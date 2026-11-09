Sánchez logra calzar su trampa electoral para el 29-N: El Supremo rechaza suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos

¡Ojo con celebrar mayorías absolutas antes de tiempo!

Pedro Sánchez sigue teniendo ases ocultos en la manga y el primero sale a cuatro días del inicio de la campaña electoral.

El Tribunal Supremo cerró este 9 de noviembre de 2026 uno de los frentes más sensibles de cara a los comicios generales del 29-N.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó la petición de VOX e Iustitia Europa de extender la suspensión cautelar del derecho de sufragio a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la conocida como ‘ley de nietos’ (Ley de Memoria Democrática de 2022).

Alrededor de 189.000-190.000 personas podrán votar el 29 de noviembre, mientras que buena parte de sus padres —unos 163.000 inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA)— siguen con el voto suspendido salvo que acrediten que descienden de exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual.⁠Infobae

La paradoja es flagrante y la han subrayado varios medios: el padre o la madre pueden quedarse sin papeleta porque se nacionalizaron bajo la Instrucción del Ministerio de Justicia que presumía el exilio, pero el hijo, que accedió a la nacionalidad precisamente por ser descendiente de ese nacionalizado, sí la conserva.

El Supremo ha considerado que, a veinte días de las elecciones y con el censo ya cerrado, identificar y depurar individualmente a esos casi 190.000 electores es materialmente imposible sin generar un caos mayor en el proceso electoral. Los consulados empiezan a recibir el voto exterior en pocos días y la Oficina del Censo Electoral todavía arrastra retrasos de las medidas anteriores.⁠

La ley de nietos nació con un objetivo legítimo —facilitar la nacionalidad a descendientes de exiliados del franquismo—, pero su desarrollo reglamentario y la Instrucción posterior abrieron una vía mucho más amplia. El Supremo ya advirtió en septiembre y ratificó en octubre que esa vía generaba indicios serios de irregularidades en el CERA: de más de 163.000 nacionalizados inscritos a 1 de agosto, solo unos 900 lo hicieron por aplicación estricta de la ley; el resto se acogió a la presunción administrativa de exilio. En un consulado clave como Buenos Aires, ninguno de los miles de expedientes revisados contenía prueba real del exilio político.⁠

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, pidió levantar la suspensión para que todos pudieran votar. El Supremo la mantuvo, con un voto particular en contra, al considerar que el interés general de un censo limpio prevalece sobre el derecho individual cuando hay dudas fundadas de irregularidad. Ahora, al no extender la medida a la siguiente generación, el efecto práctico es que una parte significativa de ese colectivo —precisamente la más joven y la que más fácilmente puede ser movilizada— sí entra en el juego electoral del 29-N.

No estamos ante un cambio de mayoría. El voto exterior histórico tiene participación baja y los 190.000 hijos no son un bloque monolítico. Pero en una campaña ajustada, con encuestas que sitúan a PP y VOX cerca o por encima de la mayoría absoluta y al PSOE luchando por no perder más terreno, cada contingente exterior cuenta, especialmente en circunscripciones sensibles y en el relato de ‘nuevos españoles’ que el Gobierno ha cultivado.

El adelanto electoral convocado por Sánchez en octubre de 2026 dejó al Supremo con muy poco margen. La misma Sala que mantiene la suspensión de los padres reconoce que no hay tiempo material para hacer lo mismo con los hijos sin «perturbar gravemente» el proceso. El resultado es el que el Ejecutivo buscaba en la práctica: una depuración incompleta del censo que deja fuera a una generación y mete a la siguiente.

El Supremo se escuda en que ha aplicado el principio de que no se puede desmontar el censo a las puertas de las urnas. Pero la combinación de una ley generosamente interpretada, un adelanto electoral y la imposibilidad material de corregir a tiempo el segundo escalón de nacionalizaciones produce exactamente el efecto que la oposición denuncia como trampa: más electores incorporados por una vía cuestionada, justo cuando más falta hace que el censo sea irreprochable.

Quedan veinte días para el 29-N. Los padres de la ley de nietos que no acrediten el exilio seguirán sin votar; sus hijos, sí. El Supremo ha puesto el límite donde ha podido. El resto lo decidirán las urnas y, más adelante, la sentencia de fondo.