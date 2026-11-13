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Política

MINUTO DE ORO DE VOX EN EL DEBATE DE LA SEXTA

Figaredo llama a construir «una España del sentido común» y reclama el voto el 29 de noviembre

El portavoz de Economía de Vox  pone el foco en la crisis de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, la presión fiscal y la situación económica de las familias

Figaredo llama a construir «una España del sentido común» y reclama el voto el 29 de noviembre
Figaredo PD.
Archivado en: José María Figaredo | Política

«Todos tenemos la sensación de que España ya no funciona», ha comenzado señalando, poniendo voz a algunas de las principales preocupaciones que, a su juicio, afectan a los españoles. La dificultad para acceder a una vivienda, el deterioro de la educación, la pérdida de oportunidades para prosperar y una situación económica en la que ni siquiera tener uno o dos trabajos garantiza llegar a fin de mes han centrado su diagnóstico.

José M. Figaredo también ha aludido -en el debate de LASEXTA-  al deterioro de los servicios públicos, mencionando las listas de espera, los accidentes ferroviarios, la falta de infraestructuras hídricas y los problemas de suministro eléctrico, además de referirse a la situación de Ceuta y Melilla.

En su intervención, ha atribuido esta situación a lo que considera una gestión política marcada por la corrupción, la presión migratoria, el exceso de regulación ideológica y una fiscalidad que, según ha denunciado, asfixia a las familias, perjudica a las empresas y dificulta la actividad del campo español.

Pero el mensaje de Figaredo no se ha quedado en la crítica. El candidato ha querido cerrar su intervención con una propuesta de futuro y una apelación a la esperanza: «Una España en la que el esfuerzo permita ahorrar, adquirir una vivienda, formar una familia, vivir seguros y disfrutar de unos servicios dignos».

Una visión de país que ha resumido en una idea: «Una España en la que los españoles vayan primero. Una España del sentido común».

Con estas palabras, Figaredo ha concluido su minuto de oro apelando a la movilización electoral y pidiendo la confianza de los ciudadanos en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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