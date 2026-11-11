Feijóo se ‘viste’ de presidente y presenta el programa del PP prometiendo borrar del mapa el Régimen Sanchista

Alberto Núñez Feijóo ha dejado a un lado, aunque sea momentáneamente, su rol de líder de la oposición y se ha puesto en la piel de presidente del Gobierno. En el acto de presentación del programa electoral del PP, tal y como lo recoge Vozpópuli, el candidato popular ha centrado su oferta para las elecciones del 29 de noviembre en la “reparación del Estado” y la recuperación de la convivencia.

Su mensaje agrupa propuestas de regeneración institucional, control del gasto, vivienda, seguridad e inmigración. Feijóo promete un Gobierno con menos asesores y más gestores, aunque el conjunto de compromisos se verá al final enfrentado a una pregunta menos glamorosa: con qué apoyo parlamentario tiene la intención de llevarlos a cabo.

Un programa que transita de la denuncia al Gobierno

La presentación marca un giro en la estrategia. Durante buena parte de la legislatura, el PP ha fundamentado su discurso en la crítica a Pedro Sánchez, sus acuerdos parlamentarios y las decisiones que, en opinión de Génova, han socavado la igualdad entre los españoles. Ahora, Feijóo intenta transformar esa denuncia en una alternativa clara y estructurada.

Su declaración sobre derribar “el muro entre españoles” es el núcleo de su estrategia. El PP no solo busca competir con el PSOE en cuanto a gestión económica, sino que pretende erigirse como una fuerza capaz de reconstruir la relación entre instituciones, territorios y ciudadanos. El candidato popular hace hincapié en honradez, eficacia y evaluación, asegurando que las medidas de su programa serán sometidas a examen en un plazo de cuatro años.

Este compromiso aspira a abordar una de las debilidades principales de cualquier oposición que aspira al poder: detallar qué hará durante los primeros meses. El discurso de Feijóo se orienta hacia una Administración más eficiente y a una toma de decisiones menos dependiente de los apoyos parlamentarios. La ironía, que siempre asoma en campaña, es que ningún programa se establece en la Moncloa sin pasar previamente por el cálculo de escaños.

Reparar el Estado y retomar el mando

El primer eje del proyecto del PP se centra en el funcionamiento institucional. Feijóo afirma que lo que España necesita no es “un Estado más grande”, sino uno que esté mejor gestionado. Su crítica a los 22 ministerios y los miles de asesores busca vincular al Gobierno de Sánchez con la burocracia excesiva, contrastándola con una Administración fundamentada en el meritocracia.

Las líneas anunciadas incluyen varias prioridades:

Reforzar la unidad de la caja única de la Seguridad Social.

Asegurar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas.

Seleccionar a los responsables públicos en función de capacidad y experiencia.

Evitar incentivos que lleven a las empresas públicas a la quiebra.

Mejorar la coordinación de los servicios estatales.

Este planteamiento se alinea con una reivindicación constante del PP: evitar que la descentralización se convierta en desigualdad territorial. Feijóo rechaza la idea de que alguna comunidad autónoma tenga un sistema de financiación especial y sitúa el acuerdo entre el Gobierno y ERC sobre Cataluña como uno de los principales frentes de batalla electoral.

No se trata solo de un conflicto jurídico. También tendrá un trasfondo político. El PP busca movilizar a su electorado con la noción de que la igualdad en el acceso a los servicios públicos demanda reglas comunes, mientras que sus rivales abogarán por no confundir la cooperación territorial con la recentralización.

Seguridad, inmigración y emergencias

La inmigración irregular ocupa un lugar destacado en el programa. Feijóo sostiene que no debe ser utilizada como una herramienta de presión y demanda un Gobierno con la autonomía necesaria para velar por las fronteras y negociar con otros países. Esta propuesta busca endurecer el mensaje del PP sin abandonar el marco institucional de la Unión Europea.

La seguridad se vincula a la frontera sur y al fortalecimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El partido también plantea una respuesta más organizada ante catástrofes. El programa incluye la creación de un mando único de protección civil y emergencias, capacitado para movilizar desde el principio los recursos estatales, que abarcan servicios de salud, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y operadores de infraestructura cuando así lo requiera la situación.

La mención a la dana que afectó a Valencia en 2024 resulta bastante clara. El PP utiliza aquella crisis como ejemplo de los problemas de coordinación entre administraciones y como un argumento para defender una reacción estatal más rápida. La fórmula “sin esperar a que se lo pidan” funciona tanto como un planteamiento operativo como un reproche político hacia el Gobierno de Sánchez.

El desafío estará en ajustar ese mando único con las competencias autonómicas. Ante una emergencia nacional, es necesaria una buena coordinación, pero también reglas claras para evitar disputas sobre quién dirige, quién financia y quién responde ante los ciudadanos si las cosas no salen como se espera.

