Figaredo llama a construir «una España del sentido común» y reclama el voto el 29 de noviembre

«Todos tenemos la sensación de que España ya no funciona», ha comenzado señalando, poniendo voz a algunas de las principales preocupaciones que, a su juicio, afectan a los españoles. La dificultad para acceder a una vivienda, el deterioro de la educación, la pérdida de oportunidades para prosperar y una situación económica en la que ni siquiera tener uno o dos trabajos garantiza llegar a fin de mes han centrado su diagnóstico.

José M. Figaredo también ha aludido -en el debate de LASEXTA- al deterioro de los servicios públicos, mencionando las listas de espera, los accidentes ferroviarios, la falta de infraestructuras hídricas y los problemas de suministro eléctrico, además de referirse a la situación de Ceuta y Melilla.

En su intervención, ha atribuido esta situación a lo que considera una gestión política marcada por la corrupción, la presión migratoria, el exceso de regulación ideológica y una fiscalidad que, según ha denunciado, asfixia a las familias, perjudica a las empresas y dificulta la actividad del campo español.

Pero el mensaje de Figaredo no se ha quedado en la crítica. El candidato ha querido cerrar su intervención con una propuesta de futuro y una apelación a la esperanza: «Una España en la que el esfuerzo permita ahorrar, adquirir una vivienda, formar una familia, vivir seguros y disfrutar de unos servicios dignos».

Una visión de país que ha resumido en una idea: «Una España en la que los españoles vayan primero. Una España del sentido común».

Con estas palabras, Figaredo ha concluido su minuto de oro apelando a la movilización electoral y pidiendo la confianza de los ciudadanos en las elecciones del próximo 29 de noviembre.