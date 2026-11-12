¡Brutal! Un quiosquero en Barcelona planta cara a los salvajes huelguistas que pretendían que cerrase su negocio

La escena fue tremebunda.

El quiosquero José Luis Morais demostró una determinación notable al negarse a ceder ante la presión de un grupo de huelguistas en Barcelona. Este profesional optó por mantener su establecimiento abierto y rechazó cualquier intento de coacción, recordando que su derecho a trabajar se equipara al de quienes deciden no acudir a sus puestos durante una huelga. El caso, recogido en un vídeo que circula en redes, puso de relieve la valentía de un ciudadano que priorizó su medio de vida frente a la intimidación.

¡Con dos webs! Este quiosquero en Barcelona no se dejó amilanar ni pisotear por unos violentos huelguistas que pretendían que cerrase su negocio. Un valiente el señor José Luis Morais. pic.twitter.com/4qJnsRp0hS — Luis Rioja (@miescano351) November 12, 2026

La escena mostró la tensión en el centro de la ciudad. Una mujer con keffiyeh se encaró con él, le recriminó y llegó a intentar golpear el expositor de llaveros del quiosco.

Que te quede claro, tú no le vuelves a faltar el respeto

El trabajador y dueño del quiosco no se acobardó:

Calla la boca. Estáis faltando vosotros, no me levantes la mano.

El quiosquero, trabajador vinculado al Colegio de Periodistas de Cataluña, defendió su posición con argumentos sencillos y contundentes:

Me están obligando a cerrar el negocio por la fuerza. Yo soy un trabajador del Colegio de Periodistas de Cataluña. Tenemos derecho a la información. Todos a cara cubierta. Ninguno se saca el pasamontañas. Y todos aluden a que esto es una huelga general. Y se para porque ellos dicen. Y ya está.

«No puedo, yo no puedo», insistió ante las recriminaciones. La llegada de los Mossos d’Esquadra (o Guardia Urbana, según las versiones) permitió que la situación no escalara. La mujer se encaró también con los agentes: «No me empujes… has venido tú a invadir mi espacio», mientras el quiosquero señaló que, salvo ella, el resto del grupo iba encapuchado. Gracias a la intervención policial, pudo continuar con su actividad.⁠

El incidente no fue un caso aislado. Durante la jornada de paro convocada por salarios y vivienda digna, los piquetes recorrieron el centro de Barcelona exigiendo el cierre de comercios con consignas como ‘Cerrado por huelga general’. En ejes como Puerta del Ángel o Paseo de Gracia, tiendas de multinacionales y pequeños negocios bajaron persianas ante la presión.

Barcelona Comerç cifró el seguimiento entre el 50 y el 65 % según zonas, y denunció que muchos cerraron por miedo a los piquetes y a episodios de vandalismo. Más tarde, grupos de encapuchados provocaron destrozos, quemaron contenedores y atacaron escaparates. Incluso se reportaron intentos de incendio en locales del Paseo de Gracia).⁠

Lo que convierte el caso del quiosquero en especialmente revelador es el contraste. Frente a la coacción de grupos que ocultan el rostro y pretenden imponer el paro por la fuerza, un autónomo o pequeño empresario del sector de la prensa defendió el derecho a trabajar y el derecho a la información. Los quioscos de Barcelona, ya en franca decadencia por la caída de la prensa en papel, sobreviven con márgenes estrechos y reinventándose. Un día de cierre forzado no es un gesto simbólico: es una pérdida directa de ingresos para alguien que se levanta temprano para abrir su puesto.