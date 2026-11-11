Page respeta la ausencia de Sánchez, mientras Núñez la califica de vergonzosa

La falta de Pedro Sánchez en el funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda ha provocado un desencuentro político en Castilla-La Mancha. Según se informa en El Mundo, Emiliano García-Page ha mostrado su respeto por la decisión del presidente del Gobierno, mientras que Paco Núñez ha calificado su ausencia de «vergonzosa».

Aquí no solo importa lo que se dice, sino también lo que se busca. Page ha decidido mantenerse al margen de la controversia, aunque subraya que asistirá a la Catedral de Toledo cumpliendo con su responsabilidad institucional. Por su parte, Núñez ha puesto la falta de Sánchez en el centro de su crítica política, adoptando un tono notablemente más firme.

Page evita el choque directo

El presidente de Castilla-La Mancha no ha querido opinar sobre si Sánchez debía haber estado presente en la ceremonia religiosa. «No entro en ese debate» y «respeto todas las posiciones» son sus maneras de rehuir una censura directa. Además, Page ha enfatizado que no existen «víctimas políticas» y que el funeral debe ser un evento que una a la sociedad española, sin transformarse en un campo de batalla ideológica.

Sin embargo, su aparición en el templo introduce un matiz importante. Page ha señalado que, como presidente autonómico, tenía la obligación de asistir y que ni siquiera había contemplado no hacerlo. Esta afirmación puede interpretarse como una defensa de su propia decisión, aunque evita convertirla en un reproche hacia Sánchez.

El presidente regional ha recordado que la representación del Estado recaía en los Reyes. Felipe VI y la Reina Letizia fueron quienes presidieron la misa funeral en la Catedral de Toledo, acompañados por familiares de las víctimas, autoridades y representantes de diversas comunidades autónomas. El acto rendía homenaje a los fallecidos en el siniestro ocurrido el 28 de octubre, que dejó 69 muertos.

La postura de Page refleja su habitual distancia respecto a la dirección nacional del PSOE y una cierta prudencia. Si hubiera criticado abiertamente al jefe del Ejecutivo, habría fortalecido la narrativa del Partido Popular; optar por un enfoque más diplomático le permite mantener una imagen institucional y evitar que el funeral se convierta en otro duelo entre partidos.

Núñez endurece el mensaje

Paco Núñez ha tomado una línea totalmente opuesta. El presidente del PP en Castilla-La Mancha considera «vergonzoso» que Sánchez no asistiera a una ceremonia en la región en memoria de las víctimas de una tragedia que ha hecho temblar al país. Su reproche se basa en una premisa clara: durante un acto de duelo nacional, la asistencia del presidente debería sobrepasar sus preferencias personales o religiosas.

La justificación de Sánchez ha sido que no participa en ceremonias religiosas y que siempre ha estado presente en eventos de índole aconfesional. También afirmó que habría asistido a un homenaje civil. Aunque esta argumentación puede alinearse con su postura a favor de un Estado laico, no logra apaciguar la controversia. En la Catedral de Toledo se celebraba un funeral institucional con la presencia de los Reyes, familiares y representantes de diferentes administraciones, no una reunión privada.

Aquí está el corazón de la crítica de Núñez. Para este dirigente popular, el problema no radica en la fe del presidente, sino en su obligación de acompañar a las familias. Desde el PP se interpreta la ausencia como una falta de representación y como una clara muestra de insensibilidad política. En contraposición, el PSOE puede enmarcar la decisión de Sánchez como una fiel adhesión a sus convicciones.Un funeral marcado por la representación

La ceremonia reunió a los Reyes, al presidente de Castilla-La Mancha, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a varios presidentes autonómicos. También asistieron autoridades de las Cortes, del Ayuntamiento de Toledo y miembros del Gobierno, aunque la ausencia de Sánchez acaparó gran parte del debate público.

La situación genera una paradoja política: Page, un dirigente socialista que en ocasiones critica a Ferraz, ha optado por la moderación; Núñez, como oposición, ha aprovechado el suceso para intensificar su discurso. El primero cuidó el carácter solemnidad del evento. El segundo, por su parte, considera que el silencio habría sido interpretado como complicidad.

La contienda puede tener recorrido en Castilla-La Mancha. El PP buscará convertirla en un símbolo de la desconexión entre el Gobierno central y las víctimas. El PSOE, en cambio, intentará devolver la atención a la presencia de Page, la representación de la Corona y el compromiso de organizar homenajes civiles para quienes prefieren no participar en ceremonias religiosas.

Mientras tanto, la Catedral ofreció una imagen difícil de resumir en un eslogan: más de 1.500 personas asistieron al funeral, once obispos y arzobispos concelebraron la misa y 69 velas fueron encendidas en recuerdo de cada fallecido. Además, por primera vez en cuatro siglos, salió de Urda la imagen del Cristo de la Vera Cruz. En este contexto, la discusión sobre quién estuvo presente y quién no terminó por competir con el sonido de las campanas, algo que en política suele suceder incluso sin que se invite a nadie.