Arranque de campaña electoral en 4 escenarios: mítines, Jordi Wild, encuestas y primer debate…

Se pensaban ustedes que la precampaña no estaba siendo para tanto… Pues arranca la campaña electoral. Los 15 días que se vienen por delante y la fritura correspondiente a la que nos van a someter, pueden ser históricos.

Es en este 13 de noviembre cuando oficialmente arranca la campaña electoral, aunque pareciera que llevamos semanas con ella. Así que se dieron los primeros mítines de los principales candidatos en distintas ciudades de España:

1. Sánchez, Feijóo y Abascal abren la campaña con mítines simultáneos

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, eligió Sevilla para el acto de apertura y a su mujer, tetraimputada, porque todo vale y el ruido es su principal aliado, dando un mitin a los socialistas entregados que aplauden como focas. Lo raro realmente es que no vayan a salir Zapatero o Puente. Ándense con ojo.

Alberto Núñez Feijóo arrancó en Badalona y Santiago Abascal en Huesca.

A Pedro Sánchez, además, le quedó tiempo para ir a recibir un masaje en su tele de cabecera, la pública, con el Perro Andaluz, donde se ha viralizado su reacción a las críticas de Ayuso por su físico:

No sabía que necesitaba ver la reacción de Sánchez a las fichas que le tira Ayuso JAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJAJA https://t.co/Y7wHkriWCS — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) November 12, 2026

Probablemente Ada Colau también abrió campaña con un mitin, pero es que nos da bastante igual.

2. El CIS sitúa al PSOE líder, por supuesto

El último barómetro del CIS, como no podía ser de otra manera, es otra desvergüenza blanco sobre negro. Y es que están en una de las últimas antes de que a Tezanos le jubile la derecha de una vez por todas: victoria de su querido y valedor Pedro Sánchez y nada de mayoría para PP y VOX.

Otorga al PSOE una ventaja de unos ocho puntos sobre el PP y deja a la suma de populares y Vox sin mayoría absoluta. La encuesta, elaborada con más de 45.000 entrevistas, se desmarca de otros sondeos y refuerza las expectativas socialistas de cara al 29-N. Tezanos destaca la remontada del partido en el gobierno pese a la reciente huelga general. Los resultados han centrado el debate en las primeras horas de campaña.

Entrañable.

3. Jordi Wild publica sus entrevistas con Sánchez, Feijóo y Colau

El youtuber Jordi Wild publica este viernes 13 las conversaciones con los principales candidatos, salvo Santiago Abascal, como ya se han enterado ustedes.

Las entrevistas abordan vivienda, migración y la situación económica, y generan expectación en redes durante las primeras horas de la campaña oficial. El formato digital se convierte en una herramienta clave para llegar a votantes jóvenes. La ausencia de Abascal ha alimentado la polémica desde anoche.

LINKS DE LAS ENTREVISTAS A LOS CANDIDATOS:

– Ada Colau: https://t.co/OT0eLX7U5j

– Alberto Núñez Feijóo: https://t.co/MI7y244rjk

– Pedro Sánchez: https://t.co/59Ze7RbUNu — Jordi Wild (@JordiWild) November 13, 2026

4. Begoña Gómez interviene por primera vez en el cierre de precampaña del PSOE

Como decíamos en el punto 1, la esposa de Pedro Sánchez llegó incluso a tomar la palabra ayer en el acto previo al arranque oficial, agradeciendo el apoyo recibido y animando a la militancia.

«El tiempo de las ‘señoras de’ ya ha pasado; somos las autoras de nuestras vidas».

No digan que no es acojonante.

Por último, recuerden que esta noche en laSexta será el primer debate televisado entre políticos de los 4 principales partidos. No serán los candidatos sino los expertos elegidos en vivienda y economía, temas principales elegidos para el show.

Juan Bravo (PP), José María Figaredo (VOX) y los ministros en funciones Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy serán los contendientes.