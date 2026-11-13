Feijóo amenaza a Sánchez con una auditoría, que podría acabar con el marido de Begoña en la cárcel

La campaña electoral comienza con Alberto Núñez Feijóo decidido a hacer de la supervisión del Gobierno de Pedro Sánchez una de sus principales armas políticas. En Badalona, el líder del PP prometió un Ejecutivo «que no robe» y anunció una auditoría para esclarecer el uso del dinero público, según informa El Debate.

El mensaje se emitió durante el último acto antes del inicio oficial de la campaña, que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Llefià, ante unos 3.500 seguidores, según declaraciones del Partido Popular. Feijóo estuvo acompañado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y por el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Aunque el acontecimiento fue local, la ambición de su discurso abarcó el ámbito nacional.

Una auditoría con dos finalidades

El líder popular mencionó una «auditoría del saqueo» para descubrir «dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado». Con esta declaración busca posicionar al PP como una alternativa que ejerza un control institucional frente a un Gobierno que, según ellos, está manchado por una serie de escándalos y decisiones controversiales.

El segundo objetivo aludido fue la denominada «auditoría de la decencia». Aquí, la meta no se limita a revisar contratos o subvenciones; se trata de indagar por qué fallan servicios que impactan la vida diaria:

El funcionamiento de los trenes.

La ejecución de obras públicas.

La construcción de vivienda.

La relación entre impuestos abonados y servicios recibidos.

Este planteamiento resulta efectivo desde una perspectiva electoral, ya que transforma temas complejos en una pregunta clara: cuánto paga el ciudadano y qué recibe a cambio. La política en España tiende a convertir las auditorías en grandes promesas de limpieza; el verdadero desafío llega después, al abrir expedientes, revisar contratos y lidiar con la letra pequeña.

Por otro lado, el PP ha enlazado su discurso con la investigación de la Fiscalía Europea y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre un presunto fraude vinculado a fondos europeos, destinados a pulseras telemáticas para controlar medidas cautelares y condenas por violencia de género. Esta actuación ha impactado en dependencias del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, según la información revelada este jueves.

Los populares han sacado provecho de este caso para señalar que el Ejecutivo ha perdido autoridad moral. Su argumento enfatiza la contradicción entre el discurso feminista del Gobierno y una investigación que involucra dispositivos destinados a proteger a mujeres víctimas de violencia machista. Aunque la acusación posee un alto impacto político, la investigación deberá esclarecer responsabilidades concretas y diferenciar las sospechas de los hechos comprobados.

La presión sobre Sánchez y el factor judicial

La mención al marido de Begoña Gómez eleva la intensidad de la confrontación. Feijóo presenta la promesa de revisar la gestión pública como una medida general, pero en el marco político se interpreta como una advertencia sobre las causas que afectan al círculo presidencial. Aspira a que una eventual llegada a La Moncloa permita investigar decisiones, contratos y procedimientos que hoy están bajo observación.

Es necesario distinguir, sin embargo, entre una auditoría administrativa y una condena penal. La primera puede identificar irregularidades, sobrecostes o fallos de control; la segunda requiere una investigación judicial, pruebas válidas y una resolución definitiva. Mezclar ambos conceptos puede resultar efectivo para un mitin, pero entorpece la credibilidad de cualquier futura comisión de revisión.

Esta promesa del PP llega, además, en un contexto electoral cargado de tensión. El CIS publicó el jueves que el PSOE podría alcanzar entre 134 y 143 escaños, mientras el PP oscilaría entre 98 y 106, con VOX en un rango de 57 a 65 diputados. La encuesta señala una ventaja socialista próxima a ocho puntos, aunque esos datos coexisten con sondeos privados que ofrecen resultados diferentes y con una campaña aún en pleno desarrollo.Una campaña centrada en el desgaste

La intervención en Badalona subraya que el PP pretende movilizar a su electorado mediante una mezcla de corrupción, deterioro de los servicios públicos y un cansancio social palpable. Feijóo no solo ofreció una alternativa de gestión; también planteó una suerte de revisión integral del periodo de Sánchez.

Este enfoque presenta tanto ventajas como desventajas. La ventaja es que permite agrupar diversos problemas bajo una idea común: falta de control. No obstante, el riesgo radica en convertir la campaña en un juicio político constante, repleto de acusaciones cada vez más graves y escaso espacio para debatir soluciones concretas en temas como vivienda, empleo o financiación autonómica.

El contexto catalán añade otra capa de complejidad. Badalona actúa como un escaparate de la lucha por el voto urbano y como demostración de la fuerza del PP en una comunidad donde el partido busca crecer. La participación de Albiol refuerza la imagen de gestión municipal y seguridad, mientras Feijóo intenta proyectar esa imagen a nivel nacional.

El episodio presenta una curiosidad política: el líder popular ha optado por una palabra tan técnica como «auditoría» para plantear una promesa que debería ser esencialmente emocional. En plena precampaña, la revisión de cuentas ya no resuena solo como un proceso administrativo; se ha transformado en el lema que el PP utiliza para tratar de abrir las puertas de La Moncloa.