Voces Libres reúne a Esperanza Aguirre, Fernando Maura y José Ramón Bauzá para analizar el futuro de España tras el 29-N

¿Qué necesita España después de las elecciones del 29-N? Esta será la cuestión central de un debate que reunirá el próximo miércoles 11 de noviembre a tres figuras con una amplia trayectoria en la política española y europea: Esperanza Aguirre, Fernando Maura y José Ramón Bauzá.

El encuentro, organizado por Voces Libres, llevará por título ’29-N: El día decisivo. ¿Qué necesita España tras las elecciones del 29-N?’ y pretende poner sobre la mesa los principales interrogantes que se abrirán tras la cita electoral. La gobernabilidad, la estabilidad institucional y el rumbo político del país serán algunos de los asuntos que marcarán una conversación centrada en el futuro de España.

La elección de los participantes reúne tres experiencias políticas diferentes. Esperanza Aguirre, exministra de Educación y Cultura y expresidenta de la Comunidad de Madrid, cuenta con una de las trayectorias más reconocibles de la política española de las últimas décadas.

A su lado estará Fernando Maura, exdiputado y antiguo vicepresidente del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, cuya experiencia en las instituciones comunitarias permitirá incorporar una perspectiva europea al análisis de la situación española.

La tercera voz será la de José Ramón Bauzá, expresidente de las Islas Baleares y ex eurodiputado, que también ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el ámbito institucional y político.

El escenario que se abre tras las urnas

El debate llega en un momento en el que las consecuencias políticas de las elecciones del 29-N plantean numerosos interrogantes. Más allá de los resultados, la cuestión será qué capacidad tendrán las distintas fuerzas para construir una nueva etapa y cuáles deberán ser las prioridades de quienes asuman responsabilidades de gobierno.

La economía, la convivencia, la calidad institucional y la posición de España en Europa son cuestiones que previsiblemente ocuparán un lugar destacado en las reflexiones sobre el futuro del país.

Con esta convocatoria, Voces Libres sitúa el debate sobre el rumbo político de España en el centro de una conversación que contará con tres antiguos responsables públicos y una perspectiva que combina la experiencia autonómica, nacional y europea.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, situada en la calle Julián Romea, 23, en Madrid.