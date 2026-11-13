Juan Bravo apela al cambio político y pide el voto para Feijóo: «El miedo no va a funcionar»

Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, aprovechó su intervención en el minuto de oro del debate de LaSexta para lanzar un mensaje de cambio político, confianza y movilización electoral.

El dirigente popular puso como ejemplo su experiencia en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno para defender que es posible abrir una nueva etapa política y dejar atrás los mensajes basados en el miedo.

«Yo fui consejero en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, y el mensaje de los de hoy eran los mismos que antes. En Andalucía hubo miedo, hubo cambio», afirmó Bravo, estableciendo un paralelismo entre la situación que vivió Andalucía y el escenario político nacional.

Los salarios pierden poder adquisitivo, los impuestos no dejan de subir y cada vez más familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. España necesita bajar impuestos y aliviar el bolsillo de las familias. #LaSextaDebate https://t.co/HflL9t9feO — Partido Popular (@ppopular) November 13, 2026

En su intervención, el dirigente popular criticó la estrategia de quienes, a su juicio, llevan ocho años gobernando sin haber conseguido resultados suficientes. «El miedo es el mensaje que tienen aquellos que llevan ocho años gobernando y no han conseguido absolutamente nada. Pero esto no va a funcionar», aseguró.

Frente a ese discurso, Bravo defendió la necesidad de impulsar una nueva etapa política liderada por Alberto Núñez Feijóo, basada en compromisos concretos y medidas dirigidas a mejorar la vida de los ciudadanos. Entre sus principales propuestas destacó la construcción de un millón de viviendas, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y permitir que los jóvenes puedan emanciparse antes de cumplir los 30 años.

El PP ha defendido siempre la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Que nadie utilice a nuestros mayores para generar miedo Sánchez fue el que votó a favor de congelarlas con Zapatero. Los hechos están ahí. #LaSextaDebate https://t.co/uK508pWeSz — Partido Popular (@ppopular) November 13, 2026

El vicesecretario general de Economía también puso el foco en la estabilidad institucional y la gestión económica. En este sentido, defendió la importancia de que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben cada año, de que las inversiones lleguen a las infraestructuras ferroviarias y de acabar con una situación que resumió con una frase contundente: «Que por fin los españoles dejen de pagar más y recibir menos».

Con este planteamiento, Bravo quiso presentar el proyecto de Feijóo como una alternativa centrada en la gestión, las oportunidades y la recuperación de la confianza. Un mensaje que conectó con su experiencia en Andalucía, donde el Partido Popular logró gobernar tras años de gobiernos socialistas y donde, según recordó, el cambio terminó imponiéndose frente a los mensajes que apelaban al temor.

Construir, facilitar y proteger. Eso es lo que nosotros proponemos. Un millón de viviendas en la primera legislatura. Modificar la Ley del Suelo, aprobar una ley antiokupación y ofrecer incentivos fiscales para jóvenes, inquilinos y propietarios. #LaSextaDebate https://t.co/ltyPQtWDiQ — Partido Popular (@ppopular) November 13, 2026

El dirigente popular cerró su intervención con una apelación directa a la responsabilidad de los ciudadanos y a la movilización en las urnas. «Para este cambio necesitamos tu voto. Para este cambio te necesitamos a ti. Contamos contigo», concluyó.

Un llamamiento con el que Juan Bravo quiso convertir el minuto de oro en una invitación a respaldar el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo y a apostar por una nueva etapa para España.