Vivienda, impuestos y clases medias

El programa del PP pone la vivienda al frente de sus propuestas económicas. Feijóo se compromete a crear las condiciones para edificar un millón de viviendas en cuatro años, además de ofrecer avales públicos para jóvenes que podrían alcanzar el 95% del precio de compra. También plantea la creación de una “hucha hogar” y beneficios fiscales para facilitar el acceso a la primera vivienda.

La propuesta busca abordar una crisis que impacta a dos generaciones: jóvenes que no pueden independizarse y familias que destinan crecientes proporciones de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca. Sin embargo, construir más no garantiza necesariamente la bajada de precios. Las cuestiones relacionadas con el suelo, los plazos administrativos, la financiación y la concentración de la demanda decidirán si la promesa se convierte en una política efectiva o en un simple número de campaña.

El PP también lanza un plan de alivio fiscal para hogares, autónomos y sectores productivos. Entre las iniciativas que se han anunciado están:

Actualizar el IRPF para compensar el impacto de la inflación.

Aplicar un IVA reducido o nulo a ciertos alimentos básicos.

Rebajar el IVA de la energía del 21% al 10%.

Establecer una exención del IVA para autónomos con facturación inferior a 85.000 euros.

Crear una Tarifa Cero para nuevos autónomos.

Reducir trámites y declaraciones periódicas.

Ampliar las ayudas al gasóleo y a los fertilizantes dentro de los márgenes europeos.

La dirección es clara: devolver el poder adquisitivo a las clases medias y presentar a Hacienda como un ente menos exigente. Pero el interrogante también es evidente: cada bajada tributaria demanda una compensación presupuestaria, especialmente si se combina con mayores gastos en vivienda, pensiones, seguridad y servicios públicos.

Campo, pensiones y energía

El ámbito rural es otro de los frentes que Feijóo elige para diferenciarse del Gobierno actual. El PP se compromete a eliminar las exigencias nacionales que excedan las obligaciones de la Unión Europea y reclama una moratoria regulatoria para agricultores y ganaderos.

Esta medida resuena con el descontento por la acumulación de requisitos administrativos y medioambientales. Además, así se lanza un aviso a Bruselas: España no debería imponer a sus productores condiciones más severas que las aplicadas a competidores de otros países europeos.

En el ámbito energético, el partido propone eliminar el impuesto a la generación eléctrica y acelerar el acceso a la red. Paralelamente, el candidato se compromete a mantener la revalorización de las pensiones conforme al IPC. El equilibrio entre rebajas fiscales, protección social y estabilidad presupuestaria será una de las primeras pruebas de credibilidad si el PP logra llegar al Gobierno.

La misma tensión se presenta en la política laboral. El programa contempla medidas para fomentar la contratación y aliviar cargas a los autónomos, pero también postula que rechazar sin causa justificada una oferta de empleo adecuado puede implicar la pérdida de ciertas ayudas. Esta idea busca reforzar la conexión entre protección social y búsqueda activa de empleo, aunque seguramente abrirá un debate sobre controles, excepciones y la situación de quienes residen en áreas con escasas oportunidades laborales.

La contienda por el relato

Feijóo no presenta su programa como un mero cambio de banquillo, sino como una ruptura con una era que el PP ha etiquetado como “Régimen Sanchista”. Esta expresión busca condensar varias críticas: los pactos con partidos independentistas, las decisiones relativas a la amnistía, las cesiones territoriales, la gestión económica y una supuesta colonización partidista de las instituciones.

El uso de este lenguaje conlleva un riesgo doble. Si por un lado moviliza al electorado popular, por otro lado puede complicar la búsqueda de acuerdos en el futuro. Un programa de gobierno necesita una mayoría parlamentaria y, a menos que obtenga una victoria contundente, el PP se verá en la necesidad de negociar con Vox u otros grupos. El tono de campaña puede resultar efectivo para ganar votos, pero puede ser poco práctico a la hora de aprobar leyes.

El candidato ha intentado equilibrar esta dureza con una imagen de gestor moderado. Su estrategia consiste en presentarse como un presidente que respete las instituciones, capaz de bajar la tensión política sin renunciar a cuestionar decisiones del actual Ejecutivo. La campaña determinará si esa combinación logra convencer tanto a los votantes que demandan un cambio como a aquellos que temen una nueva legislatura estancada.

Un dato resume esta operación política: el PP ha incluido en sus candidaturas a representantes autonómicos y municipales con experiencia en gestión. La intención es llevar a las Cortes una credencial concreta —haber administrado presupuestos y servicios— en contraposición a la imagen de una política regida por consignas. Si esta estrategia da resultados, Feijóo llegará al 29-N con más que una lista de reproches: arribará con un compromiso claro, un calendario y un expediente.

El programa transforma también cada compromiso en un futuro referente de evaluación. La vivienda, la financiación autonómica, el mando único de emergencias, la inmigración y las rebajas fiscales pronto pasarán del ámbito electoral a ese terreno en el que las promesas se encuentran con la realidad: el Consejo de Ministros, el Boletín Oficial del Estado y la negociación parlamentaria.