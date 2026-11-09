Sánchez con el agua al cuello: Pesimismo en el PSOE porque la corrupción entra en campaña

La campaña socialista se presenta con un guion poco favorable. El resurgimiento del caso Koldo, los registros realizados por la UCO y la dimisión de Óscar Puente han puesto al Gobierno en una situación política compleja. El análisis que hace esDiario muestra a un PSOE que proyectaba una imagen de futuro en las urnas, pero que se ve obligado, una vez más, a lidiar con su pasado.

El problema que enfrenta el partido no es solo judicial. También se trata de la narrativa. Cada nuevo episodio reactiva una cadena de nombres, ministerios y relaciones políticas que la dirección socialista quería mantener alejados de los mítines. Así, si una campaña comienza a centrarse en expedientes, dimisiones y registros, el mensaje electoral puede parecer un mero parte de incidencias.

Transportes en el ojo del huracán

La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha abarcado registros en la vivienda del exministro José Luis Ábalos y solicitudes de información a Adif. Se relaciona con una parte secreta del caso Koldo que investiga presuntos amaños y comisiones en la adjudicación de obras públicas. Entre los detenidos hay una persona vinculada, según diversas fuentes, al vehículo que utilizó Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, aunque el PSOE niega que exista una relación laboral o política directa.

Además, entre los arrestos se encuentra la pareja de Ábalos. La investigación continúa bajo secreto judicial, lo que nos lleva a separar los hechos probados de las acusaciones partidistas. No hay evidencia que vincule estas indagaciones con el accidente ferroviario en Urda. Sin embargo, la coincidencia temporal ha generado una tormenta perfecta: un accidente trágico, una dimisión ministerial y corrupción en el mismo ministerio.

La oposición ha sabido aprovechar la situación. Vox denuncia que el PSOE ha convertido el área de Transportes en “la zona cero de la corrupción” y argumenta que los recursos destinados a la red ferroviaria se han desviado para favorecer a allegados o contratar a conocidos. Son afirmaciones políticas, no sentencias judiciales, pero se insertan en una narrativa efectiva: mientras los trenes sufren retrasos, el Gobierno debe rendir cuentas sobre lo sucedido en los despachos.

La tesis de Vox puede resumirse en varios puntos clave:

Las decisiones sensibles en Transportes habrían estado concentradas durante la gestión de Ábalos.

El caso Koldo ha suscitado dudas sobre adjudicaciones y contratos.

Los problemas en el sistema ferroviario convierten una investigación administrativa y judicial en un tema cotidiano para los votantes.

La responsabilidad política, argumenta la oposición, no debería limitarse al ministro de turno.

El reto para el PSOE radica en que el debate se aleje de los aspectos jurídicos y se convierta en una sensación general de desgaste. En política, la percepción tiende a moverse más rápido que los propios sumarios.

Estrategias que van perdiendo fuelle

La primera respuesta de Sánchez ha sido disminuir el impacto del asunto. El presidente ha afirmado que el caso “no es algo nuevo”, recordando que lleva años bajo investigación, y ha enfatizado que las personas implicadas no tienen relación con él. Esta estrategia intenta presentar el tema como una causa antigua reciclada por la oposición justo antes de las elecciones.

La segunda maniobra se centra en desviar la atención hacia el PP. Sánchez ha exigido explicaciones sobre las declaraciones de Koldo García, referidas a un supuesto ofrecimiento de dinero relacionado con su declaración judicial. Desde Moncloa se busca convertir la controversia en una disputa entre partidos, en lugar de una evaluación de la responsabilidad del Gobierno.

Ambas estrategias enfrentan dificultades. La primera choca con el impacto de cada nueva diligencia, mientras que la segunda agrega un tema complicado y difícil de explicar en un mitin. En lugar de cerrar la crisis, puede ampliar el campo de conflicto. El presidente desea que la campaña se enfoque en la gestión; la actualidad le exige responder sobre personajes de su entorno político y decisiones en ministerios socialistas.

La salida de Óscar Puente buscaba asumir una responsabilidad política tras los accidentes ferroviarios y recuperar la confianza. Sin embargo, su dimisión ha tenido un efecto adverso en términos electorales: confirma que Transportes seguirá siendo un tema clave en el debate. El nombramiento de Carlos Cuerpo, presentado como un perfil más técnico y menos expuesto a polémicas, intenta cambiar el tono, aunque no logra borrar los antecedentes de los expedientes.

Desgaste acumulado

El desgaste que sufre el PSOE no proviene de un único factor. A la investigación del caso Koldo se suman requerimientos judiciales al partido relacionados con contratos con abogados y consultoras entre 2021 y 2025, en el marco de otra línea de investigación. El juez Santiago Pedraz ha rechazado que la actividad electoral justifique el retraso en la entrega de documentación.

Esta acumulación de elementos dificulta la defensa basada en la exceptionalidad. Si cada tema se presenta como un episodio aislado, la oposición responderá que el problema radica en la repetición de los mismos errores. Por su parte, el PSOE se aferra a la idea de colaborar con la Justicia y reitera que no hay responsabilidad directa de Sánchez. El conflicto se sitúa entre una defensa jurídica y una acusación política.

Frente Efecto electoral probable Caso Koldo y registros de la UCO Reactiva la conexión con Ábalos y Transportes Dimisión de Puente Mantiene la gestión ferroviaria en primera línea Requerimientos al PSOE Refuerzan la sensación de acumulación Ataques de Vox Presionan al PP desde la derecha Respuesta de Sánchez Busca cambiar el foco, pero multiplica las explicaciones

Para el PP, el escenario es una oportunidad, aunque también una trampa. Si enfoca toda la campaña en la corrupción, puede consolidar el voto opositor; sin embargo, Vox pretende adueñarse del discurso más contundente, presentando al PP como demasiado cauteloso. La competencia entre ambos puede acabar favoreciendo al Gobierno, siempre que convierta la crítica en una disputa interna de la oposición.

La campaña del 29 de noviembre entra así en una fase delicada para Sánchez. El presidente quería presentar una elección entre estabilidad y alternativa; sus adversarios buscan transformarla en un plebiscito sobre confianza y responsabilidades. Y la diferencia no es mínima: la gestión permite comparar programas, mientras que la corrupción obliga a rendir cuentas sobre vínculos, silencios y decisiones pasadas.

Un detalle resume la situación actual: el debate electoral de laSexta tendrá como representante socialista a Carlos Cuerpo, mientras que Sánchez se reserva para la campaña oficial. Este cambio de rostro busca ofrecer un nuevo aire, pero Transportes ya ha evidenciado que sustituir al portavoz no siempre modifica el tema de conversación. Y en los trenes, al igual que en la política, los retrasos suelen manifestarse en el panel más visible.