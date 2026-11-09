Sánchez convierte a León XIV en un aliado electoral a medida

Pedro Sánchez ha hallado en el papa León XIV un inesperado compañero de campaña. Según relata El Español, el presidente utiliza la figura del pontífice para consolidar su posición internacional, mientras que Alberto Núñez Feijóo centra sus críticas en la corrupción, los servicios públicos y el trágico accidente ferroviario de Urda.

No se trata de una referencia casual. A solo tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, Sánchez busca desviar la atención de los problemas internos hacia una lucha de dimensión global. Plantea una lucha entre la democracia y la “ola ultraderechista”, abogando por la cooperación en lugar del nacionalismo, y defendiendo los derechos sociales frente a retrocesos culturales. De este modo, el Papa se erige como una figura transversal, aunque la conexión entre ambos discursos sea más complicada que un traje de campaña.

Un pontífice utilizado como aval político

Durante un acto en Tarragona, Sánchez afirmó que León XIV había votado en las elecciones legislativas de Estados Unidos, aunque reconoció no conocer el resultado específico. Su planteamiento fue otro: sí podría, según el presidente, identificar los valores que defiende el Papa. Entre estos, mencionó la protección de los inmigrantes, la defensa de la infancia y la urgente necesidad de contener los efectos nocivos de la inteligencia artificial.

La estrategia consiste en presentar al pontífice como prueba de que ciertas preocupaciones deben trascender a la izquierda. Sánchez abogó por un nuevo contrato social que aborde los desafíos tecnológicos, combata la difusión del odio y detenga los discursos del miedo. Asimismo, vinculó a León XIV con la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la paz y la solidaridad entre naciones.

Este repertorio permite al presidente mostrarse como un líder conectado con los grandes debates a nivel internacional. Su mensaje intenta elevar la campaña por encima de la gestión cotidiana y de los escándalos que han desgastado al Gobierno. Al mismo tiempo, Sánchez sumó a la icónica cantante Patti Smith a su colección de referencias, con una frase tan impactante como efectiva para un mitin: “Tenemos al Papa y a la punky”.

El aborto revela la distancia

La principal contradicción surge en el tema que el presidente situó en el corazón de su intervención: la promesa de asegurar el derecho al aborto en la Constitución si el PSOE logra ganar las elecciones. Esta propuesta busca convertir la interrupción voluntaria del embarazo en una garantía constitucional y movilizar al electorado progresista.

El reto para el discurso presidencial radica en que León XIV defendió ante el Congreso la vida “desde su concepción hasta su ocaso natural”. Esta postura entra en conflicto directo con la reforma que Sánchez ha anunciado. Por lo tanto, la coincidencia se reduce a cuestiones como la inmigración, la paz o la regulación tecnológica. En cuanto a bioética, ambos discursos transitan por caminos opuestos.

Asunto Marco utilizado por Sánchez Posición atribuida a León XIV Inmigración Protección de quienes buscan un futuro mejor Acogida responsable y defensa de la dignidad humana Inteligencia artificial Contrato social para frenar el odio y el miedo Necesidad de límites morales ante nuevos poderes tecnológicos Aborto Blindaje constitucional del derecho Defensa de la vida desde la concepción Política exterior Multilateralismo, paz y derecho internacional Cooperación, diálogo y rechazo de la polarización

La batalla doméstica sigue esperando

La invocación papal también sirve como un telón de fondo en respuesta a la ofensiva del PP. Feijóo ha denunciado que el Gobierno ha deteriorado los servicios públicos y ha exigido responsabilidades por el accidente de Urda, que dejó 69 víctimas fatales, según informes publicados. Su estrategia se centra en mantener la campaña enfocada en la gestión, la seguridad ferroviaria y la corrupción.

Sánchez, por su parte, opta por un marco moral e internacional. Se presenta a la izquierda como el bastión frente a la extrema derecha y utiliza figuras con un alto valor simbólico para reclamar movilización. Sin embargo, esta táctica tiene sus límites: la ciudadanía puede aceptar que el Papa abogue por la paz o la migración, pero resulta más complejo convertir sus palabras en un respaldo automático a una reforma constitucional sobre el aborto.

El interés político de esta situación radica en esa apropiación selectiva. El Gobierno rescata los argumentos papales que encajan con su agenda, mientras que omite aquellos que la contradicen. En campaña, hasta Roma puede acabar convirtiéndose en una circunscripción electoral.