Estalla otro escándalo para Sánchez a puertas del 29-N: La UCO irrumpe en Igualdad para investigar si hubo fraude con las pulseras antimaltrato

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron este jueves de forma simultánea en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas en el marco de una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) por un presunto fraude con fondos de la Unión Europea destinados a la compra de las pulseras telemáticas antimaltrato. La operación, autorizada este mismo día y dirigida por la oficina de la EPPO en Madrid, se centra en el posible uso irregular de recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para adquirir dispositivos electrónicos de control de medidas de alejamiento en casos de violencia de género y sexual.

Según el comunicado del organismo europeo, las diligencias responden a una investigación abierta el año pasado “por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género”. Los agentes se han llevado documentación de ambas sedes. El caso se suma a otra investigación de la misma Fiscalía Europea, también con apoyo de la UCO, que esta semana ha apuntado a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria por fondos europeos en la renovación de sistemas de seguridad de la línea Madrid-Sevilla, tras el accidente de Urda que costó 69 vidas.

El escándalo de las pulseras no es nuevo. El Tribunal de Cuentas publicó en septiembre un informe demoledor en el que detectó “graves deficiencias” en la contratación y el seguimiento del sistema Cometa en los contratos de 2018, 2021 y 2023. El importe total de los expedientes fiscalizados asciende a 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023, financiado en parte con fondos europeos. El órgano fiscalizador subrayó que “la calidad del servicio debe primar sobre el ahorro de costes y garantizarse la mejor tecnología disponible”. Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, con interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron acercamientos de agresores a las víctimas, baterías con autonomía muy inferior a la contratada y retrasos en las reparaciones. Estas deficiencias se prolongaron durante prácticamente toda la vigencia del contrato de 2023, que estuvo operativo hasta mayo de este año.

El cambio de proveedor en 2023 —de Telefónica a una UTE formada por Vodafone y Securitas— marcó el inicio de los problemas más graves. La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 ya alertó de “múltiples fallos” y de un error en el volcado de datos que dejó desprotegidas a numerosas víctimas y provocó sobreseimientos y absoluciones. La Guardia Civil y jueces de violencia de género documentaron casos en los que los agresores burlaban el sistema con facilidad, incluso colocándose las pulseras en animales para engañar al sensor térmico. Informaciones periodísticas señalaron que los dispositivos adquiridos presentaban características similares a modelos de bajo coste disponibles en plataformas chinas, con una previsión de roturas muy superior a la de los anteriores. El Ministerio, entonces bajo Irene Montero y con Ángela Rodríguez “Pam” en la Secretaría de Estado, adjudicó el contrato a pesar de puntuaciones técnicas bajas (el plan de migración obtuvo un 3,6 sobre 10).

La actual ministra Ana Redondo y el Gobierno de Pedro Sánchez minimizaron inicialmente la gravedad, hablando de casos puntuales. Posteriormente reconocieron problemas, encargaron auditorías y anunciaron un nuevo contrato de 71 millones de euros en el que se sustituyen las pulseras por tobilleras, consideradas “más fiables y menos manipulables”. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas y las actuaciones de la Fiscalía Europea llegan en el momento políticamente más sensible: a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por Sánchez tras el fracaso de los decretos de vivienda y en medio de una crisis habitacional y de confianza institucional.

La intervención de la UCO en un ministerio tan emblemático para el relato feminista del Ejecutivo, y sobre fondos europeos destinados precisamente a proteger a las víctimas de violencia de género, supone un nuevo golpe a la credibilidad del Gobierno en plena precampaña. Mientras el PSOE intenta movilizar a su electorado y contener la sangría de apoyos, la Fiscalía Europea —independiente y con capacidad de investigar el mal uso de fondos comunitarios— pone bajo la lupa una gestión que, según el Tribunal de Cuentas, priorizó el ahorro sobre la seguridad de las mujeres. La investigación permanece abierta y secreta en su mayor parte, pero el registro de este jueves confirma que las irregularidades denunciadas durante meses han superado el ámbito político y judicial español para convertirse en un asunto europeo.

A puertas del 29-N, Sánchez acumula otro frente de desgaste: el de la gestión de un sistema de protección que debía ser prioritario y que, según los informes oficiales, falló de forma reiterada y sistemática. Las víctimas, y no solo el Gobierno, son quienes han pagado el precio de esas deficiencias.