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Política

Minuto de Oro en el debate de La Sexta

Juan Bravo apela al cambio político y pide el voto para Feijóo: «El miedo no va a funcionar»

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular reivindica el modelo de gestión de Juanma Moreno en Andalucía y presenta las propuestas de Alberto Núñez Feijóo como alternativa al actual Gobierno

Juan Bravo apela al cambio político y pide el voto para Feijóo: «El miedo no va a funcionar»
Juan Bravo PD.
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Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, aprovechó su intervención en el minuto de oro del debate de LaSexta para lanzar un mensaje de cambio político, confianza y movilización electoral.

El dirigente popular puso como ejemplo su experiencia en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno para defender que es posible abrir una nueva etapa política y dejar atrás los mensajes basados en el miedo.

«Yo fui consejero en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, y el mensaje de los de hoy eran los mismos que antes. En Andalucía hubo miedo, hubo cambio», afirmó Bravo, estableciendo un paralelismo entre la situación que vivió Andalucía y el escenario político nacional.

En su intervención, el dirigente popular criticó la estrategia de quienes, a su juicio, llevan ocho años gobernando sin haber conseguido resultados suficientes. «El miedo es el mensaje que tienen aquellos que llevan ocho años gobernando y no han conseguido absolutamente nada. Pero esto no va a funcionar», aseguró.

Frente a ese discurso, Bravo defendió la necesidad de impulsar una nueva etapa política liderada por Alberto Núñez Feijóo, basada en compromisos concretos y medidas dirigidas a mejorar la vida de los ciudadanos. Entre sus principales propuestas destacó la construcción de un millón de viviendas, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y permitir que los jóvenes puedan emanciparse antes de cumplir los 30 años.

El vicesecretario general de Economía también puso el foco en la estabilidad institucional y la gestión económica. En este sentido, defendió la importancia de que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben cada año, de que las inversiones lleguen a las infraestructuras ferroviarias y de acabar con una situación que resumió con una frase contundente: «Que por fin los españoles dejen de pagar más y recibir menos».

Con este planteamiento, Bravo quiso presentar el proyecto de Feijóo como una alternativa centrada en la gestión, las oportunidades y la recuperación de la confianza. Un mensaje que conectó con su experiencia en Andalucía, donde el Partido Popular logró gobernar tras años de gobiernos socialistas y donde, según recordó, el cambio terminó imponiéndose frente a los mensajes que apelaban al temor.

El dirigente popular cerró su intervención con una apelación directa a la responsabilidad de los ciudadanos y a la movilización en las urnas. «Para este cambio necesitamos tu voto. Para este cambio te necesitamos a ti. Contamos contigo», concluyó.

Un llamamiento con el que Juan Bravo quiso convertir el minuto de oro en una invitación a respaldar el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo y a apostar por una nueva etapa para España.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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