Apoteósico estacazo de Ayuso a Begoña Gómez: «Podrá dar clases de gestión de saunas con final feliz»

¡Colosal!

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no dejó pasar la oportunidad de golpear con fuerza a Begoña Gómez y, de paso, al propio Pedro Sánchez.

En un acto previo al arranque de la verdadera campaña electoral, la dirigente popular convertió en diana la insistencia del PSOE en presentar a la esposa del presidente del Gobierno como una figura intachable, casi un brazo incorrupto de Santa Teresa, pese a las sombras que rodean su gestión.

El vídeo de la intervención, compartido con entusiasmo en redes, muestra a Ayuso con su estilo directo y sin filtros, recordando que los socialistas siguen tropezando con la misma piedra.

El golpe directo

El tono fue el habitual de Ayuso cuando decide ir a por todas: irónico, directo y con ese punto de crueldad política que tanto irrita en La Moncloa.

Voy a echar de menos que se me vea tanto en Radio Televisión Española, porque Pedro Sánchez, preso de sus obsesiones, había comprado la televisión pública para verme todo el tiempo. Yo creo que Begoña se había llegado a poner tan celosa que le han sacado esta noche en un mitin. Le han puesto la camiseta de la universidad y la han puesto a hablar, a dar lecciones. Y ahora será candidata a rectora o a cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases, qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto.

La alusión a las saunas con final feliz no fue gratuita ni improvisada.

Remite a un capítulo conocido y documentado del entorno familiar de Begoña Gómez. Su padre, Sabiniano Gómez Serrano, gestionó durante décadas, a través de la sociedad San Bernardo 36 S.L. y otras mercantiles vinculadas a sus hermanos, una red de locales en Madrid que operaban bajo la denominación de saunas o sauna con servicio de bar. Informes policiales municipales de los años 2000, sentencias judiciales y testimonios posteriores han descrito esos establecimientos —entre ellos la sauna Adán en la calle San Bernardo, la sauna Azul o el local del Paseo de la Castellana 180— como centros en los que se ejercía la prostitución, tanto de hombres como de mujeres. Inspecciones detectaron irregularidades graves: falta de seguros de responsabilidad civil, salidas de emergencia bloqueadas, obras no autorizadas y deficiencias higiénico-sanitarias. Distintos medios han publicado que Begoña Gómez participó en tareas contables y administrativas de esos negocios en la década de los noventa y principios de los 2000, antes del ascenso político de su marido.

La ironía de Ayuso adquirió más relieve cuando se recuerda que Pedro Sánchez defendió en público la abolición de la prostitución mientras, según las crónicas judiciales y periodísticas, el entramado familiar seguía activo en paralelo a su carrera política. La frase de la presidenta madrileña convirtió ese pasado en munición de campaña y contrapone el relato de lecciones universitarias que el PSOE ha querido proyectar con la realidad de los negocios que rodearon a la familia Gómez.

El acto del PP no se limitó al dardo contra Begoña. Ayuso aprovechó también para cargar contra los sindicatos educativos que protestaban en la puerta y que mantienen una huelga que, según ella, ha privado a los alumnos de cientos de miles de horas lectivas.