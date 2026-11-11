La huelga electoral pro-Sánchez llega con la izquierda Frankenstein peleando por no bajar de 120 escaños

La huelga general toma protagonismo este miércoles, justo antes del inicio de la campaña electoral, con las Cortes ya disueltas y apenas 18 días por delante hasta las elecciones del 29 de noviembre. Según un análisis publicado por El Debate, el paro se sitúa en el centro de una contienda política más amplia: la izquierda se presenta dividida ante las urnas, centrando su esfuerzo en no caer por debajo de los 120 escaños.

El calendario transforma una justa reivindicación laboral en un episodio más de la precampaña. UGT y CCOO alegan que están en la calle por la mejora de salarios, acceso a vivienda, reducción de jornada y condiciones laborales precarias. Sin embargo, sus detractores argumentan que la convocatoria se produce tras ocho años de gobierno socialista, en un momento en el que el Ejecutivo se encuentra en funciones y no hay una reforma específica a derogar. La paradoja queda bien expresada en una pancarta: la huelga se enfoca contra un posible cambio de poderes, no contra una reciente decisión del gobierno actual.

Una convocatoria con difícil encaje político

Lo que antes eran grandes movilizaciones conjuntas de UGT y CCOO, con un enemigo claro en el horizonte, ahora presenta una situación diferente. Felipe González tuvo que enfrentar paros por sus reformas laborales; José María Aznar, por el denominado «decretazo»; José Luis Rodríguez Zapatero, frente a su reforma laboral; y Mariano Rajoy, por sus recortes y transformaciones laborales. La movilización del 11 de noviembre rompe con esta tradición: no surge como reacción a una medida específica de la administración.

Unai Sordo, líder de CCOO, ha reconocido que la respuesta a la huelga será desigual y «asimétrica» en diferentes regiones y sectores. También subrayó que el éxito debe evaluarse por la presencia en las calles y no únicamente por el impacto en los lugares de trabajo. Esta matización anticipa un clásico enfrentamiento: los sindicatos harán el recuento de manifestantes y horas de paralización, el Gobierno hablando de su apoyo social, y la oposición evaluará el efecto en servicios, transporte y actividad económica.

La movilización se apoya en una suma de descontentos auténticos. La dificultad para acceder a vivienda se ha convertido en un gran desafío para los jóvenes y las familias, mientras que la negociación colectiva sigue marcada por la presión inflacionaria y la lucha por recuperar poder adquisitivo. Sin embargo, mezclar cuestiones como vivienda, salarios, jornada laboral y servicios públicos complica la identificación de una causa central. Las demandas son variadas; quizás excesivas para una huelga que necesita dirigirse a un destinatario político claro.

La izquierda llega dividida y a la defensiva

El trasfondo electoral tiene tanto peso como la problemática laboral. El PSOE se enfrenta a las elecciones con una izquierda fragmentada, donde las alianzas parlamentarias han acentuado la distancia entre sus diversos grupos. Sumar y Podemos pugnan por conseguir representación en un espacio limitado, mientras que las formaciones territoriales mantienen su influencia para inclinar una futura mayoría. La expresión «izquierda Frankenstein» resume bien esta compleja arquitectura: muchas piezas, múltiples intereses y un manual de instrucciones que parece complicarse cada vez más.

Las proyecciones que barajan los partidos sitúan los 120 escaños como un umbral psicológico clave. Si superan esa cifra, la izquierda aún podría negociar una mayoría con sus aliados de siempre. Por otro lado, si no lo logran, el mapa parlamentario se transformaría significativamente y al PSOE le costaría más conservar la iniciativa. La huelga intenta movilizar a su base electoral, pero también implica un riesgo latente: si el seguimiento es escaso, esto ofrecerá a la oposición una imagen de agotamiento tanto sindical como político.

Objetivo sindical: resaltar el descontento con respecto a la vivienda, salarios y condiciones laborales.

resaltar el descontento con respecto a la vivienda, salarios y condiciones laborales. Visión del Gobierno: probar que hay respaldo social hacia sus políticas.

probar que hay respaldo social hacia sus políticas. Peligro para la izquierda: que la movilización se interprete como una señal de debilidad antes de la campaña.

que la movilización se interprete como una señal de debilidad antes de la campaña. Beneficio posible para la oposición: presentar la huelga como una protesta electoral contra un cambio de Gobierno.

El seguimiento será el verdadero escrutinio

La medición de la participación será más compleja que en una huelga habitual. Los servicios mínimos, el trabajo remoto, la variada incidencia territorial y la concentración de las movilizaciones pueden alterar el resultado final. A esto se suma que algunas organizaciones, como USO y CSIF, han decidido no adherirse a la convocatoria, lo que reduce la ilusión de unanimidad entre sindicatos.

La experiencia reciente tampoco asegura un amplio éxito. Las huelgas generales convocadas en 2024 y 2025 por sindicatos de menor tamaño en relación con el conflicto de Gaza tuvieron una participación limitada. Aunque esta vez la convocatoria cuenta con las dos grandes centrales, hay una sospecha política mucho más evidente. Cuando una protesta se produce justo antes de la campaña, cada autobús, cada persiana cerrada y cada imagen de una manifestación adquieren un peso electoral significativo.

El desenlace tendrá repercusiones inmediatas. Un paro visible podría fortalecer a los sindicatos y dar a la izquierda la oportunidad de hablar de movilización social en contraposición a la alternativa conservadora. Por el contrario, una jornada discreta alimentará la narrativa de que las centrales han reaccionado tarde y de que han confundido la defensa de los derechos laborales con la defensa de un bloque político. En cualquier escenario, la huelga se convertirá en material de campaña desde que se divulguen las primeras cifras.

Un detalle insólito queda en el calendario: la protesta se llevará a cabo el 11 de noviembre, la campaña comenzará el día 13, y las urnas esperan el 29. En España, esta vez, el recuento de votos tendrá un prolegómeno lleno de piquetes, pancartas y cálculos parlamentarios.