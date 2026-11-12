¡Para hincharse a palomitas! Vean cómo la independentista Silvia Orriols se enfrenta a los huelguistas violentos

La escena fue, sencillamente, cine.

El 11 de noviembre de 2026, mientras Barcelona ardía en disturbios, contenedores quemados, cohetes contra los Mossos y tiendas saqueadas durante la huelga general por la vivienda, en la Cataluña rural se vivió una escena que se ha convertido en el vídeo del día. En Ripoll, la alcaldesa y líder de Alianza Catalana, Silvia Orriols, se plantó frente a un piquete que bloqueaba el acceso a un supermercado abierto. El resultado: forcejeos, insultos, empujones y una alcaldesa que no se amilanó.

Orriols, vestida con un abrigo rosa claro, llegó grabando con el móvil a un grupo de manifestantes que impedían la entrada de clientes a un establecimiento de una cadena valenciana (referido en varias crónicas como Mercadona o similar).

Primero intentó documentar la acción. Después, cuando quiso acceder al local o impedir que se prolongara el bloqueo, la situación escaló. Los piquetes se lo impidieron a la fuerza. Hubo empujones, forcejeos y agresiones. Su segundo teniente de alcalde, Guillem Barranquera, la apoyó en los momentos de mayor tensión. Las imágenes, que circularon como la pólvora por redes, mostraron a la alcaldesa metida de lleno en el núcleo del piquete, con bengalas de por medio y una pancarta amarilla.

Esto es lo más bonito que van a poder ver hoy. La alcaldesa de Ripoll @orriolsderipoll dándole cera de la buena a los gandules de los sindicalistas que pretendían perjudicar a quienes quisieron ejercer su derecho legal a trabajar. https://t.co/Ox75470Y1f — Luis Rioja (@miescano351) November 12, 2026

Mezclar churras con merinas

Eso sí, Orriols, como siempre, mezcló churras con merinas y tildó la huelga de una «españolada».

Desde primera hora Orriols había calificado a algunos de los participantes de «gandules, españoles y vagos que impiden trabajar a otros trabajadores». La dirigente independentista, que días antes había tildado la huelga general de «españolada» impulsada por sindicatos patrocinados por la izquierda española, no se quedó en las palabras.

Al defender el comercio argumentó con claridad:

A mí tanto me da si se llama Mercadona o Cal Jepet… si paga impuestos en Ripoll, crea puestos de trabajo en el municipio y abastece a los vecinos, es mi deber garantizar su seguridad y su derecho a levantar la persiana.

Tras el altercado, Orriols denunció haber sido agredida. Publicó una fotografía de su mano izquierda con lesiones visibles en un dedo y marcas. «Algunos de los ‘manifestantes’ me han agredido cuando intentaba impedir que vandalizaran un establecimiento abierto», escribió. También criticó la pasividad de los Mossos d’Esquadra. Según su relato, tuvo que llamar hasta cinco veces al intendente jefe regional y avisar a la consellera de Interior, Núria Parlon, de que los llevaría a los tribunales si no colaboraban con la Policía Local para garantizar la libre circulación. Habló de “órdenes políticas” para potenciar la huelga y de vulneración de derechos fundamentales.

Alguns dels «manifestants» m’han agredit quan intentava impedir que vandalitzessin un establiment obert. A mi tant me fa si es diu Mercadona o cal Jepet…si paga impostos a Ripoll, crea llocs de treball al municipi i abasteix els vilatans és el meu deure garantir la seva seguretat i el seu dret d’aixecar la persiana. #GovernemRipoll — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) November 11, 2026

Les ordres polítiques que els comandaments de Mossos han rebut avui per potenciar la vaga vulneren els drets fonamentals dels ciutadans. He hagut de trucar 5 cops a l’Intendent cap regional de Mossos i notificar-li a la consellera d’interior que els duria als jutjats, perquè ajudessin la Policia Local de Ripoll a garantir la lliure circulació. Una vergonya. — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) November 11, 2026

El relato de los huelguistas y de la oposición local es otro. Desde la CUP se denunció que Orriols y su equipo buscaron el choque desde primera hora, que grabaron de forma provocadora y que un acompañante propinó una patada. Elisenda Alamany (ERC) la tildó de «la típica persona ‘bully’ que después quiere ir de víctima». Los cánticos que se escucharon no fueron precisamente amables: «Sílvia Orriols al paredón», «el próximo día con dinamita» o «Sílvia Orriols vota Vox».