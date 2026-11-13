Vox traslada la crisis de Ceuta al ámbito penal y solicita juzgar a Sánchez

La crisis en Ceuta ha evolucionado más allá de un simple conflicto en la frontera; ha adquirido la dimensión de una intensa batalla judicial y política. Según informa La Gaceta, Vox busca que se asuman responsabilidades por la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que los hechos podrían constituir delitos contra la seguridad del Estado.

El partido liderado por Santiago Abascal relaciona esta ofensiva con la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos durante el 30 y 31 de julio. Su postura es clara: no se trató simplemente de una crisis migratoria, sino de un intento de presión sobre la frontera española que el Ejecutivo habría gestionado de forma tardía e insuficiente. En el ámbito político, cuando una frontera se transforma en escenario y un expediente judicial en megáfono, la discusión pasa de ser técnica a emocional en cuestión de horas.

Del artículo 102 a la querella

Vox ha invocado el artículo 102 de la Constitución, que regula la responsabilidad penal del presidente del Gobierno y de los miembros del Ejecutivo. Para activar este procedimiento, se necesita el apoyo de una cuarta parte del Congreso, es decir, 88 diputados. Con 32 escaños, la formación debe sumar la colaboración de otros grupos, incluido el Partido Popular, que hasta ahora no ha respaldado sus propuestas más contundentes relacionadas con Ceuta.

La estrategia se complementa con una querella contra Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Vox atribuye a estos funcionarios posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de socorro, lesiones y colaboración con el terrorismo. No obstante, la presentación de una querella no implica automáticamente una imputación; corresponde a los tribunales decidir si hay suficientes indicios para iniciar o ampliar una investigación.

En adición, el partido ha solicitado juzgar al presidente por traición. Esta acusación se basa en la suposición de que la respuesta institucional pudo poner en peligro la integridad territorial y la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, hay una amplia distancia entre una denuncia política y una responsabilidad penal. La primera busca apoyo parlamentario y visibilidad; la segunda exige pruebas concretas, nexo causal y una resolución judicial sólida.

Una investigación todavía provisional

El caso se ha centralizado en la Audiencia Nacional, tras la incorporación de actuaciones procedentes de Ceuta. La investigación analiza tanto la posible organización de la entrada masiva como las muertes, lesiones y sus repercusiones, además de la actuación de las autoridades españoles.

En una resolución judicial se ha planteado si los hechos encajan provisionalmente en el artículo 590.1 del Código Penal, que se refiere a acciones que comprometen la paz o la independencia del Estado y ponen en riesgo a los ciudadanos españoles. Cuando el posible responsable es una autoridad o funcionario, la pena prevista puede oscilar entre ocho y quince años de prisión. Sin embargo, esta referencia legal solo describe una posibilidad, no constituye una acusación formal contra Sánchez.

La situación procesal se puede resumir de la siguiente manera:

Elemento Situación actual Pedro Sánchez No está formalmente investigado por traición Fernando Grande-Marlaska Apuntado políticamente por Vox, sin condena ni imputación por esos hechos Investigación En fase inicial y con calificaciones provisionales Artículo 102 Requiere 88 diputados Vox Cuenta con 32 escaños

Además, el presidente del Gobierno cuenta con aforamiento ante el Tribunal Supremo. Si la jueza encontrara indicios concretos en su contra, tendría que elevar una exposición razonada al Alto Tribunal. Este paso requiere más que una simple discrepancia sobre la gestión de la frontera; es necesaria una base indiciaria sólida y jurídicamente defendible.

Seguridad, inmigración y campaña electoral

La ofensiva judicial llega acompañada de una agenda política más extensa. Vox exige la expulsión inmediata de aquellos que han entrado de forma ilegal, el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus familias o instituciones de tutela, así como un refuerzo permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, aboga por la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras de Ceuta y Melilla.

El PP no apoyó en el Congreso la propuesta de Vox para devolver a los inmigrantes y militarizar la frontera. Esta postura revela una de las claves del conflicto: Vox busca convertir Ceuta en un símbolo de firmeza nacional, mientras que los populares tratan de evitar que el debate esté monopolizado por los términos de Vox. El Gobierno, por su parte, insiste en una respuesta institucional y humanitaria, aunque la formación de Abascal la califica de tardía y complaciente hacia Marruecos.

La cuestión también tendrá repercusiones electorales. Vox planteará Ceuta como un símbolo de una política exterior débil, una frontera desprotegida y una supuesta pérdida de autoridad del Estado. El Ejecutivo, enfréntate al riesgo de que cada intento de explicar la crisis sea visto como una excusa. En este tipo de conflictos, aunque la frontera física pueda estar a cientos de kilómetros, la frontera política se establece directamente en el Congreso.

La causa judicial deberá esclarecer qué sucedió, quién tomó las decisiones y si existió negligencia o delito. Mientras tanto, el dato más significativo es puramente parlamentario: para llevar a cabo el procedimiento constitucional que Vox exige, se requieren 56 diputados, una aritmética que transforma la lucha por Ceuta en un pulso jurídico, electoral y de alianzas.