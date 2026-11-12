Sánchez indultará a García Ortiz, el fiscal delincuente, tras ser derrotado el 29-N y aprovechando que su Gobierno estará unos días en funciones

La posible decisión de Pedro Sánchez sobre Álvaro García Ortiz se pospone hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. Así lo publica OKDIARIO, señalando que esta medida de gracia se contempla en un contexto particularmente complejo: con el Ejecutivo en funciones y los focos electorales apagados.

Esta jugada tiene una lógica política bastante clara. Antes de los comicios, la concesión del indulto podría convertirse en uno de esos temas que ocupan tertulias, portadas y redes sociales durante días. Sin embargo, tras las elecciones, La Moncloa tendría más libertad para presentarlo como un simple proceso administrativo que depende de informes. La política española, siempre tan ligada a los calendarios, deja claro que la fecha de una decisión puede ser tan relevante como su propio contenido.

Una condena con consecuencias concretas

El Tribunal Supremo dictó una sentencia contra García Ortiz por un delito de revelación de datos confidenciales, relacionado con un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La condena incluyó:

Dos años de inhabilitación especial para ejercer como fiscal general del Estado.

Una multa de 7.200 euros.

El abono de las costas del proceso.

Una indemnización de 10.000 euros por daños morales a González Amador.

El tribunal consideró que se había difundido información sensible vinculada a una propuesta de acuerdo con la Fiscalía. La sentencia concluyó que dicha conducta perjudicó políticamente a Ayuso y afectó negativamente a la imagen institucional de quien en ese momento dirigía el Ministerio Público.

El posible indulto no eliminaría todos estos efectos. La responsabilidad civil quedaría fuera de la gracia, lo que significa que García Ortiz seguiría obligado a pagar la indemnización. Además, no recuperaría automáticamente el importe de la multa ya satisfecha. El indulto podría afectar a la pena principal y, en su caso, a algunas consecuencias accesorias, pero no invalidaría la sentencia.

El Supremo ya rechazó la petición

La concesión del indulto enfrentaría, además, un importante obstáculo institucional. El Supremo ya se pronunció en contra del indulto solicitado por la Unión Progresista de Fiscales, asociación que estuvo bajo la presidencia de García Ortiz. En junio, la Sala de lo Penal determinó que no existían razones de justicia, equidad o utilidad pública suficientes para recomendar la medida.

El tribunal destacó la seriedad de los hechos, dada la responsabilidad del fiscal general de garantizar la legalidad, promover la Justicia y mantener la confidencialidad de las actuaciones del Ministerio Público. La crítica no se limitó a la severidad de la condena; el argumento principal fue el nivel de responsabilidad que exige el cargo.

Este rechazo no impide que el Consejo de Ministros tramite el expediente. El dictamen del Supremo no es vinculante, pero tiene un peso político y jurídico considerable. Si el Gobierno decide apartarse de esta recomendación, deberá justificar por qué considera que hay motivos distintos a los señalados por el tribunal.

El Ejecutivo en funciones, una vía discutida

La Constitución atribuye al Rey el ejercicio del derecho de gracia, aunque los indultos se conceden mediante Real Decreto a propuesta del ministro de Justicia y tras deliberación del Consejo de Ministros. La cuestión más espinosa será establecer hasta dónde puede llegar un Gobierno en funciones al tomar una decisión de tal calado político.

Desde el entorno de Moncloa se argumenta que un Ejecutivo en funciones puede conceder indultos. Según la información publicada, se prevé esperar a que se elabore el informe correspondiente y no incluir la medida en las reuniones que sigan de inmediato a las elecciones.

El momento elegido podría dar pie a las críticas de la oposición. Partido Popular y Vox podrían acusar al Gobierno de intentar esquivar las consecuencias electorales de una decisión a favor de un exfiscal general condenado por la filtración de información confidencial. La izquierda, por su parte, tendría que justificar una medida que el Supremo ya ha calificado de carente de razones fundamentadas. El desafío no sería solo de carácter jurídico, sino que también afectaría a la percepción de independencia de la Fiscalía y a la relación entre la política y la Justicia.

Elemento Situación prevista Momento Después de las elecciones del 29 de noviembre Gobierno Ejecutivo en funciones Pena principal Dos años de inhabilitación Multa 7.200 euros, a menos que ya se haya pagado Indemnización 10.000 euros, no indultable Informe del Supremo Desfavorable

La paradoja es difícil de pasar por alto: el Gobierno podría justificar la normalidad jurídica de la medida mientras que el momento escogido sugiere una clara intención de suavizar su impacto político. En este país, incluso los trámites administrativos parecen tener un sentido muy agudo del timing electoral.

Queda por determinar si el indulto incluiría explícitamente la inhabilitación, si la multa seguiría pendiente y qué justificación final ofrecería el Ejecutivo. La indemnización a González Amador, en cualquier caso, permanecería inalterada: el perdón institucional puede alcanzar la pena, pero no borra la responsabilidad civil.