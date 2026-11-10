El presidente socialista de Asturias critica la estética ultra de los mítines del PP y acaba escaldado con una foto del propio Pedro Sánchez

Le salió el tiro por la culata.

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, volvió a demostrar esa habilidad tan sanchista para dispararse en el pie con una sonrisa.

El dirigente asturiano publicó en X un tuit acompañado de dos fotografías que, según él, demostraban el «efecto contagio de VOX» en el Partido Popular.

En una aparecía un acto de la vieja Alianza Popular de Manuel Fraga, con banderas de España y la estética de los años setenta; en la otra, un mitin reciente de Feijóo y dirigentes populares repleto de rojigualdas. «Es muy llamativo que el PP actual haya vuelto a la estética que tenía la vieja Alianza Popular de Manuel Fraga —y de la que formaba parte el último Presidente del Gobierno de Franco, Arias Navarro—. Medio siglo separan esas fotos», escribió. El mensaje era claro: usar la bandera nacional en un mitin es, para Barbón, un síntoma de involución ultra y de retorno a lo franquista.

Es muy llamativo que el PP actual haya vuelto a la estética que tenía la vieja Alianza Popular de Manuel Fraga -y de la que formaba parte el último Presidente del Gobierno de Franco, Arias Navarro-. Medio siglo separan esas fotos. El efecto contagio de VOX es innegable. https://t.co/rB7QpKDSJU — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) November 7, 2026

La respuesta en redes no se hizo esperar y el propio Barbón acabó escaldado. Usuarios y cuentas de la derecha le recordaron que la bandera de España no es patrimonio de ningún partido y que asociarla a la extrema derecha o al franquismo es una operación de propaganda que el PSOE lleva décadas practicando.

Más incómodo aún: circularon fotografías de Pedro Sánchez en actos de campaña en las que el presidente del Gobierno aparece rodeado de simbología nacional o, en el mejor de los casos, en escenarios donde la ausencia deliberada de banderas españolas (como el reciente mitin de Bilbao, inundado de ikurriñas) resultaba más reveladora que cualquier montaje.

El contraste era evidente. Mientras Barbón acusaba al PP de «estética ultra» por ondear la bandera constitucional, su propio jefe de filas evita o minimiza ese símbolo cuando le conviene, y el socialismo asturiano lleva años gobernando bajo la misma enseña que ahora pretende criminalizar.

@AdrianBarbon El contagio debió producirse hace años. Don Adrián, como Presidente de Asturias, sea serio, por favor🙏. https://t.co/4AmU1E7nfR — Nacho E_S_ (@Nacho_E_S) November 7, 2026

Barbón intentó matizar después. En respuestas posteriores explicó que, según él, bajo Aznar el PP sustituyó las banderas de España por las del partido y que ahora han vuelto a la estética de hace medio siglo por culpa de VOX.

El argumento no mejoró las cosas. La realidad es que la bandera nacional ha estado presente en actos de todos los partidos democráticos desde la Transición, y que el PSOE de González, Zapatero o el propio Sánchez la ha utilizado cuando le ha interesado. Lo que Barbón presenta como «contagio ultra» es, en el fondo, la normalización de un símbolo constitucional que parte de la izquierda ha tratado de monopolizar o de deslegitimar durante décadas.

@AleJanito65 No, lo que mi comentario quiere indicar es el cambio del PP de unos años a hoy. Pasó de ser lo que veíamos -estéticamente- con Fraga y Arias Navarro a otra cosa a finales de los 90 y hasta Rajoy. Y ahora han vuelto a la estética de hace 50 años. Y creo que el motivo es VOX. — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) November 9, 2026

La polémica llega en plena precampaña del 29-N y en un momento en el que Barbón mantiene un perfil de «sanchista de buena naciencia»: crítico en público de algunas decisiones del Gobierno (financiación autonómica, peaje del Huerna) pero siempre leal en lo esencial.

Hace apenas días compartía mitin en Gijón con Sánchez y pedía un Gobierno progresista en Madrid para resolver reivindicaciones que el propio Ejecutivo socialista lleva años sin atender. Ahora, al intentar pintar de franquista la estética de un mitin del PP por el simple hecho de mostrar banderas de España, ha acabado ilustrando mejor que nadie la contradicción de un sector de la izquierda que sigue viendo en la bandera nacional un problema y no un patrimonio común.

El resultado es el de siempre: un presidente autonómico socialista que critica la “estética ultra” del adversario y acaba señalando, sin querer, la suya propia y la de su líder. La bandera de España no es de Fraga, ni de Feijóo, ni de Abascal. Tampoco es de Sánchez. Y cuando alguien pretende que sí lo es para atacar al contrario, las fotos se encargan de recordárselo. Barbón ha aprendido la lección por la vía rápida.