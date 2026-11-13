El PP y VOX arrancan la campaña del 29-N con una sólida mayoría absoluta y siguen sacando a votantes de la abstención

El panorama electoral se presenta incómodo para Pedro Sánchez: El Mundo sitúa a PP y Vox en un rango de entre 189 y 202 escaños, claramente por encima de la mayoría absoluta.

Este dato no es definitivo, pero sí establece las bases del enfrentamiento. La derecha inicia la contienda del 29-N con una ventaja considerable, con la capacidad de gobernar sin depender de complicadas alianzas parlamentarias y un creciente número de votantes dispuestos a abandonar la abstención.

El tracking diario de Sigma Dos, realizado entre el 3 y el 11 de noviembre, otorga al Partido Popular una intención de voto del 30,8% y una estimación de entre 126 y 132 diputados. Vox alcanza un 19,6%, moviéndose en la banda de 63 a 70 escaños. De un modo general, ambos partidos sumarían el 50,4% de los votos, superando sin problemas los 176 diputados necesarios.

Partido Intención de voto Estimación de escaños PP 30,8% 126-132 Vox 19,6% 63-70 PP + Vox 50,4% 189-202

La lectura política principal no se limita únicamente a la ventaja del PP. También es significativa la evolución de Vox. El partido de Santiago Abascal está afianzando un volumen de voto que puede alterar el equilibrio dentro del bloque conservador. Ya no se trata solo de ver si habrá un cambio, sino de quién tendrá mayor poder en la definición de los términos.

En este contexto, Alberto Núñez Feijóo busca hacerse con el protagonismo. El líder del PP plantea la campaña como una confrontación entre gestión y conflicto, entre estabilidad e incertidumbre. Su objetivo es atraer a votantes moderados, sin descuidar a aquellos que claman por respuestas más contundentes en materia de inmigración, seguridad o identidad nacional.

Por su parte, Vox intenta expandir su base electoral. La reciente entrevista con Abascal en La Revuelta es uno de los elementos que el sondeo relaciona con su evolución. El partido también aspira a convertirse en la segunda fuerza en regiones específicas y a arrebatar al PSOE escaños clave en provincias como Murcia. En Madrid, según las proyecciones, también se aproxima a esa posición.

Una mayoría que sigue dependiendo de la aritmética

Las encuestas muestran una mayoría sólida, pero el sistema electoral español exige un análisis provincia por provincia. Un alto porcentaje a nivel nacional no garantiza directamente un número equivalente de escaños. La concentración del voto y la competencia entre las tres grandes fuerzas jugarán un papel crucial en circunscripciones pequeñas y medianas.

La distribución podría ser especialmente delicada en provincias donde PP y Vox luchan por el último escaño. Una fragmentación excesiva del voto conservador podría favorecer la resistencia socialista, mientras que una mejor coordinación podría ampliar la ventaja. Por lo tanto, el resultado final dependerá tanto de la movilización como del balance entre las dos formaciones.

Además, la campaña tendrá un matiz territorial importante. El PP ha puesto a sus alcaldes en primera línea, involucrando a 236 de ellos en sus listas, con el objetivo de convertir la estructura municipal en una potente red de movilización electoral. Vox, a su vez, pretende captar un voto más transversal que no se limite a su electorado más fiel.

El PSOE enfrenta un desafío de recuperación

El PSOE se encuentra en una posición defensiva. La encuesta revela una distancia considerable con respecto al PP y un bloque de derechas que ya supera la mayoría absoluta en el rango más alto de la horquilla. La tarea para los socialistas es frenar la pérdida de votantes, activar a quienes podrían optar por quedarse en casa y presentar estos comicios como un plebiscito sobre el futuro político del país.

La ausencia de Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda se suma al contexto de la encuesta y podría influir en la conversación pública. En campaña, cualquier error de percepción se ve amplificado. La política en España tiene esta particularidad: un debate parlamentario puede prolongarse durante semanas, pero una imagen desafortunada puede acaparar la atención en un instante.

El presidente ha advertido sobre el riesgo de un Gobierno formado por PP y Vox, mientras que los populares plantean el 29-N como una oportunidad de cambio. El PSOE se propone movilizar a su electorado apostando por una confrontación entre bloques y haciendo un llamado para frenar a la derecha. Además, los socialistas necesitan que sus aliados y fuerzas cercanas mantengan suficiente representación para evitar que la suma conservadora logre una autonomía parlamentaria inquebrantable.

Las claves de los próximos días son claras:

La participación en las grandes ciudades y entre los jóvenes.

La transferencia de votos entre PP y Vox.

La capacidad del PSOE para recuperar a quienes optaron por la abstención.

El comportamiento de los partidos territoriales.

La distribución de los últimos escaños en provincias competitivas.

El Senado añade otra dimensión al desafío. Los pactos entre las formaciones pueden modificar las mayorías en la Cámara Alta, especialmente en provincias donde la coordinación de candidaturas tenga efectos directos. El Congreso se encarga de la investidura, pero el Senado puede condicionar reformas, nombramientos y la ejecución de una agenda política estable.

La imagen inicial claramente beneficia a PP y Vox, aunque las urnas aún están lejos. El margen conservador permite algunos errores, pero no se puede permitir una campaña caótica. Para Sánchez, el desafío es más apremiante: debe convertir una ventaja demoscópica en una movilización efectiva antes de que la mayoría de sus adversarios deje de parecer una posibilidad y comience a comportarse como un pronóstico.

Una cifra que destaca es que la suma conservadora no solo supera los 176 escaños en la estimación media, sino que puede alcanzar hasta 202 en el extremo superior; en la política española, incluso los números deben hacer campaña.