Ayuso transforma Madrid en altavoz de la oposición cubana junto a Rosa María Payá

La Real Casa de Correos se erigió una vez más como un escenario de diplomacia política. Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso recibió a Rosa María Payá, reconocida voz de la oposición cubana, y trasladó el respaldo de la Comunidad de Madrid a la defensa de la democracia y del Estado de Derecho en la isla.

Este encuentro trascendió lo meramente institucional. Payá llegó a Madrid con una hoja de ruta que apunta a una posible transición política, mientras que Ayuso refuerza una postura que ha llevado a la capital a convertirse en uno de los principales escaparates españoles de la causa democrática cubana. En un ambiente cargado de banderas, referencias a la Hispanidad y mensajes críticos hacia el régimen castrista, la reunión también tuvo un significado nacional: Madrid se distanció de la cautelosa política exterior del Gobierno central.

Una alianza política con proyección internacional

La Comunidad de Madrid enmarcó la reunión como un acto de compromiso con el pueblo cubano y los valores democráticos. Ayuso y Payá abordaron la situación actual en Cuba y la relevancia de mantener vivos los lazos culturales de la Hispanidad, una comunidad que aglutina a cerca de 600 millones de personas a nivel global.

Este gesto se alinea con la postura adoptada por la presidenta madrileña en los últimos meses. En mayo, recibió al opositor José Daniel Ferrer, una figura clave de la disidencia cubana. Más recientemente, Ayuso ha endurecido su retórica respecto a los regímenes autoritarios de América Latina, manifestando su deseo de que Cuba experimente un cambio político similar al de otros países.

Aunque la política exterior no está entre las competencias habituales de una comunidad autónoma, los gobiernos regionales cuentan con un poderoso recurso: la visibilidad pública. Recibir a una opositora en la sede oficial del Gobierno madrileño no derriba una dictadura, pero sí contribuye a que sus demandas se sitúen en la agenda política española. En el ámbito internacional, a veces, una imagen tiene más peso que un informe de veinte páginas.

Payá expresó su agradecimiento por el apoyo de Ayuso y demandó al Gobierno de Pedro Sánchez una postura más decidida hacia la oposición cubana. Su mensaje captura la estrategia: presentar la defensa de las libertades en Cuba como una cuestión democrática, en lugar de una contienda partidista dentro de España.

La hoja de ruta de Cuba Decide

Esta visita se produce tras la presentación por parte de Payá en Madrid del plan «Cuba en el umbral», un extenso documento de más de 50 páginas elaborado por las plataformas Cuba Decide y Pasos de Cambio. Este plan propone una transición estructurada en cuatro fases:

Liberación de presos políticos y cese de la represión. Estabilización institucional y social. Reconstrucción económica. Democratización mediante un plebiscito constitucional y elecciones libres.

El proyecto exige la liberación de más de mil presos políticos, la retirada del poder de la familia Castro y la creación de un Gobierno temporal con un periodo de entre 18 y 36 meses. Asimismo, propone un Parlamento provisional compuesto por 51 miembros y nueve comisiones técnicas.

El plan busca abordar una de las grandes debilidades de la oposición cubana: la dificultad para transformar el rechazo al régimen en una alternativa cohesiva. Denunciar la represión es esencial, pero una transición también demanda reglas claras, un calendario definido y mecanismos de control. Ahí radica la relevancia política del documento, aunque su implementación depende de un cambio de poder que, por ahora, no parece inminente.

Payá ha llevado esta iniciativa a diversos foros internacionales. Un día antes de su encuentro con Ayuso, la presentó a nueve expresidentes iberoamericanos en Miami, entre los que se encontraban José María Aznar, Álvaro Uribe y Laura Chinchilla. Esta estrategia está orientada a construir una red de apoyo antes de que se presente una posible oportunidad de cambio en la isla.

Madrid, Cuba y el debate español

El apoyo de Madrid podría fortalecer a la oposición cubana, pero también intensifica la confrontación política en España. Para el Partido Popular, Cuba representa un campo para desafiar al Gobierno central y reclamar una política exterior más crítica frente a los regímenes de partido único. Para el Ejecutivo de Sánchez, cada movimiento requiere equilibrar la defensa de los derechos humanos con los vínculos diplomáticos y económicos.

La diferencia de enfoques es evidente:

Madrid Gobierno central Apoyo público y directo a los opositores Diplomacia institucional y mayor cautela Condena política del régimen castrista Defensa de los derechos humanos mediante el diálogo bilateral Conexión con la lucha contra el comunismo Relación con Cuba en el contexto de la Unión Europea

La controversia no se limita a las palabras utilizadas. La oposición cubana demanda sanciones, presión internacional y reconocimiento político, mientras que algunos gobiernos europeos optan por mantener abiertos los canales de comunicación con La Habana. Payá sostiene que esa prudencia ha permitido al régimen ganar tiempo. Sus críticos podrían argumentar que el aislamiento diplomático de Cuba no garantiza por sí solo una transición y podría complicar aún más la vida de sus habitantes.

Rosa María Payá reside en Miami desde 2012, tras la muerte de su padre, Oswaldo Payá, en un accidente automovilístico. La familia ha pedido investigaciones formales sobre las circunstancias del fatal suceso. Desde el exilio, Rosa María fundó Cuba Decide, una iniciativa que promueve un cambio democrático y la recuperación de las libertades civiles.

Este aspecto biográfico ayuda a entender parte de su proyección internacional: combina activismo, denuncia política y presión diplomática. La cita con Ayuso se suma a un itinerario que incluye foros en Madrid, Miami y en otras capitales europeas. Su mensaje, reiterado durante la visita, fue claro: Cuba estaría más cerca de recuperar su libertad de lo que muchos imaginan.

Esta afirmación funciona tanto como lema como estrategia. Por el momento, la isla sigue bajo el control del régimen instaurado en 1959, pero la oposición trabaja para que, cuando llegue una crisis decisiva, exista una alternativa preparada. En este sentido, la Real Casa de Correos se ha convertido en un símbolo: Madrid no puede abrir las puertas de La Habana, pero sí mantener encendida la luz del escaparate.