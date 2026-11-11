La asistenta del empresario que pagaba las putas a Óscar Puente confirma que el socialista estuvo en su casa y que comieron caviar y «almejones»

La declaración de una asistenta suma un nuevo capítulo a las acusaciones que vinculan a Óscar Puente con el empresario Francisco Javier Meléndez, dueño de Patatas Meléndez. Esta mujer ha declarado al periodista Alejandro Entrambasaguas, como ha informado El Debate, que el exministro se encontraba en una de las propiedades del empresario y participó en un almuerzo.

El testimonio sugiere que las mujeres que se presentaron como camareras eran, de hecho, trabajadoras del sexo y que vestían escasamente. Además, la testigo relata que la comida incluía caviar y «almejones», un término que hace referencia a un plato de mariscos servido durante el encuentro. Estas son acusaciones que emergen en el ámbito periodístico y no constituyen hechos probados por alguna sentencia judicial.

El testimonio sobre el almuerzo

La asistenta sostiene que Puente visitó la vivienda de Meléndez, donde coincidió con otras personas. Según su relato, dicho encuentro transcurrió en torno a una mesa repleta de productos de lujo y con mujeres contratadas para atender a los asistentes.

De este modo, la mujer desmiente que se tratara de un almuerzo convencional. Su versión se alinea con la de otra persona que, según la información disponible, también estuvo presente y corroboró la existencia de trabajadoras del sexo. Hasta el momento, no se ha hecho pública la identidad de los testigos.

Los puntos clave del relato son:

La presencia de Óscar Puente en el domicilio del empresario.

en el domicilio del empresario. La realización de un almuerzo con caviar y mariscos.

La participación de mujeres que se presentaron como camareras.

La afirmación de que dichas mujeres ejercían la prostitución.

El supuesto carácter privado del encuentro.

Cabe destacar que esta información por sí sola no prueba un intercambio de favores ni indica una conducta delictiva. Para establecer una responsabilidad penal, sería necesario demostrar hechos concretos, como pagos, contraprestaciones o intervenciones irregulares en decisiones administrativas.

Quién es Francisco Javier Meléndez

Francisco Javier Meléndez Juárez es el director de Patatas Meléndez, empresa ubicada en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. Su empresa opera en el sector de la patata y ha ganado notoriedad gracias a sus inversiones, su expansión en el mercado y sus vínculos con figuras políticas.

Las informaciones que han circulado recientemente colocan al empresario en el epicentro de una investigación periodística que aborda las invitaciones a políticos, encuentros privados y las ayudas públicas concedidas a su compañía. Meléndez ha admitido que invitó a Óscar Puente a su casa, aunque las acusaciones relativas a fiestas con prostitutas y favores a cambio de subvenciones aún carecen de una resolución judicial.

La primera ayuda se otorgó apenas días antes de que Puente dejara la Alcaldía de Valladolid, mientras que la segunda se concedió cuando ya ocupaba el Ministerio de Transportes. Esta coincidencia temporal ha suscitado interrogantes en el ámbito político, aunque no implica por sí misma que hubiera alguna acción irregular.

El contexto político

De acuerdo a la información difundida por El Debate, Pedro Sánchez recibió críticas sobre las supuestas reuniones privadas justo antes de la dimisión de Óscar Puente. El exministro dejó su puesto tras la presión ejercida por diversos asuntos, incluido el manejo de un accidente ferroviario que dejó al menos 69 fallecidos, según las informaciones consultadas.

También figura en la investigación Reyes Maroto, exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Este medio ha reportado que mantuvo dos reuniones con Meléndez y que hizo una visita a la fábrica de Patatas Meléndez. Estos encuentros se presentan como parte de la relación institucional y comercial alrededor de la compañía.

El perfil de Meléndez es una amalgama de actividad empresarial y conexiones políticas. Esta combinación explica el interés que suscita el caso, pero resulta esencial diferenciar entre tres aspectos:

La relación personal entre el empresario y Puente. La existencia documentada de ayudas financieros a la empresa. Las acusaciones sobre prostitutas y potenciales contraprestaciones.

Solo una investigación formal podría esclarecer si existe una conexión ilícita entre todos estos elementos. Mientras tanto, los testimonios proporcionan una nueva perspectiva sobre una comida privada que ha ampliado el alcance político de esta situación.

El relato de la asistenta ubica a Óscar Puente en el hogar del empresario y ofrece detalles sobre el ambiente del almuerzo. Sin embargo, estas acusaciones deberán ser contrastadas con documentación, nuevos testimonios y, si es necesario, actuaciones judiciales. El dato más preciso será determinar si aquellas reuniones fueron meramente encuentros privados o si formaron parte de una relación fundamentada en favores públicos.