiar las cosas. pic.twitter.com/r0ut5Nak8K — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 8, 2026

Mónica García subió al atril en un acto del Frente Amplio y, en lugar de hablar de sanidad, listas de espera, déficit de profesionales o los problemas reales del sistema sanitario que ella misma gestiona, optó por el tono mitinero más básico y esperpéntico:

Se habla mucho de ‘Perro’ pero sabemos que somos las perras del mundo las que conseguimos que se hagan las cosas. Somos las perras del mundo las que vamos a frenar a los fascistas. Somos las perras del mundo las que protegeremos los derechos, las que protegemos nuestra camada y las camadas del futuro.

El recurso de llamarse a sí mismas «perras del mundo» y hablar de «proteger nuestra camada» resultó tan forzado como pretencioso. La idea de presentar la política como una defensa instintiva de la prole no solo es de un simplismo clamoroso, sino que genera la típica vergüenza ajena de quien intenta sonar combativa y solo consigue sonar ridícula. El público, como era de esperar, aplaudió con entusiasmo la gansada.

No se quedó ahí. García también aprovechó para meterse con Alberto Núñez Feijóo, recordándole que «ni el feminismo ni la lucha por los derechos se infunde por la placenta sino que construye, se mima, se cuida».

En otros pasajes del mismo acto atacó a Feijóo y Abascal por querer «manosear» el aborto, la eutanasia o los derechos LGTBI, y los colocó en el «banquillo de la indignidad».

El tono fue el habitual: el de quien convierte cualquier debate en una amenaza existencial de “fascismo” mientras elude las críticas a su propia gestión.

El contraste es notable. Mientras García se declaró»“perra del mundo» que protege camadas en un mitin, su ministerio acumula críticas por la gestión de las listas de espera, la falta de médicos, el caos en algunas comunidades y las polémicas recientes en Ceuta.

El discurso mitinero de animalización y consignas vacías funciona bien ante los suyos, pero fuera de la burbuja produce el efecto contrario: el de una ministra que prefiere el teatro político a hablar de los problemas concretos de la sanidad pública.