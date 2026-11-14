Santiago Abascal: «España se juega su futuro frente a un Gobierno marcado por la mentira, la corrupción y la traición»

Santiago Abascal en el mitin de VOX en la Plaza de Colón de Madrid.

Ahora o nunca.

Ese es el espíritu con el que VOX arrancó este 13 de noviembre de 2026 la campaña del 29-N en la Plaza de Colón de Madrid.

El partido de Santiago Abascal llega a la cita con el viento a favor: al borde del 20 % de los votos en las encuestas, con un líder que ha sabido conectar con los jóvenes y con un discurso construido sobre algo tan sencillo como el sentido común.

Pero el mensaje de Abascal fue claro: «Nada está hecho».

Colón no es una plaza cualquiera para VOX.

Es el escenario de las grandes movilizaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el lugar donde las banderas se cuentan por miles y donde la palabra España suena más fuerte.

Volver allí para abrir la campaña era una declaración de intenciones.

Santiago Abascal aclamado al grito de «¡Presidente, presidente!» al terminar el acto de Vox en la plaza Colón https://t.co/2L0sEDLc1i — La Bandera (@labanderaes) November 14, 2026

El partido que más crece

Abascal llega a esta campaña en su mejor momento. VOX es la formación que más crece en todos los sondeos, y su líder ha conseguido algo que hace unos años parecía impensable: hablar el idioma de una generación de jóvenes hartos de no poder pagar un alquiler, de trabajos precarios y de un Gobierno que les promete mucho y les da muy poco.

Su fórmula no es complicada. Frente al lenguaje de laboratorio de la izquierda, Abascal habla de sentido común. Frente a las etiquetas que le cuelgan sus adversarios, se define con una palabra: patriota. Y frente a un Gobierno cercado por los escándalos, ofrece un mensaje que cabe en una frase: hay que echar a Sánchez.

Santiago Abascal reitera en un multitudinario acto en Colón que las elecciones son «existenciales» para España y llama a una movilización masiva para derrotar a la «mafia criminal, corrupta y traidora» de Pedro Sánchez https://t.co/J9F4t6pD6j https://t.co/vfZpPDaFM5 — LA GACETA (@gaceta_es) November 13, 2026

Contra la confianza excesiva

Precisamente por eso, el gran enemigo de VOX en esta campaña no está en Ferraz, sino en casa: la confianza excesiva. Abascal recordó lo que ocurrió en 2023, cuando muchos votantes se fiaron de unas encuestas que daban el cambio por hecho y Sánchez acabó salvando el pellejo. «Las encuestas no votan», vino a decir. Y pidió a los suyos que trabajen hasta el último día para convencer al último votante.

El secretario general, Ignacio Garriga, insistió en la misma idea. Llamó a los simpatizantes a convencer «hasta al último vecino» y defendió que VOX ha demostrado, allí donde ha gobernado, que no todos los políticos son iguales.

Mentira, corrupción y traición

El discurso de Abascal giró en torno a tres palabras: mentira, corrupción y traición. El líder de VOX planteó el 29-N como un plebiscito sobre la continuidad de Sánchez, una elección en la que, a su juicio, se juega el futuro de España y su lugar en Europa y en el mundo. No se trata solo de elegir entre programas, vino a decir, sino de librarse de un Gobierno que ha cruzado todas las líneas rojas.

Menos papeles y más libertad

Más allá de la crítica, VOX puso sobre la mesa propuestas para el día a día. Plantea reducir la burocracia, eliminar la cita previa obligatoria en la Administración e imponer el silencio administrativo positivo, de modo que si la Administración no responde a tiempo, la respuesta sea sí. El objetivo es devolver tiempo y libertad a ciudadanos, autónomos y empresas, hartos de colas, formularios y ventanillas que nunca abren.

Completan el programa la economía, la inmigración, la seguridad y la defensa de una España unida. VOX aspira a ocupar el espacio de la oposición más firme y a dejar claro que, frente a la tibieza de otros, ellos no se esconden.

Una ola que cruza fronteras

El mitin contó además con mensajes en vídeo de líderes de la derecha internacional, una forma de subrayar que lo que ocurre en España forma parte de una ola más amplia que recorre Europa y América. VOX no se siente solo. Se siente parte de un cambio de época.

Si te preguntan qué diferencia hay entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://t.co/1z9dkosyBm — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 10, 2026

El remate

Colón se despidió entre banderas y con una consigna que se repetirá hasta el 29 de noviembre: las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos, no cuando se publican las encuestas. VOX tiene el viento a favor, un líder en forma y una oportunidad histórica. Ahora solo le falta que los suyos salgan a votar.