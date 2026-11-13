Abascal: Defensa de Ceuta, bajada de impuestos, repatriaciones, prioridad nacional, juzgar a Sánchez… estas son las propuestas de VOX tras el 29-N

Sentido común.

La campaña de VOX comienza con un ambicioso programa que recoge 115 medidas y un mensaje contundente: Ceuta, inmigración, impuestos y prioridad nacional.

Santiago Abascal presenta al Gobierno como «el enemigo número uno de lo público», señalando que el deterioro de la sanidad, la vivienda y los servicios sociales está ligado a la supuesta falta de atención a los españoles.

Huesca fue el punto elegido por el líder de Vox para elevar el tono previo al inicio oficial de la campaña.

Su ejemplo: una niña enferma y una familia que se enfrenta a problemas para cubrir gastos de desplazamiento y tratamiento médico.

Esta imagen simboliza la estrategia: transformar los recursos limitados en una confrontación política sobre quién debería recibir ayuda primero. El lema del partido, «Es sentido común», pretende hacer que una propuesta ideológica se vista como una norma elemental de gestión doméstica.

Ceuta como primera prueba de autoridad

El programa coloca a Ceuta y Melilla en el foco de atención. VOX plantea «recuperar Ceuta para los ceutíes», militarizar la frontera, impulsar un plan de inversiones y proceder inmediatamente a la expulsión de inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal. Además, sugiere promover el juicio contra Pedro Sánchez y su Gobierno por traición y delitos contra la seguridad del Estado.

La formulación de estas propuestas tiene un evidente fin electoral. Ceuta conjuga cuestiones de seguridad, soberanía, presión migratoria y críticas al Gobierno en una escena política singular. Sin embargo, cualquier iniciativa que busque expulsiones o despliegue militar en la frontera podría verse obstaculizada por la legislación española, el Derecho europeo y los procedimientos judiciales. La política puede prometer rapidez; la Administración, en general, exige formularios, recursos y, sin duda, un buen número de sellos.

Las propuestas se estructuran en tres ejes:

Prioridad nacional en ayudas, vivienda y servicios públicos.

en ayudas, vivienda y servicios públicos. Remigración , término que Vox usa para referirse al regreso de inmigrantes que no aporten o que dependan de ayudas.

, término que Vox usa para referirse al regreso de inmigrantes que no aporten o que dependan de ayudas. Desregulación y bajada de impuestos.

Menos impuestos y una Administración más pequeña

En el ámbito económico, VOX promete reducir el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades. Para los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional, se propone una cuota cero. El programa también contempla una reindustrialización «radical», más inversiones y la eliminación del gasto que el partido considera innecesario o ideológico.

La reducción fiscal busca atraer a trabajadores, empresas y pequeños negocios, pero surge una pregunta ineludible: ¿cómo compensar la menor recaudación sin perjudicar la financiación de sanidad, educación o pensiones? La solución que propone Vox se basa en eliminar duplicidades, subvenciones y estructuras administrativas. Por tanto, el debate no se limita a cuánto se puede bajar impuestos, sino a qué partidas quedarán protegidas y cuáles se verían recortadas.

En lo que respecta a vivienda, el partido aboga por:

Derogar la ley estatal de vivienda.

Construir más viviendas nuevas y protegidas.

Eximir de impuestos a la compra de la primera vivienda habitual.

Desalojar a los okupas en menos de 24 horas.

Priorizar el acceso a vivienda pública para los españoles.

Esta combinación busca abordar dos preocupaciones muy concretas: los alquileres altos y la dificultad de emancipación. Su implementación dependería, en gran medida, de las competencias autonómicas y municipales en materia de suelo, vivienda y servicios sociales.

Inmigración: el núcleo del programa

La inmigración constituye una parte importante de las 115 medidas. Vox propone prohibir regularizaciones masivas, eliminar el arraigo, endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad y revisar las concesiones que considere fraudulentas. También plantea la repatriación de inmigrantes en situación irregular y la deportación de aquellos que cometan delitos o impongan pautas culturales que, según el partido, sean incompatibles con la dignidad de la mujer.

La prioridad nacional se aplicaría también al Ingreso Mínimo Vital, las plazas en guarderías, las ayudas sociales, los bonos de comedor y la vivienda pública. El argumento que defiende Abascal es sencillo y directo: si no hay recursos suficientes para todos, deben ir destinados primero a los españoles. La complejidad jurídica y política radica en convertir ese principio en normas que sean compatibles con la igualdad ante la ley y con las obligaciones internacionales de España.

El término «remigración» introduce una diferencia significativa respecto a programas anteriores. No se trata solo de controlar las fronteras o acelerar expulsiones, sino de fomentar el regreso de quienes no trabajen, no contribuyan o dependan de ayudas. Esta medida plantea cuestionamientos sobre criterios, garantías y la viabilidad de su implementación.

Sánchez, aborto y el giro táctico

La propuesta incluye también la idea de juzgar a Pedro Sánchez y a su Gobierno por sus acciones en relación con Ceuta y la seguridad del Estado. La acusación de «traición» forma parte del discurso movilizador de VOX, pero llevarla a los tribunales requeriría evidencias, tipificaciones delictivas concretas y una decisión de los jueces, no solo contar con una mayoría parlamentaria.

En temas de familia y vida, VOX defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la objeción de conciencia y un refuerzo en los cuidados paliativos. Sin embargo, el programa no pide explícitamente la derogación de la ley del aborto, como sí lo hacía el programa de 2023. En su lugar, el partido propone modificar sus efectos y poner en marcha un plan nacional de natalidad, que contemple bonificaciones fiscales y mayores ayudas familiares.

Este matiz indica un ajuste estratégico. La formación preserva su identidad cultural, pero evita centrar la campaña en la derogación del aborto. Así, el enfoque se desplaza hacia inmigración, seguridad y cuestiones económicas, temas que podrían atraer a un electorado más amplio, más allá de sus votantes tradicionales.

Con 115 medidas y trece bloques, VOX presenta una oferta clara: fronteras más firmes, impuestos más bajos, menos regulación y preferencia para los españoles. Lo más llamativo radica en el orden del documento: la primera medida se centra en Ceuta, mientras que el tema del aborto, a pesar de su relevancia histórica en el discurso del partido, aparece sin una solicitud explícita de derogación.