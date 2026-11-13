La UCO señala al ex chófer de Sánchez como nexo de financiación para beneficiar a Ábalos

El caso que envuelve a José Luis Ábalos suma un nuevo hilo con repercusiones políticas: la UCO afirma que Cristian Corvillo, quien fue chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017, sirvió como intermediario de fondos para el exministro. Así se detalla en un artículo de El Debate, basado en el último informe que se ha enviado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

La investigación enlaza estos fondos con la adquisición de una vivienda para Andrea de la Torre, actual pareja de Ábalos. Según indica la UCO, aunque el piso esté formalmente registrado a nombre de ella, fue Ábalos quien se encargó de buscar financiación, recurriendo a Corvillo para lograrlo. Los investigadores apuntan a que el origen del dinero se encuentra en pagos de empresarios que buscaban favores a cambio de contratos públicos.

Una operación inmobiliaria en tela de juicio

La propiedad, identificada en los documentos como Casa Cerro del Murmullo, se convierte en el eje central de las recientes investigaciones. Según los agentes, la titularidad oficial no coincide con quien habría gestionado y facilitado la transacción. Esta discrepancia es crucial: la Guardia Civil busca averiguar quién realmente aportó el capital y cuál era su relación con las adjudicaciones que están bajo la lupa.

La hipótesis que maneja la policía indica que podría existir un circuito con varios escalones:

Empresarios relacionados con contratos de obras o suministros habrían realizado aportaciones económicas.

Corvillo habría colaborado en su canalización.

Ábalos habría gestionado la financiación para la vivienda.

La transacción se habría documentado a nombre de De la Torre.

La UCO no considera esta secuencia como un caso aislado. Lo integra en una red más amplia que incluye las adjudicaciones de material sanitario durante la crisis del Covid-19, operaciones en el sector de hidrocarburos y contratos vinculados a Adif. Esto tiene como objetivo aclarar si existió un sistema organizado que transformara supuestas comisiones en bienes y pagos personales.

Del Peugeot de 2017 a las adjudicaciones públicas

La importancia de Corvillo no solo radica en su pasado como conductor de Sánchez. Durante las primarias de 2017, él formó parte del círculo que acompañó al actual presidente en sus recorridos por el territorio nacional. En este contexto también se encontraban Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, personas que posteriormente se vincularon a diversas investigaciones judiciales.

La Guardia Civil sostiene que Corvillo tuvo una conexión cercana con Koldo y que, con el tiempo, comenzó a tratar directamente con Ábalos. Este recorrido podría explicar su evolución de militante y chófer a posible enlace para actividades económicas. Además, los agentes están investigando la posibilidad de que recibiera cerca de 100.000 euros por gestiones relacionadas con material sanitario, una cifra que, según se ha documentado, aparece en notas atribuibles al empresario Víctor de Aldama.

La causa ahora debe desglosar tres ámbitos diferentes:

Ámbito Qué se investiga Contratos públicos Posibles comisiones a cambio de contratos adjudicados Operaciones inmobiliarias Origen del dinero destinado a la compra de la vivienda Relaciones políticas Conexiones entre Corvillo, Koldo, Ábalos y otros involucrados

La existencia de contactos o trasferencias no prueba de por sí un delito. La autenticidad radica en demostrar el origen del dinero, la contraprestación específica y el conocimiento que tenía cada parte implicada.

Presión política y próximos pasos

Este nuevo giro incrementa la presión sobre el Gobierno, aunque el informe se enfoca en personas y sucesos que deberán resolverse en los tribunales. La relación de Corvillo con Sánchez tiene un impacto político significativo ya que conecta una investigación económica con una etapa crucial en la historia interna del PSOE. Sin embargo, no se puede afirmar que ese lazo acredite que el presidente tuviera conocimiento o estuviera involucrado en las acciones que están bajo análisis.

Los próximos pasos dependerán de varias diligencias:

El examen de cuentas y movimientos vinculados a la vivienda. La búsqueda de comunicaciones entre Corvillo, Ábalos, Koldo y los empresarios. La comparación entre los pagos bajo investigación y los contratos adjudicados. La posible imputación formal de nuevos implicados.

El caso podría también extenderse si la UCO identifica otros inmuebles, pagos o contratos que sigan un patrón similar. Por el momento, la vivienda de De la Torre actúa como un nexo entre recursos empresariales, decisiones públicas y relaciones personales. Ahora será el juez quien deba determinar si esa conexión revela una operación encubierta o simplemente una secuencia de actos sin repercusiones penales.

La investigación ya no se centra solo en quién cobró comisiones, sino también en cómo fluyeron los fondos y quién se ocupó de llevarlos a su destino. En este entramado, el antiguo chófer se perfila ahora como una figura clave para desentrañar el recorrido de ese dinero.