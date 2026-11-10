Caos absoluto en Cercanías y Rodalies por la huelga de maquinistas: no se cumplen ni los servicios mínimos

La mañana comenzó con una imagen que choca con la idea de un país de alta velocidad: andenes atestados, trenes que no llegan y viajeros que revisan el móvil en busca de respuestas. La huelga, convocada por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), ha dejado a Cercanías Madrid y Rodalies de Cataluña en una situación crítica.

El asunto va más allá del paro programado. Renfe ha admitido que los servicios mínimos no se están cumpliendo, lo que ha agravado el impacto sobre miles de trabajadores, estudiantes y pasajeros. La operadora aconseja explorar alternativas de transporte y ofrece la posibilidad de solicitar reembolsos por los billetes afectados.

Madrid: varias líneas, prácticamente desaparecidas

En la capital, las líneas C-3, C-4 y C-5 se encuentran completamente fuera de servicio. Respecto a las C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10, solo operan trenes de manera esporádica, lo que deja a muchos usuarios sin una opción ferroviaria fiable.

El Ministerio de Transportes había fijado unos mínimos del 75% durante las franjas de mayor afluencia y del 50% en el resto de la jornada. Se esperaba que estas cifras garantizaran una movilidad básica en las horas punta, pero la falta de maquinistas ha ocasionado esperas interminables y aglomeraciones en numerosas estaciones. En Alcalá de Henares, algunos viajeros afirmaron haber esperado más de 45 minutos sin poder abordar un tren hacia Atocha.

La consecuencia inmediata resulta obvia: más presión sobre el Metro, los autobuses, las carreteras y los taxis. Un fallo en Cercanías no es solo un simple retraso; altera toda la dinámica del transporte en la urbe. El atasco se transforma en un problema de gestión urbana inesperado.

Rodalies: el 60% de los trenes previstos, cancelado

En Cataluña, la situación ha sido aún más aguda en las primeras horas. De los 25 trenes que se habían programado dentro de los servicios mínimos, solo 11 salieron a las seis de la mañana. Media hora más tarde, el 60% de las circulaciones previstas ya se había cancelado.

La Generalitat había determinado una cobertura del 66% en hora punta —de 6:00 a 9:30 y de 17:00 a 20:30— y del 33% durante el resto del día. El incumplimiento ha llevado al Govern a activar autobuses de refuerzo en algunos trayectos, una respuesta de emergencia que resulta difícilmente capaz de absorber de inmediato la demanda de una red ferroviaria utilizada diariamente por cientos de miles de personas.

El conflicto surge tras una jornada de retrasos generalizados y se prevé que se prolongue a lo largo de la semana. Semaf ha convocado otro día de huelga para el jueves, mientras que el miércoles coincidirá con una huelga general que contempla una oferta ferroviaria aún más reducida.

Un conflicto con impacto político

El sindicato justifica estas movilizaciones por la falta de cumplimiento de compromisos en materia de seguridad ferroviaria y reclama cambios estructurales. Por su parte, Renfe atribuye las cancelaciones a la no ejecución de los servicios mínimos. El desenlace enfrenta dos responsabilidades: el derecho constitucional a la huelga y la obligación de asegurar una movilidad esencial.

Esta situación plantea varias interrogantes:

¿Quién debe asumir la responsabilidad por los servicios no prestados?

¿Son suficientes los mínimos establecidos sobre el papel si no hay capacidad real para llevarlos a cabo?

¿Puede una red tan dependiente del ferrocarril operar sin un plan alternativo sólido?

La respuesta institucional será clave. Si el conflicto se estanca, el costo no será solo económico. También afectará la credibilidad de Renfe, del Ministerio de Transportes y de la Generalitat, justo cuando la puntualidad y la fiabilidad de Cercanías son parte de la conversación política cotidiana.

Por ahora, el dato más significativo no aparece en un informe oficial: en las primeras horas, algunos usuarios aguardaban trenes clasificados como servicios mínimos que, sencillamente, no llegaron a la estación. En el transporte público, la distancia entre una promesa y un tren se mide a menudo en minutos… o, a veces, en horas.