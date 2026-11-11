VOX arremete contra TVE y Broncano por censurar 40 minutos de la entrevista a Abascal y se planta con Jordi Wild

La cosa está más que revuelta.

Y nunca mejor dicho.

La entrevista de Santiago Abascal en el programa de David Broncano, emitida el lunes 9 de noviembre de 2026 en La 1 de TVE, ha pasado de récord de audiencia a foco de una dura polémica.

El programa alcanzó 4,8 millones de espectadores y se convirtió en lo más visto del día, pero VOX acaba de denunciar que RTVE y la productora El Terrat recortaron alrededor de 40 minutos de la grabación original, que superó las dos horas y media. Según el partido, esos minutos contenían las partes más relevantes del discurso del líder de VOX y se eliminaron sin el consenso pactado.

En un comunicado difundido este 11 de noviembre de 2026 a través de sus redes, VOX se muestra contundente:

RTVE y El Terrat incumplen lo acordado y se niegan a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista a Santiago Abascal en ‘La Revuelta‘. Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso.

El partido acusa a la televisión pública de «secuestrar» ese material, que considera que debería ser de dominio público. Mientras no se entregue y publique la grabación íntegra, sostienen, quedan expuestos a posibles manipulaciones del contenido no emitido.

Entre lo censurado, según dirigentes como Carlos H. Quero y José María Figaredo, figuran bloques extensos sobre servicios públicos, inmigración y sanidad (incluido el llamado «turismo sanitario» tras anuncios del Gobierno sobre atención a inmigrantes ilegales), soberanía energética y explotación de recursos naturales. También desaparecieron las «preguntas clásicas» del programa.

‼️ COMUNICADO DE VOX: RTVE y El Terrat incumplen lo acordado y se niegan a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta. Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso. Comunicado ⬇️ https://t.co/bDndKEFfm8 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 11, 2026

Sobre el dinero en el banco, Abascal respondió con naturalidad: tiene 21.000 euros en régimen de gananciales con su esposa y su principal ahorro es el pago de la hipoteca. Añadió con ironía que «entre mi mujer y yo te podríamos pagar un programa», en alusión al elevado coste de ‘La Revuelta’ en la televisión pública. La respuesta dejó planchado a Broncano. Sobre su vida sexual, se negó rotundamente: «Eso no me preguntes. Corta el rollo ese», porque sus hijos y familiares estarían viendo el programa y lo considera parte de su intimidad.

Fuentes de VOX aseguran que se había pactado que, de haber recortes, se harían de común acuerdo, pero la edición se realizó de forma unilateral y, a su juicio, de «mala fe», priorizando las partes menos favorables o directamente eliminando las más sólidas del mensaje del candidato.

Abascal valoró la entrevista en Cadena COPE y consideró que Broncano «lo pasó mal», no por miedo a él, sino por la presión de la izquierda gobernante, que le habría insistido en que iba a «blanquear el fascismo». El presentador se vio obligado a justificarse con frases como «los rojos también queremos a España». Desde VOX lamentan que lo que debería haber sido una entrevista se convirtiera en un intento de debate en el que Broncano interrumpió reiteradamente y ocupó casi tanto tiempo de palabra como el invitado.

La reacción de Broncano fue la de autocrítica pública. Al día siguiente dedicó casi 25 minutos del programa a disculparse, reconociendo que «la cagué» al permitir que Vox gestionara el público del teatro (para evitar abucheos que el partido temía) y al renunciar al humor habitual del formato. Se mostró decepcionado consigo mismo y admitió no haber estado a la altura de lo que merece la televisión pública.

El presidente de RTVE, José Pablo López, defendió la invitación para no «crear mártires» ni dar argumentos de censura, aunque reconoció que probablemente no fue el escenario ideal para el talento de Broncano. Mientras tanto, algunos presentadores de la propia TVE han cuestionado si la «extrema derecha» debe tener cabida en la televisión pública.⁠

La polémica ha tenido consecuencias inmediatas. VOX ha suspendido la entrevista que Abascal tenía prevista este miércoles 11 de noviembre en ‘The Wild Project‘, el pódcast de Jordi Wild. El partido exigió disponer de la grabación completa y poder usarla con autonomía, algo que el youtuber no aceptó, ya que implica perder el control exclusivo de su contenido. Fuentes del partido aclaran que no hubo incumplimiento por parte de Wild, pero la decisión responde a la necesidad de proteger la imagen de Abascal durante la campaña electoral del 29 de noviembre. A partir de ahora, solo aceptarán entrevistas que permitan la disponibilidad y el uso de las respuestas