Apunta a pinchazo, pero veremos como se desarrolla el día.

Que es crucial para el corrupto Sánchez, que ve en los altercados y paros de hoy 11 de noviembre, uno de sus los últimos clavos ardientes a los que colgarse para intentar revitalizar la agónica campaña electoral del PSOE.

La primera huelga general en 14 años ha llegado acompañada de enfrentamientos, presión sobre las empresas, amenaza a los comercios y un intenso debate político.

Y con violencia: Los piquetes sindicales y colectivos de extrema izquierda asaltan sedes inmobiliarias en Madrid y bloquean infraestructuras críticas en Cataluña.

Lejos de la imagen de un paro cívico y voluntario que intentan proyectar las organizaciones de izquierda, la madrugada de este miércoles ha estado marcada por la irrupción de grupos de choque que han tomado las calles para imponer su agenda política.

Los autodenominados piquetes «informativos» han protagonizado episodios de intimidación contra comercios y bloqueos estratégicos diseñados para asfixiar la economía.

El incidente más notable tuvo lugar en varias oficinas de Alquiler Seguro.

El Sindicato de Inquilinas llevó a cabo un piquete en la sede de la empresa en Madrid.

La compañía ha declarado que alrededor de 40 personas accedieron a sus instalaciones, denunciando pintadas, cerraduras selladas con silicona y amenazas a sus empleados.

Los incidentes impactaron a 27 de sus 63 oficinas en toda España.

De forma simultánea, la maquinaria logística de la izquierda sindical ha desplegado todo su arsenal en Cataluña con un objetivo claro: el estrangulamiento de la cadena de suministro.

Desde las 20:00 horas del martes, los líderes autonómicos de CCOO y UGT, Belén López y Camil Ros, capitanearon el despliegue de piquetes hacia dos de los grandes pulmones económicos de la región: la fábrica de Seat en Martorell y el mercado mayorista de Mercabarna.

El paro, convocado por los comegambas de CCOO y UGT en defensa de la vivienda y los salarios, coincide con la precampaña electoral y genera el riesgo de que una protesta laboral se transforme en un escenario político.

Una protesta con impacto sobre la actividad

El caso de Mercabarna es un claro ejemplo de cómo una huelga puede trasladarse rápidamente desde la calle hacia la economía. Este recinto alberga a alrededor de 550 empresas y recibe a miles de trabajadores y operadores cada día. El bloqueo de camiones interfiere en la llegada de productos frescos, lo que obliga a mayoristas, minoristas y supermercados a modificar sus compras para evitar interrupciones.

La actividad empresarial enfrenta un doble coste:

Pérdida de producción durante la jornada de paro.

Retrasos en el transporte y la distribución.

Cambios de turnos y adquisiciones preventivas.

Riesgo de daños materiales y deterioro de la confianza.

Menor facturación para comercios y autónomos.

El crecimiento económico no se basa únicamente en la cantidad de contratos. También requiere que fábricas, mercados, transportistas y negocios operen con normalidad. Cuando una protesta interrumpe una cadena logística, los costes pueden ir más allá de las horas no trabajadas, afectando a empresas que no están involucradas en el conflicto.

El sindicato de maquinistas ha decidido posponer al 23 de noviembre la huelga que estaba programada para este jueves, tras la aprobación de medidas específicas para el sector ferroviario. Esta decisión alivia en parte la presión sobre el transporte, aunque mantiene viva la incertidumbre para usuarios y empresas.

Salarios, vivienda e inflación

CCOO y UGT plantean el paro como una respuesta ante el deterioro del poder adquisitivo y el aumento en los precios de la vivienda. La situación es evidente: los trabajadores lidian con alquileres altos, alimentos más caros y cuotas hipotecarias que limitan su capacidad de consumo. Sin embargo, una jornada de huelga por sí sola no solucionará una inflación persistente ni incrementará automáticamente los salarios reales.

La presión sobre los salarios puede incrementar la renta disponible si se apoya en una mejora de la productividad. Pero, si se traduce completamente en precios, también puede provocar nuevas tensiones inflacionarias. El equilibrio requiere de medidas que combinen:

Mayor oferta de vivienda y reducción de obstáculos administrativos. Ayudas dirigidas a hogares vulnerables. Negociación salarial vinculada a la productividad y los precios. Una competencia efectiva en sectores esenciales. Seguridad jurídica para la inversión y el alquiler.

Las empresas se enfrentan, además, a costes laborales, energéticos y financieros. Un aumento de costes sin mejoras en la productividad puede dificultar las contrataciones, especialmente en los pequeños negocios. La incertidumbre también retrasa las decisiones de inversión, con repercusiones sobre el empleo futuro.

La dimensión fiscal y electoral

Esta convocatoria se produce a pocos días de que arranque la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. La cercanía ha llevado a la oposición y a diversas organizaciones empresariales a calificarla de política. Además, CCOO y UGT reciben financiación pública, lo que aviva el debate sobre la independencia de los sindicatos y el uso de recursos del Estado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado la celebración de consejos de ministros para aprobar medidas de impacto social antes de la cita electoral. Este esquema sitúa la política fiscal en el centro del debate: más ayudas, bonificaciones o programas de vivienda podrían beneficiar a algunos hogares, pero también incrementan el gasto público si no hay una financiación adecuada.

La cuestión no es solo cuánto dinero se destina, sino cómo se gestiona. Un aumento constante del gasto requiere más ingresos, reducir otros gastos o incrementar la deuda. Si la deuda crece sin un plan viable, el Estado podría enfrentarse a mayores costes financieros y a un menor margen para proteger el empleo en una futura desaceleración.

Los datos iniciales sobre el comienzo de la jornada indican una convocatoria con menor efecto de arrastre del que anticipaban sus organizadores, aunque el seguimiento definitivo dependerá de la participación a lo largo del día. La violencia y la coacción pueden debilitar el mensaje sobre salarios y vivienda, ya que cuando el piquete ocupa el centro de atención, la discusión económica se ve desplazada por el enfrentamiento político.