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Política

CRUCE TUITERO ENTRE PSOE Y PP EN MADRID

Brutal zasca de Alfonso Serrano a Mar Espinar (PSOE) por decir que el del PP ha quedado para colocar sillas en mítines: «Mejor eso que colocar a prostitutas»

El senador popular responde con dureza a las críticas de la lacaya de Sánchez y defiende su posición dentro del partido

Brutal zasca de Alfonso Serrano a Mar Espinar (PSOE) por decir que el del PP ha quedado para colocar sillas en mítines: "Mejor eso que colocar a prostitutas"
Mar Espinar y Alfonso Serrano. PD.
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Aún debe estar buscando de dónde le vino el zasca.

Alfonso Serrano, escudero de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, respondió con un golpe directo a las palabras de Mar Espinar, la diputada del PSOE en la Asamblea madrileña que cuestionó su ausencia en las listas al Congreso.

El intercambio se produjo tras un tuit del PSOE Madrid que ironizaba sobre el cambio de cromos entre Ayuso y Alberto Núñez Feijóo y sugería que Serrano quedaría relegado a tareas menores como colocar sillas en mítines. El parlamentario dejó claro que su rol actual no requiere ese tipo de listas.

La respuesta de Serrano llegó en un momento en que Mar Espinar, fiel a la línea de Pedro Sánchez, parece haber centrado su atención en desacreditar al popular madrileño.

Lejos de aceptar la idea de que queda fuera de juego, Serrano recuerda que ya ostenta el cargo de senador por designación autonómica y que no necesita figurar en papeletas electorales para mantener su influencia dentro del PP. El tono empleado por la socialista ha sido interpretado como un intento de minusvalorar su trayectoria, pero el propio Serrano lo ha girado en su contra al señalar prácticas del partido de Espinar en empresas públicas.

Serrano no se anduvo por rodeos al contestar directamente a Mar Espinar. Sus palabras han sido contundentes y han puesto el foco en lo que considera incoherencias del PSOE. El texto original del popular reza:

Estimada Mar. Prefiero colocar sillas honestamente para mis afiliados que a prostitutas en empresas públicas que es lo que hace tu partido. Mejor eso que colocar a prostitutas.

Alfonso Serrano añadió además que «ya soy senador por designación. No necesito ir en una lista a Cortes». Esta declaración reforzó la idea de que su peso dentro del PP madrileño sigue intacto, a pesar de los intentos de Espinar por presentarlo como un secundario relegado.

A lo largo de su intervención, Serrano combinó defensa personal con ataque político. Destaca que su labor con los afiliados es honesta y contrasta esa actitud con las decisiones que atribuye al PSOE en organismos públicos. El mensaje ha circulado rápidamente y ha sido interpretado por muchos como un recordatorio de que Serrano continúa siendo uno de los valores de referencia del partido en Madrid, más allá de cualquier lista al Congreso.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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