La sede provincial del PP en Girona amanece vandalizada con insultos contra Ayuso y Travis Gómez: «Si hablan de mí, no es porque sí»

La sede provincial del Partido Popular en Girona ha aparecido vandalizada con diferentes grafitis y mensajes ofensivos dirigidos tanto contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como contra Travis Gómez, creador de contenido conocido por su actividad en Girona Perduda. Entre las pintadas se pueden leer expresiones como «Ayuso subnormal» y otros mensajes contra Gómez, al que llegan a calificar de «pederasta».

Unos ataques que han provocado la reacción del propio creador de contenido, que ha trasladado a Periodista Digital su valoración sobre lo ocurrido y ha defendido públicamente su labor en la ciudad.

«Si hablan de mí, no es porque sí»

Lejos de mostrarse intimidado por las pintadas, Travis Gómez asegura que estos episodios no van a frenar su actividad. «Me gusta. Porque no estoy haciendo nada malo, estoy ayudando a los vecinos con mi labor. Siempre me ha gustado hacer las cosas bien y que todo funcione como debe», manifiesta en declaraciones a este periódico.

El creador de contenido considera que los ataques son una muestra más de que su trabajo está teniendo repercusión. «Esto solo demuestra una vez más que algo bien estoy haciendo. Si hablan de mí, no es porque sí», afirma.

En sus declaraciones, Gómez también dirige sus críticas hacia determinados sectores del entorno del Ateneu Salvadora Catà, a los que responsabiliza de un clima de hostilidad contra su actividad. «Y va más allá del miedo este movimiento de los perroflautas pestosos del Ateneu Salvadora Catà y cercanías», sostiene.

Recuerda otros episodios de enfrentamiento

No es la primera vez que el creador de Girona Perduda denuncia situaciones de hostilidad. Gómez recuerda lo sucedido durante las pasadas Ferias de Girona, cuando, según su relato, un individuo encapuchado le lanzó cerveza a los ojos.

«Igual que las pasadas Ferias de Girona, me lanzaron de forma cobarde y encapuchado el chico cerveza en los ojos», explica.

Pese a estos episodios, asegura que no piensa dar un paso atrás. «Solo refuerzan lo que hago. Me dan la razón y me echo unas risas», añade.

Críticas a quienes reivindican la libertad de expresión

Gómez también cuestiona lo que considera una contradicción entre determinados discursos políticos y sociales en defensa de la libertad de expresión y las actuaciones que, a su juicio, terminan produciéndose contra quienes mantienen posiciones diferentes.

«Y sí, son los mismos que luego etiquetan de fascismo, que exigen libertad de expresión… los mismos que luego son los primeros en saltárselas», denuncia.

El vídeo del anciano expulsado de un bar de Barcelona

En sus declaraciones a Periodista Digital, el creador de contenido también hace referencia al vídeo que se viralizó sobre un anciano expulsado de un establecimiento hostelero de Barcelona. Gómez asegura que identificó públicamente al hombre al que atribuye la agresión contra el señor, al considerar que debía denunciarse lo sucedido y defender la dignidad de la persona mayor.

«Veamos el vídeo del anciano de Barcelona que fue expulsado de un bar. Pues ese agresor es de Girona y lo expuse públicamente. Por irrespetuoso y por respeto a la dignidad del señor. Justicia social», concluye.

Indignación por la agresión a un candidato del PP en Gipuzkoa

La reacción de Gómez también llega en un contexto de creciente tensión durante la campaña electoral, tras la reciente agresión sufrida por Jon Echeverría, candidato del Partido Popular en Gipuzkoa, durante un acto electoral celebrado en Hernani, donde se produjo un violento asalto protagonizado por la izquierda radical, con lanzamiento de piedras contra el candidato.

Gómez ha mostrado su indignación ante lo sucedido y ha establecido un paralelismo entre estos ataques y las pintadas aparecidas en Girona. «Igual que las pedradas a Jon de hoy, hablan de respeto mientras nos agreden. Únicamente por pensar diferente. Lo que demuestra ¡un nivelazo! Entiéndase la ironía», ha manifestado.

El debate sobre la libertad de expresión

La aparición de estas pintadas vuelve a situar el enfrentamiento político y social en Girona en el centro de la actualidad. Los mensajes contra Ayuso y Travis Gómez, especialmente los insultos personales y las graves descalificaciones, reabren el debate sobre los límites de la confrontación pública y el respeto a la libertad de expresión.