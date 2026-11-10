Hasta 8,2 veces más ayudas: la polémica que rodea a la ley de nietos de Sánchez

La discusión en torno a la conocida como ley de nietos vuelve a situar al Gobierno de Pedro Sánchez en el punto de mira. Según un reportaje publicado por El Debate sobre el incremento en las ayudas, este aumento se enmarca dentro de un debate que entrelaza memoria histórica, apoyo consular y un próximo calendario electoral.

Todo esto ocurre en un momento en el que el Tribunal Supremo mantiene abierta una contienda sobre el derecho al voto de miles de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática. En el panorama político español, pocas coincidencias pasan desapercibidas; esta, sin duda, no es una excepción.

Un incremento que surge cuando el voto se encuentra en juego

Desde la oposición, el aumento de las ayudas dirigidas a descendientes de españoles ha sido visto como una estrategia de rentabilidad electoral. La cifra más notable es la multiplicación de hasta 8,2 veces en ciertos programas. El Gobierno justifica este incremento alegando una creciente demanda en la comunidad, mientras que sus contrarios interpretan esta acción como un intento por consolidar apoyos entre nuevos compatriotas.

La discrepancia entre ambas perspectivas es significativa. Las ayudas estatales pueden abarcar asistencia social, costes de regreso, atención consular y programas para españoles que residen en el extranjero. Sin embargo, cuando este aumento ocurre en un periodo de elecciones generales y en medio de un debate sobre la actualización del censo, la discusión sobre los presupuestos adopta un carácter político relevante.

La citada ley de nietos se origina a partir de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Esta norma permite a ciertos descendientes de españoles, incluyéndolos a hijos y nietos de exiliados, solicitar la nacionalidad. En determinados casos, también afecta a hijos mayores de edad de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad por este mismo camino.

El Gobierno argumenta que busca restablecer un vínculo familiar que fue roto por la Guerra Civil, la dictadura y el exilio. Sus detractores, por su parte, critican que la aplicación de esta norma ha ampliado el número de beneficiarios sin los controles adecuados. Así, la genealogía se ha visto arrastrada a un debate donde la aritmética electoral juega un papel crucial.

El Supremo marca un límite crucial

El Tribunal Supremo ha decidido suspender cautelarmente el derecho al voto para algunos de los nacionalizados bajo esta normativa que están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Esta medida afecta a aquellos que adquirieron la nacionalidad por una interpretación ampliada de la ley, a no ser que puedan demostrar su condición de descendientes de exiliados conforme a los requisitos establecidos.

De acuerdo con la información proporcionada al tribunal, más de 163.000 personas están incluidas en esta suspensión, aunque las distintas acciones judiciales han tratado cifras alrededor de los 170.000 casos. De ese total, únicamente 901 habrían logrado demostrar inicialmente su condición de descendientes de exiliados y, por ende, podrían ejercer su derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre.

Es relevante destacar que esta decisión no revoca la nacionalidad, ni impide la residencia en España o la realización de trámites administrativos. Simplemente se limita a suspender temporalmente los efectos electorales de ciertas inscripciones mientras se resuelve el litigio. Si bien la precisión legal cuenta, en el debate partidista se ha eclipsado bajo titulares impactantes.

En términos resumidos, la situación se puede expresar así:

Colectivo Situación electoral Nacionalizados afectados inscritos en el censo exterior Voto suspendido cautelarmente Descendientes que acrediten el exilio exigido Excepción a la suspensión Nacionalizados residentes en España El Supremo mantiene, por ahora, su derecho a votar Hijos mayores de edad de algunos nacionalizados Su situación ha sido objeto de nuevas solicitudes judiciales

El segundo frente: los hijos de los nacionalizados

La controversia no se limita a los primeros expedientes. Iustitia Europa ha solicitado extender las medidas cautelares a los hijos mayores de edad de aquellos que obtuvieron la nacionalidad bajo la ley de nietos. Esta solicitud abarca a un colectivo de 189.678 personas, según la información compartida sobre el procedimiento.

El Supremo no aceptó suspender automáticamente su derecho al voto, pero permitió que las partes involucradas presentaran sus alegaciones. Esta diferencia procesal es clave: no se trata de una autorización definitiva, sino de una decisión que aún necesita la opinión de todos antes de adoptar nuevas medidas.

Quienes han impulsado el recurso temporean que la resolución final podría llegar demasiado tarde. Una vez que se hayan contado los votos, el secreto del sufragio dificultaría la identificación y separación de los votos en cuestión. Es un dilema que transforma un asunto técnico en un reloj judicial en el que el tiempo corre rápidamente.

Esta polémica ha llevado al Gobierno a entregar información detallada sobre las personas afectadas. El Supremo incluso advirtió sobre posibles sanciones si sus requerimientos no se cumplían. La tensión institucional va en aumento, dado que el tribunal necesita datos específicos para controlar el proceso electoral, mientras la Administración debe cuidar la privacidad de los ciudadanos.

El coste político para Sánchez

El Ejecutivo enfrenta tres riesgos principales. Primero, el judicial: la aparición de nuevas resoluciones que amplíen la suspensión o cuestionen las instrucciones administrativas en vigor. Segundo, el operativo: que la Junta Electoral Central y las oficinas del censo deban revisar listados en un tiempo muy ajustado. Por último, el político: que la oposición aduzca el aumento de ayudas como una forma de compra de voluntades.

La acusación de «comprar votos» es, en esencia, una lectura ideológica, no un veredicto judicial. Para poder convertirla en una prueba fehaciente de manipulación electoral, se necesitaría evidenciar una relación concreta entre las ayudas y un cambio deliberado en el censo. Hasta ahora, la controversia se centra en la legalidad de ciertas instrucciones, la verificación de los expedientes y la suspensión cautelar del sufragio.

Sin embargo, la oposición cuenta con un argumento claro y directo: a medida que crece el número de beneficiarios y se incrementan las partidas, también se está discutiendo el peso electoral de una comunidad que se ha integrado en el sistema gracias a una norma promovida por el propio Gobierno. Durante la campaña, lo simple tiende a tener más impacto que un exhaustivo expediente administrativo.

Un dato revelador es que la ley buscaba subsanar una fractura histórica, pero ha terminado generando otra: la que separa el reconocimiento de la nacionalidad de la capacidad real para votar. La resolución final del Supremo determinará si esta fractura se considera una anomalía temporal o si se convierte en uno de los episodios más singulares de la legislatura electoral.