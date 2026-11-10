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EL PSOE YA 'AMENAZÓ' AL PRESENTADOR DE TVE

Sánchez intenta embarrar a Abascal tras su éxito en el programa de Broncano y se lleva un zasca monumental

El socialista utiliza una broma realizada durante 'La Revuelta' para acusar al líder de VOX de amenazar a cómicos y periodistas

Santiago Abascal, Pedro Sánchez y David Broncano
Santiago Abascal, Pedro Sánchez y David Broncano
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La visita de Santiago Abascal a ‘La Revuelta’ continúa dando mucho que hablar.

Después de convertirse en protagonista de una de las entrevistas más comentadas del programa de David Broncano, el líder de Vox ha recibido las críticas de Pedro Sánchez, que ha aprovechado uno de los momentos de la conversación para cargar contra él en las redes sociales.

«Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia», escribió el presidente del Gobierno en X. Sánchez acompañó su mensaje con el fragmento de la despedida entre Abascal y Broncano, en la que ambos intercambiaron unas palabras que terminaron provocando las risas del público.

El presentador le dijo al dirigente de Vox: «Santiago, no te voy a desear suerte». Abascal respondió inmediatamente: «Pues yo sí, porque vas a necesitarla». Una contestación que el propio líder de Vox presentó como una broma y que ahora Sánchez ha utilizado para acusarle de amenazar a cómicos y periodistas.

«Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas. Frente a la involución, movilización», añadió el jefe del Ejecutivo.

El tuit del PSOE que ahora se vuelve contra Sánchez

Sin embargo, la reacción del presidente ha provocado que muchos recuerden un episodio protagonizado por su propio partido hace apenas unas semanas. Y es que la cuenta oficial del PSOE también quiso bromear sobre el futuro de ‘La Revuelta’ cuando se confirmó la visita de Pedro Sánchez al programa.

«A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista», publicó el partido socialista el pasado 22 de octubre.

Un mensaje que, en aquel momento, se presentó como una broma dirigida a Broncano, pero que cobra ahora un significado especialmente llamativo después de que Sánchez haya convertido una frase humorística de Abascal en un supuesto ataque contra el presentador.

La contradicción no ha pasado desapercibida: mientras el presidente acusa al líder de Vox de utilizar el humor para amenazar a un trabajador de la televisión pública, su propio partido había recurrido precisamente a una broma sobre el futuro profesional del presentador y la continuidad de su programa en función de una entrevista con el jefe del Ejecutivo.

El tuit recibió una avalancha de críticas por parte de los usuarios que recordaron al socialista su doble moral.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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